https://ria.ru/20250416/tatuin-2011697659.html

Ученые впервые обнаружили аналог Татуина из "Звездных войн"

Ученые впервые обнаружили аналог Татуина из "Звездных войн" - РИА Новости, 16.04.2025

Ученые впервые обнаружили аналог Татуина из "Звездных войн"

Ученые впервые обнаружили планету, аналогичную Татуину из киновселенной "Звездные войны", за счет вращения вокруг двух коричневых карликов и двигающуюся по... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T22:36:00+03:00

2025-04-16T22:36:00+03:00

2025-04-16T22:38:00+03:00

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Ученые впервые обнаружили планету, аналогичную Татуину из киновселенной "Звездные войны", за счет вращения вокруг двух коричневых карликов и двигающуюся по перпендикулярной относительно них орбите, сообщает Европейская южная обсерватория (ESO) со ссылкой на исследование собственной команды, опубликованное в журнале Science. Система 2M1510, в которой и располагается открытый аналог Татуина, находится на расстоянии 120 световых лет от земли в созвездии Весов. "Астрономы обнаружили планету, которая вращается под углом 90 градусов вокруг редкой пары необычных звезд. Это первый случай, когда у нас есть убедительные доказательства того, что одна из таких "полярных планет" вращается вокруг пары звезд", - говорится в публикации на портале ESO. По данным ESO, планета, получившая название 2M1510 (AB) b и вращающаяся вокруг двух коричневых карликов - одного из видов субзвездных объектов, обладающих промежуточными между звездами и планетами свойствами, была найдена случайно, когда астрономы собирали данные о других звездах этого типа с помощью телескопа VLT. Также ученые обнаружили в системе третий коричневый карлик, однако находящийся на расстоянии около 250 астрономических единиц от двух центральных. Обсерватория отмечает, что ученые в последние годы уже обнаруживали вращающиеся вокруг пары звезд и аналогичные вымышленному Татуину планеты, но вплоть до нынешнего открытия не имели практического свидетельства того, что подобная планета может двигаться по перпендикулярной своим звездам орбите.

https://ria.ru/20250225/mars-2001391484.html

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космос - риа наука, европейская южная обсерватория, в мире, европа