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Ученые впервые обнаружили аналог Татуина из "Звездных войн" - РИА Новости, 16.04.2025
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Наука
 
22:36 16.04.2025 (обновлено: 22:38 16.04.2025)
https://ria.ru/20250416/tatuin-2011697659.html
Ученые впервые обнаружили аналог Татуина из "Звездных войн"
Ученые впервые обнаружили аналог Татуина из "Звездных войн" - РИА Новости, 16.04.2025
Ученые впервые обнаружили аналог Татуина из "Звездных войн"
Ученые впервые обнаружили планету, аналогичную Татуину из киновселенной "Звездные войны", за счет вращения вокруг двух коричневых карликов и двигающуюся по... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T22:36:00+03:00
2025-04-16T22:38:00+03:00
наука
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Ученые впервые обнаружили планету, аналогичную Татуину из киновселенной "Звездные войны", за счет вращения вокруг двух коричневых карликов и двигающуюся по перпендикулярной относительно них орбите, сообщает Европейская южная обсерватория (ESO) со ссылкой на исследование собственной команды, опубликованное в журнале Science. Система 2M1510, в которой и располагается открытый аналог Татуина, находится на расстоянии 120 световых лет от земли в созвездии Весов. "Астрономы обнаружили планету, которая вращается под углом 90 градусов вокруг редкой пары необычных звезд. Это первый случай, когда у нас есть убедительные доказательства того, что одна из таких "полярных планет" вращается вокруг пары звезд", - говорится в публикации на портале ESO. По данным ESO, планета, получившая название 2M1510 (AB) b и вращающаяся вокруг двух коричневых карликов - одного из видов субзвездных объектов, обладающих промежуточными между звездами и планетами свойствами, была найдена случайно, когда астрономы собирали данные о других звездах этого типа с помощью телескопа VLT. Также ученые обнаружили в системе третий коричневый карлик, однако находящийся на расстоянии около 250 астрономических единиц от двух центральных. Обсерватория отмечает, что ученые в последние годы уже обнаруживали вращающиеся вокруг пары звезд и аналогичные вымышленному Татуину планеты, но вплоть до нынешнего открытия не имели практического свидетельства того, что подобная планета может двигаться по перпендикулярной своим звездам орбите.
https://ria.ru/20250225/mars-2001391484.html
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космос - риа наука, европейская южная обсерватория, в мире, европа
Наука, Космос - РИА Наука, Европейская южная обсерватория, В мире, Европа
Ученые впервые обнаружили аналог Татуина из "Звездных войн"

Ученые обнаружили аналог Татуина из "Звездных войн" с орбитой в 90 градусов

CC BY 4.0 / ESA/Hubble & NASA / Галактика в созвездии Весов
Галактика в созвездии Весов - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
CC BY 4.0 / ESA/Hubble & NASA /
Галактика в созвездии Весов . Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Ученые впервые обнаружили планету, аналогичную Татуину из киновселенной "Звездные войны", за счет вращения вокруг двух коричневых карликов и двигающуюся по перпендикулярной относительно них орбите, сообщает Европейская южная обсерватория (ESO) со ссылкой на исследование собственной команды, опубликованное в журнале Science.
Система 2M1510, в которой и располагается открытый аналог Татуина, находится на расстоянии 120 световых лет от земли в созвездии Весов.
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"Астрономы обнаружили планету, которая вращается под углом 90 градусов вокруг редкой пары необычных звезд. Это первый случай, когда у нас есть убедительные доказательства того, что одна из таких "полярных планет" вращается вокруг пары звезд", - говорится в публикации на портале ESO.
По данным ESO, планета, получившая название 2M1510 (AB) b и вращающаяся вокруг двух коричневых карликов - одного из видов субзвездных объектов, обладающих промежуточными между звездами и планетами свойствами, была найдена случайно, когда астрономы собирали данные о других звездах этого типа с помощью телескопа VLT. Также ученые обнаружили в системе третий коричневый карлик, однако находящийся на расстоянии около 250 астрономических единиц от двух центральных.
Обсерватория отмечает, что ученые в последние годы уже обнаруживали вращающиеся вокруг пары звезд и аналогичные вымышленному Татуину планеты, но вплоть до нынешнего открытия не имели практического свидетельства того, что подобная планета может двигаться по перпендикулярной своим звездам орбите.
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