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Британия играет главную деструктивную роль на Украине, заявили в СВР - РИА Новости, 16.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:22 16.04.2025 (обновлено: 17:27 16.04.2025)
https://ria.ru/20250416/svr-2011634697.html
Британия играет главную деструктивную роль на Украине, заявили в СВР
Британия играет главную деструктивную роль на Украине, заявили в СВР - РИА Новости, 16.04.2025
Британия играет главную деструктивную роль на Украине, заявили в СВР
У аналитиков не вызывает удивления лидирующая деструктивная роль Великобритании в украинском конфликте, англичане всячески поощряют киевский режим, заявило... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T17:22:00+03:00
2025-04-16T17:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
великобритания
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
россия
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. У аналитиков не вызывает удивления лидирующая деструктивная роль Великобритании в украинском конфликте, англичане всячески поощряют киевский режим, заявило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ. В пресс-бюро перечислили факты из истории, свидетельствующие о заимствовании гитлеровским режимом у Лондона идеи геноцида, и о разжигании британцами холодной войны между СССР и США. "В связи с этим у аналитиков не вызывает удивления лидирующая деструктивная роль Лондона в украинском конфликте. Англичане всячески поощряют киевский режим, который восхваляет сражавшихся на стороне Гитлера карателей, бандеровских палачей, а сегодня сам совершает многочисленные преступления против человечности", - говорится в заявлении.
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в мире, украина, великобритания, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Великобритания, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Россия
Британия играет главную деструктивную роль на Украине, заявили в СВР

СВР: Британия играет главную деструктивную роль в украинском конфликте

© AP Photo / Alberto PezzaliРезиденциия премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит в Лондоне
Резиденциия премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит в Лондоне - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© AP Photo / Alberto Pezzali
Резиденциия премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. У аналитиков не вызывает удивления лидирующая деструктивная роль Великобритании в украинском конфликте, англичане всячески поощряют киевский режим, заявило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.
В пресс-бюро перечислили факты из истории, свидетельствующие о заимствовании гитлеровским режимом у Лондона идеи геноцида, и о разжигании британцами холодной войны между СССР и США.
"В связи с этим у аналитиков не вызывает удивления лидирующая деструктивная роль Лондона в украинском конфликте. Англичане всячески поощряют киевский режим, который восхваляет сражавшихся на стороне Гитлера карателей, бандеровских палачей, а сегодня сам совершает многочисленные преступления против человечности", - говорится в заявлении.
Флаги Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
СВР: Британскую элиту в США называют склонной к тяжким преступлениям
Вчера, 17:19
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВеликобританияСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Россия
 
 
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