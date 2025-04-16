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Британия играет главную деструктивную роль на Украине, заявили в СВР

Британия играет главную деструктивную роль на Украине, заявили в СВР - РИА Новости, 16.04.2025

Британия играет главную деструктивную роль на Украине, заявили в СВР

У аналитиков не вызывает удивления лидирующая деструктивная роль Великобритании в украинском конфликте, англичане всячески поощряют киевский режим, заявило... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T17:22:00+03:00

2025-04-16T17:22:00+03:00

2025-04-16T17:27:00+03:00

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. У аналитиков не вызывает удивления лидирующая деструктивная роль Великобритании в украинском конфликте, англичане всячески поощряют киевский режим, заявило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ. В пресс-бюро перечислили факты из истории, свидетельствующие о заимствовании гитлеровским режимом у Лондона идеи геноцида, и о разжигании британцами холодной войны между СССР и США. "В связи с этим у аналитиков не вызывает удивления лидирующая деструктивная роль Лондона в украинском конфликте. Англичане всячески поощряют киевский режим, который восхваляет сражавшихся на стороне Гитлера карателей, бандеровских палачей, а сегодня сам совершает многочисленные преступления против человечности", - говорится в заявлении.

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