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СВР: Британскую элиту в США называют склонной к тяжким преступлениям - РИА Новости, 16.04.2025
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17:19 16.04.2025 (обновлено: 17:32 16.04.2025)
https://ria.ru/20250416/svr-2011633811.html
СВР: Британскую элиту в США называют склонной к тяжким преступлениям
СВР: Британскую элиту в США называют склонной к тяжким преступлениям - РИА Новости, 16.04.2025
СВР: Британскую элиту в США называют склонной к тяжким преступлениям
В консервативных экспертных кругах США называют элиту Великобритании "весьма склонной" к совершению самых тяжких преступлений против человечества, заявило... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T17:19:00+03:00
2025-04-16T17:32:00+03:00
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гарвардский университет
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. В консервативных экспертных кругах США называют элиту Великобритании "весьма склонной" к совершению самых тяжких преступлений против человечества, заявило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ. "В консервативных экспертных кругах США называют весьма склонной к совершению самых тяжких преступлений против человечества упоминавшуюся представителем Д. Трампа элиту Великобритании", - говорится в заявлении. "Профессор Гарвардского университета Кэролайн Элкинс вполне доказательно утверждает, что тоталитарный режим гитлеровской Германии заимствовал именно у англичан идею создания концентрационных лагерей и практику геноцида. Подчеркивается, что британский "либеральный империализм" является более устойчивой и от этого еще более разрушительной силой, чем фашизм, поскольку обладает "идеологической эластичностью", способностью в выгодном плане искажать факты, скрывать реалии и приспосабливаться к новым условиям", - отмечает пресс-бюро СВР.В заявлении приведены и другие экспертные высказывания о связях британской элиты с нацизмом."Специалист по вопросам безопасности и обороны Лорен Янг пишет о тесных связях британской аристократии, в том числе королевской семьи, с немецкими нацистами. Обращается внимание на посещение еще до начала Великой Отечественной войны Италии будущим британским премьер-министром Уинстоном Черчиллем, у которого осталось положительное впечатление о местном фашистском режиме. Содержится напоминание о том, что подстрекательская фултонская речь Черчилля в 1946 году стала спусковым крючком активного втягивания США и Европы в холодную войну с СССР. В ходе нее англичане (по аналогии с "машиной лжи Геб­бельса") занимались "черной пропагандой", проводили дезинформационные и специальные операции, приведшие к гибели сотен тысяч жителей Африки, Ближнего Востока и Индонезии, подчеркивают западные эксперты", - указывается в заявлении.
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в мире, сша, великобритания, россия, гарвардский университет, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), уинстон черчилль
В мире, США, Великобритания, Россия, Гарвардский университет, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Уинстон Черчилль
СВР: Британскую элиту в США называют склонной к тяжким преступлениям

СВР: в США считают британскую элиту склонной к совершению тяжких преступлений

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкФлаги Великобритании в Лондоне
Флаги Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. В консервативных экспертных кругах США называют элиту Великобритании "весьма склонной" к совершению самых тяжких преступлений против человечества, заявило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.
"В консервативных экспертных кругах США называют весьма склонной к совершению самых тяжких преступлений против человечества упоминавшуюся представителем Д. Трампа элиту Великобритании", - говорится в заявлении.
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"Профессор Гарвардского университета Кэролайн Элкинс вполне доказательно утверждает, что тоталитарный режим гитлеровской Германии заимствовал именно у англичан идею создания концентрационных лагерей и практику геноцида. Подчеркивается, что британский "либеральный империализм" является более устойчивой и от этого еще более разрушительной силой, чем фашизм, поскольку обладает "идеологической эластичностью", способностью в выгодном плане искажать факты, скрывать реалии и приспосабливаться к новым условиям", - отмечает пресс-бюро СВР.
В заявлении приведены и другие экспертные высказывания о связях британской элиты с нацизмом.
"Специалист по вопросам безопасности и обороны Лорен Янг пишет о тесных связях британской аристократии, в том числе королевской семьи, с немецкими нацистами. Обращается внимание на посещение еще до начала Великой Отечественной войны Италии будущим британским премьер-министром Уинстоном Черчиллем, у которого осталось положительное впечатление о местном фашистском режиме. Содержится напоминание о том, что подстрекательская фултонская речь Черчилля в 1946 году стала спусковым крючком активного втягивания США и Европы в холодную войну с СССР. В ходе нее англичане (по аналогии с "машиной лжи Геб­бельса") занимались "черной пропагандой", проводили дезинформационные и специальные операции, приведшие к гибели сотен тысяч жителей Африки, Ближнего Востока и Индонезии, подчеркивают западные эксперты", - указывается в заявлении.
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