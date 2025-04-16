https://ria.ru/20250416/svr-2011633811.html

СВР: Британскую элиту в США называют склонной к тяжким преступлениям

СВР: Британскую элиту в США называют склонной к тяжким преступлениям - РИА Новости, 16.04.2025

СВР: Британскую элиту в США называют склонной к тяжким преступлениям

В консервативных экспертных кругах США называют элиту Великобритании "весьма склонной" к совершению самых тяжких преступлений против человечества, заявило... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T17:19:00+03:00

2025-04-16T17:19:00+03:00

2025-04-16T17:32:00+03:00

в мире

сша

великобритания

россия

гарвардский университет

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

уинстон черчилль

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871783214_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a2dfeefa5396ce7d9b72eea0c57114bd.jpg

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. В консервативных экспертных кругах США называют элиту Великобритании "весьма склонной" к совершению самых тяжких преступлений против человечества, заявило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ. "В консервативных экспертных кругах США называют весьма склонной к совершению самых тяжких преступлений против человечества упоминавшуюся представителем Д. Трампа элиту Великобритании", - говорится в заявлении. "Профессор Гарвардского университета Кэролайн Элкинс вполне доказательно утверждает, что тоталитарный режим гитлеровской Германии заимствовал именно у англичан идею создания концентрационных лагерей и практику геноцида. Подчеркивается, что британский "либеральный империализм" является более устойчивой и от этого еще более разрушительной силой, чем фашизм, поскольку обладает "идеологической эластичностью", способностью в выгодном плане искажать факты, скрывать реалии и приспосабливаться к новым условиям", - отмечает пресс-бюро СВР.В заявлении приведены и другие экспертные высказывания о связях британской элиты с нацизмом."Специалист по вопросам безопасности и обороны Лорен Янг пишет о тесных связях британской аристократии, в том числе королевской семьи, с немецкими нацистами. Обращается внимание на посещение еще до начала Великой Отечественной войны Италии будущим британским премьер-министром Уинстоном Черчиллем, у которого осталось положительное впечатление о местном фашистском режиме. Содержится напоминание о том, что подстрекательская фултонская речь Черчилля в 1946 году стала спусковым крючком активного втягивания США и Европы в холодную войну с СССР. В ходе нее англичане (по аналогии с "машиной лжи Геб­бельса") занимались "черной пропагандой", проводили дезинформационные и специальные операции, приведшие к гибели сотен тысяч жителей Африки, Ближнего Востока и Индонезии, подчеркивают западные эксперты", - указывается в заявлении.

https://ria.ru/20250416/svr-2011634697.html

https://ria.ru/20250310/svr-2004100187.html

сша

великобритания

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, великобритания, россия, гарвардский университет, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), уинстон черчилль