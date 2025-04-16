СВР: Британскую элиту в США называют склонной к тяжким преступлениям
СВР: в США считают британскую элиту склонной к совершению тяжких преступлений
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. В консервативных экспертных кругах США называют элиту Великобритании "весьма склонной" к совершению самых тяжких преступлений против человечества, заявило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.
"В консервативных экспертных кругах США называют весьма склонной к совершению самых тяжких преступлений против человечества упоминавшуюся представителем Д. Трампа элиту Великобритании", - говорится в заявлении.
"Профессор Гарвардского университета Кэролайн Элкинс вполне доказательно утверждает, что тоталитарный режим гитлеровской Германии заимствовал именно у англичан идею создания концентрационных лагерей и практику геноцида. Подчеркивается, что британский "либеральный империализм" является более устойчивой и от этого еще более разрушительной силой, чем фашизм, поскольку обладает "идеологической эластичностью", способностью в выгодном плане искажать факты, скрывать реалии и приспосабливаться к новым условиям", - отмечает пресс-бюро СВР.
В заявлении приведены и другие экспертные высказывания о связях британской элиты с нацизмом.
"Специалист по вопросам безопасности и обороны Лорен Янг пишет о тесных связях британской аристократии, в том числе королевской семьи, с немецкими нацистами. Обращается внимание на посещение еще до начала Великой Отечественной войны Италии будущим британским премьер-министром Уинстоном Черчиллем, у которого осталось положительное впечатление о местном фашистском режиме. Содержится напоминание о том, что подстрекательская фултонская речь Черчилля в 1946 году стала спусковым крючком активного втягивания США и Европы в холодную войну с СССР. В ходе нее англичане (по аналогии с "машиной лжи Геббельса") занимались "черной пропагандой", проводили дезинформационные и специальные операции, приведшие к гибели сотен тысяч жителей Африки, Ближнего Востока и Индонезии, подчеркивают западные эксперты", - указывается в заявлении.