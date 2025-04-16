https://ria.ru/20250416/svo-2011635564.html

Из Тверской области в зону СВО отправлен очередной гуманитарный груз

Из Тверской области в зону СВО отправлен очередной гуманитарный груз - РИА Новости, 16.04.2025

Из Тверской области в зону СВО отправлен очередной гуманитарный груз

Из Твери в зону СВО направлена очередная партия гуманитарных грузов для обеспечения жизнедеятельности военнослужащих, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T17:25:00+03:00

2025-04-16T17:25:00+03:00

2025-04-16T17:25:00+03:00

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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Из Твери в зону СВО направлена очередная партия гуманитарных грузов для обеспечения жизнедеятельности военнослужащих, сообщает пресс-служба правительства Тверской области. В формировании очередного гумгруза активное участие приняли предприятия региона, в том числе Группа компаний КСК. В состав груза вошли необходимые военнослужащим в быту вещи: питьевая вода, моющие средства, краски, клей, герметик, автомасла и другие товары. Как отметили в пресс-службе, в Тверской области осуществляется непрерывный мониторинг потребностей военнослужащих. Комплексная и системная работа по отправке в зону СВО автотранспорта, пиломатериалов, экипировки, средств связи и других необходимых на фронте вещей ведется по поручению главы региона Игоря Рудени, а также по инициативе жителей, общественных организаций, предприятий Верхневолжья. Оказывается поддержка, направленная и на оказание оперативной медицинской помощи участникам СВО. Так, в начале марта по поручению губернатора в зону СВО было передано ультразвуковое оборудование - портативный ультразвуковой сканер, который удобно применять в полевых условиях и транспортировать. "От лица медицинской службы 15 танкового полка хотели бы поблагодарить губернатора и Правительство Тверской области за переданный УЗИ-аппарат. Ваш вклад неоценим. Враг будет разбит, а победа будет за нами", - приводятся в сообщении слова из видеообращения военнослужащих. В Верхневолжье до 31 мая 2025 года включительно продлен срок предоставления увеличенного размера единовременной региональной выплаты при заключении контракта о прохождении службы в Вооруженных силах РФ. Военнослужащие, заключившие контракт, получают 2,4 миллиона рублей, напомнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20250416/bezopasnost-2011549528.html

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россия, игорь руденя, тверская область, сво