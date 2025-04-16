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Минобрнауки хочет создать комиссию по квотам на стипендии правительства - РИА Новости, 16.04.2025
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00:43 16.04.2025
https://ria.ru/20250416/stipendii-2011481428.html
Минобрнауки хочет создать комиссию по квотам на стипендии правительства
Минобрнауки хочет создать комиссию по квотам на стипендии правительства - РИА Новости, 16.04.2025
Минобрнауки хочет создать комиссию по квотам на стипендии правительства
Минобрнауки РФ хочет создать межведомственную комиссию по квотам на стипендии правительства России для студентов, следует из законопроекта министерства,... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T00:43:00+03:00
2025-04-16T00:43:00+03:00
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Минобрнауки РФ хочет создать межведомственную комиссию по квотам на стипендии правительства России для студентов, следует из законопроекта министерства, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов. "Создать межведомственную комиссию по установлению квот на стипендии правительства Российской Федерации для студентов, курсантов и слушателей, обучающихся по образовательным программам высшего образования, для федеральных государственных органов", - говорится в проекте приказа. Отмечается, что комиссия с 2026-2027 учебного года ежегодно до 15 апреля должна будет устанавливать квоты на стипендии правительства РФ на очередной учебный год для федеральных государственных органов, определенных в пункте 5 правил назначения и выплаты стипендии, утвержденных постановлением правительства РФ. Согласно этому постановлению, к таким федеральным госорганам относятся МВД, Минобороны, СВР, ФСБ, Росгвардия, ФСИН и ФСО. Планируется, что квоты на стипендии правительства для этих федеральных государственных органов на 2025-2026 учебный год должны быть установлены до 15 июня 2025 года.
https://ria.ru/20250403/stipendiya-2009046074.html
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общество, россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Общество, Россия, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Минобрнауки хочет создать комиссию по квотам на стипендии правительства

Минобрнауки предложило создать комиссию по квотам на стипендии правительства

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкВход в здание министерства образования и науки РФ
Вход в здание министерства образования и науки РФ - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Минобрнауки РФ хочет создать межведомственную комиссию по квотам на стипендии правительства России для студентов, следует из законопроекта министерства, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
"Создать межведомственную комиссию по установлению квот на стипендии правительства Российской Федерации для студентов, курсантов и слушателей, обучающихся по образовательным программам высшего образования, для федеральных государственных органов", - говорится в проекте приказа.
Студенты на занятиях в аудитории - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Утверждены правила выплаты президентской стипендии для студентов вузов
3 апреля, 10:35
Отмечается, что комиссия с 2026-2027 учебного года ежегодно до 15 апреля должна будет устанавливать квоты на стипендии правительства РФ на очередной учебный год для федеральных государственных органов, определенных в пункте 5 правил назначения и выплаты стипендии, утвержденных постановлением правительства РФ. Согласно этому постановлению, к таким федеральным госорганам относятся МВД, Минобороны, СВР, ФСБ, Росгвардия, ФСИН и ФСО.
Планируется, что квоты на стипендии правительства для этих федеральных государственных органов на 2025-2026 учебный год должны быть установлены до 15 июня 2025 года.
Дом правительства России - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
Проект о стипендии имени Жириновского внесут в правительство
20 февраля, 16:16
 
ОбществоРоссияСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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