https://ria.ru/20250416/stavropol-2011603261.html

Девятерых жителей Ставрополя осудили за обналичивание денег

Девятерых жителей Ставрополя осудили за обналичивание денег - РИА Новости, 16.04.2025

Девятерых жителей Ставрополя осудили за обналичивание денег

Суд приговорил девятерых жителей Ставрополя, занимавшихся обналичиванием денег, к условным срокам, обязательным работам и к лишению свободы на срок до 3,5 лет,... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T16:00:00+03:00

2025-04-16T16:00:00+03:00

2025-04-16T16:00:00+03:00

происшествия

россия

ставрополь

https://cdnn21.img.ria.ru/images/91971/27/919712717_0:196:5128:3081_1920x0_80_0_0_233d4b56a67b07273db0c91335f22868.jpg

ПЯТИГОРСК, 16 апр – РИА Новости. Суд приговорил девятерых жителей Ставрополя, занимавшихся обналичиванием денег, к условным срокам, обязательным работам и к лишению свободы на срок до 3,5 лет, сообщили РИА Новости в краевой прокуратуре. Отмечается, что фигуранты с 2019 года по 2020 год создали преступную группу для обналичивания денег в целях получения незаконной прибыли. Их доход превысил 5 миллионов рублей, в собственность государства конфисковано более 9 миллионов рублей, 10 тысяч евро и 100 долларов. "Суд приговорил двоих подсудимых к наказанию в виде лишения свободы на сроки от 3 лет 4 месяцев до 3 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительных колониях общего режима со штрафами от 100 тысяч до 300 тысяч рублей. Троим виновным назначено наказание в виде лишения свободы условно с испытательными сроками и штрафами от 50 тысяч до 100 тысяч рублей. Четверо человек осуждены к обязательным работам", - сообщили в прокуратуре. Фигуранты признаны виновными в незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ), использовании поддельных документов (ч. 2 ст. 187 УК РФ) и создании юридических лиц через подставных лиц (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). Преступления были совершены организованной группой.

https://ria.ru/20250308/mitroshina-2003828056.html

россия

ставрополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, ставрополь