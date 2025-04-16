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Девятерых жителей Ставрополя осудили за обналичивание денег
Девятерых жителей Ставрополя осудили за обналичивание денег - РИА Новости, 16.04.2025
Девятерых жителей Ставрополя осудили за обналичивание денег
Суд приговорил девятерых жителей Ставрополя, занимавшихся обналичиванием денег, к условным срокам, обязательным работам и к лишению свободы на срок до 3,5 лет,... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T16:00:00+03:00
2025-04-16T16:00:00+03:00
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ПЯТИГОРСК, 16 апр – РИА Новости. Суд приговорил девятерых жителей Ставрополя, занимавшихся обналичиванием денег, к условным срокам, обязательным работам и к лишению свободы на срок до 3,5 лет, сообщили РИА Новости в краевой прокуратуре. Отмечается, что фигуранты с 2019 года по 2020 год создали преступную группу для обналичивания денег в целях получения незаконной прибыли. Их доход превысил 5 миллионов рублей, в собственность государства конфисковано более 9 миллионов рублей, 10 тысяч евро и 100 долларов. "Суд приговорил двоих подсудимых к наказанию в виде лишения свободы на сроки от 3 лет 4 месяцев до 3 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительных колониях общего режима со штрафами от 100 тысяч до 300 тысяч рублей. Троим виновным назначено наказание в виде лишения свободы условно с испытательными сроками и штрафами от 50 тысяч до 100 тысяч рублей. Четверо человек осуждены к обязательным работам", - сообщили в прокуратуре. Фигуранты признаны виновными в незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ), использовании поддельных документов (ч. 2 ст. 187 УК РФ) и создании юридических лиц через подставных лиц (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). Преступления были совершены организованной группой.
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Происшествия, Россия, Ставрополь
Девятерых жителей Ставрополя осудили за обналичивание денег
Ставропольский суд осудил девятерых человек за обналичивание денег
ПЯТИГОРСК, 16 апр – РИА Новости. Суд приговорил девятерых жителей Ставрополя, занимавшихся обналичиванием денег, к условным срокам, обязательным работам и к лишению свободы на срок до 3,5 лет, сообщили РИА Новости в краевой прокуратуре.
Отмечается, что фигуранты с 2019 года по 2020 год создали преступную группу для обналичивания денег в целях получения незаконной прибыли. Их доход превысил 5 миллионов рублей, в собственность государства конфисковано более 9 миллионов рублей, 10 тысяч евро и 100 долларов.
"Суд приговорил двоих подсудимых к наказанию в виде лишения свободы на сроки от 3 лет 4 месяцев до 3 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительных колониях общего режима со штрафами от 100 тысяч до 300 тысяч рублей. Троим виновным назначено наказание в виде лишения свободы условно с испытательными сроками и штрафами от 50 тысяч до 100 тысяч рублей. Четверо человек осуждены к обязательным работам", - сообщили в прокуратуре.
Фигуранты признаны виновными в незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ
), использовании поддельных документов (ч. 2 ст. 187 УК РФ) и создании юридических лиц через подставных лиц (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). Преступления были совершены организованной группой.