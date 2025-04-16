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СМИ: Стармер хочет подписать сделку с ЕС, которая усложнит переговоры с США - РИА Новости, 16.04.2025
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02:38 16.04.2025 (обновлено: 10:12 16.04.2025)
https://ria.ru/20250416/starmer-2011485868.html
СМИ: Стармер хочет подписать сделку с ЕС, которая усложнит переговоры с США
СМИ: Стармер хочет подписать сделку с ЕС, которая усложнит переговоры с США - РИА Новости, 16.04.2025
СМИ: Стармер хочет подписать сделку с ЕС, которая усложнит переговоры с США
Великобритания близка к подписанию с Евросоюзом соглашения о продовольственных и ветеринарных стандартах, что может поставить под угрозу торговую сделку с США,... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T02:38:00+03:00
2025-04-16T10:12:00+03:00
сша
великобритания
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дэвид фрост
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Великобритания близка к подписанию с Евросоюзом соглашения о продовольственных и ветеринарных стандартах, что может поставить под угрозу торговую сделку с США, пишет британская газета Telegraph. "(Премьер-министр Великобритании Кир - ред.) Стармер близок к новому партнёрству с ЕС, которое может поставить торговую сделку с Белым домом под угрозу. Британские переговорщики близки к подписанию продовольственных и ветеринарных стандартов Брюсселя... Этот шаг, ожидаемый в следующем месяце, может закрыть доступ к американским продуктам, которые (президент США - ред.) Дональд Трамп хочет продавать в Британию", - говорится в сообщении. По данным газеты, соглашение, которое может быть подписано уже в следующем месяце, позволит Великобритании и ЕС свободно торговать ветеринарными товарами и продовольствием без пограничного контроля. Как заявил газете лидер британской правопопулистской партии Reform UK Найджел Фараж, соглашение с ЕС сделает жизнь США "очень трудной, может быть, невозможной". По словам переговорщика по Brexit Дэвида Фроста, эта сделка затруднит переговоры с Белым домом, поскольку США хотят доступ к британскому рынку продовольствия и сельского хозяйства. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
https://ria.ru/20250405/starmer-2009550795.html
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сша, великобритания, брюссель, дональд трамп, дэвид фрост, евросоюз
США, Великобритания, Брюссель, Дональд Трамп, Дэвид Фрост, Евросоюз
СМИ: Стармер хочет подписать сделку с ЕС, которая усложнит переговоры с США

Telegraph: Стармер близок к продовольственной сделке с ЕС

© AP Photo / Adrian DennisКир Стармер
Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© AP Photo / Adrian Dennis
Кир Стармер . Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Великобритания близка к подписанию с Евросоюзом соглашения о продовольственных и ветеринарных стандартах, что может поставить под угрозу торговую сделку с США, пишет британская газета Telegraph.
"(Премьер-министр Великобритании Кир - ред.) Стармер близок к новому партнёрству с ЕС, которое может поставить торговую сделку с Белым домом под угрозу. Британские переговорщики близки к подписанию продовольственных и ветеринарных стандартов Брюсселя... Этот шаг, ожидаемый в следующем месяце, может закрыть доступ к американским продуктам, которые (президент США - ред.) Дональд Трамп хочет продавать в Британию", - говорится в сообщении.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
Стармер надеется, что пошлины США принесут Британии пользу, пишет Times
5 апреля, 18:03
По данным газеты, соглашение, которое может быть подписано уже в следующем месяце, позволит Великобритании и ЕС свободно торговать ветеринарными товарами и продовольствием без пограничного контроля.
Как заявил газете лидер британской правопопулистской партии Reform UK Найджел Фараж, соглашение с ЕС сделает жизнь США "очень трудной, может быть, невозможной".
По словам переговорщика по Brexit Дэвида Фроста, эта сделка затруднит переговоры с Белым домом, поскольку США хотят доступ к британскому рынку продовольствия и сельского хозяйства.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
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