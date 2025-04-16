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"Поставил на место": во Франции восхитились ответом Трампа Зеленскому - РИА Новости, 16.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:33 16.04.2025 (обновлено: 22:38 16.04.2025)
https://ria.ru/20250416/ssha-2011669665.html
"Поставил на место": во Франции восхитились ответом Трампа Зеленскому
"Поставил на место": во Франции восхитились ответом Трампа Зеленскому - РИА Новости, 16.04.2025
"Поставил на место": во Франции восхитились ответом Трампа Зеленскому
Президент США Дональд Трамп поставил на место Владимира Зеленского в вопросе предоставления киевскому режиму дополнительных ракет, заявил лидер французской... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T19:33:00+03:00
2025-04-16T22:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поставил на место Владимира Зеленского в вопросе предоставления киевскому режиму дополнительных ракет, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.В понедельник глава Белого дома резко отреагировал на просьбы Украины продать ей ракеты, заявив, что конфликт начал киевский режим."Трамп ставит на место Зеленского, который хочет продолжать войну любой ценой", — написал Филиппо.Американский лидер осудил желание Киева получать больше вооружений, напомнив, что Украине не следовало начинать конфликт со страной, которая многократно превосходит ее в военной мощи. "Когда вы начинаете войну, вы должны быть уверены, что сможете победить. Не нужно начинать войну с тем, кто в 20 раз больше вас, а потом надеяться, что люди дадут вам ракеты", — сказал политик.Глава Белого дома добавил, что ответственность за украинский конфликт несет администрация экс-президента США Джо Байдена. Теперь Вашингтон, по словам Трампа, пытается остановить его, чтобы спасти жизни людей, а Киев стремится лишь к получению нового оружия.Как заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, Зеленский во время телефонного разговора с Трампом запросил дополнительные поставки средств ПВО, в том числе системы Patriot.В понедельник глава киевского режима выразил недоумение по поводу невозможности достичь договоренностей о дополнительных поставках зенитно-ракетных систем Patriot, несмотря на обещания, данные на юбилейном саммите НАТО в Вашингтоне летом 2024 года. Он подчеркнул, что Киев просит только системы ПВО, и пожаловался, что у партнеров не хватает политической воли, чтобы решить этот вопрос.Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в этом противостоянии не только отправкой военной техники и снаряжения, но и подготовкой кадров.
https://ria.ru/20250416/zapad-2011615084.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия, Киев, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, НАТО
"Поставил на место": во Франции восхитились ответом Трампа Зеленскому

Филиппо: Трамп поставил на место Зеленского в вопросе ракет

© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поставил на место Владимира Зеленского в вопросе предоставления киевскому режиму дополнительных ракет, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.
В понедельник глава Белого дома резко отреагировал на просьбы Украины продать ей ракеты, заявив, что конфликт начал киевский режим.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
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"Трамп ставит на место Зеленского, который хочет продолжать войну любой ценой", — написал Филиппо.
Американский лидер осудил желание Киева получать больше вооружений, напомнив, что Украине не следовало начинать конфликт со страной, которая многократно превосходит ее в военной мощи. "Когда вы начинаете войну, вы должны быть уверены, что сможете победить. Не нужно начинать войну с тем, кто в 20 раз больше вас, а потом надеяться, что люди дадут вам ракеты", — сказал политик.
Глава Белого дома добавил, что ответственность за украинский конфликт несет администрация экс-президента США Джо Байдена. Теперь Вашингтон, по словам Трампа, пытается остановить его, чтобы спасти жизни людей, а Киев стремится лишь к получению нового оружия.
Как заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, Зеленский во время телефонного разговора с Трампом запросил дополнительные поставки средств ПВО, в том числе системы Patriot.
В понедельник глава киевского режима выразил недоумение по поводу невозможности достичь договоренностей о дополнительных поставках зенитно-ракетных систем Patriot, несмотря на обещания, данные на юбилейном саммите НАТО в Вашингтоне летом 2024 года. Он подчеркнул, что Киев просит только системы ПВО, и пожаловался, что у партнеров не хватает политической воли, чтобы решить этот вопрос.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в этом противостоянии не только отправкой военной техники и снаряжения, но и подготовкой кадров.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаВооруженные силы УкраиныРоссияКиевДональд ТрампВладимир ЗеленскийНАТО
 
 
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