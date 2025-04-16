"Поставил на место": во Франции восхитились ответом Трампа Зеленскому
Филиппо: Трамп поставил на место Зеленского в вопросе ракет
© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поставил на место Владимира Зеленского в вопросе предоставления киевскому режиму дополнительных ракет, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.
В понедельник глава Белого дома резко отреагировал на просьбы Украины продать ей ракеты, заявив, что конфликт начал киевский режим.
"Трамп ставит на место Зеленского, который хочет продолжать войну любой ценой", — написал Филиппо.
Американский лидер осудил желание Киева получать больше вооружений, напомнив, что Украине не следовало начинать конфликт со страной, которая многократно превосходит ее в военной мощи. "Когда вы начинаете войну, вы должны быть уверены, что сможете победить. Не нужно начинать войну с тем, кто в 20 раз больше вас, а потом надеяться, что люди дадут вам ракеты", — сказал политик.
Глава Белого дома добавил, что ответственность за украинский конфликт несет администрация экс-президента США Джо Байдена. Теперь Вашингтон, по словам Трампа, пытается остановить его, чтобы спасти жизни людей, а Киев стремится лишь к получению нового оружия.
Как заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, Зеленский во время телефонного разговора с Трампом запросил дополнительные поставки средств ПВО, в том числе системы Patriot.
В понедельник глава киевского режима выразил недоумение по поводу невозможности достичь договоренностей о дополнительных поставках зенитно-ракетных систем Patriot, несмотря на обещания, данные на юбилейном саммите НАТО в Вашингтоне летом 2024 года. Он подчеркнул, что Киев просит только системы ПВО, и пожаловался, что у партнеров не хватает политической воли, чтобы решить этот вопрос.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в этом противостоянии не только отправкой военной техники и снаряжения, но и подготовкой кадров.