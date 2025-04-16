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Вашингтон продлил запрет судам, связанным с Россией, заходить в порты в США

Вашингтон продлил запрет судам, связанным с Россией, заходить в порты в США - РИА Новости, 16.04.2025

Вашингтон продлил запрет судам, связанным с Россией, заходить в порты в США

Президент США Дональд Трамп продлил на год действие указа, согласно которому любым связанным с Россией судам запрещается заходить в американские порты,... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T18:58:00+03:00

2025-04-16T18:58:00+03:00

2025-04-16T19:06:00+03:00

сша

россия

вашингтон (штат)

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 16 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп продлил на год действие указа, согласно которому любым связанным с Россией судам запрещается заходить в американские порты, свидетельствует соответствующий документ."Я продлеваю на один год режим чрезвычайного положения в отношении РФ, относящийся к регулированию стоянки и движения связанных с Россией судов в портах США", – говорится в документе.

сша

россия

вашингтон (штат)

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2025

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сша, россия, вашингтон (штат), дональд трамп