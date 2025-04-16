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Вашингтон продлил запрет судам, связанным с Россией, заходить в порты в США - РИА Новости, 16.04.2025
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18:58 16.04.2025 (обновлено: 19:06 16.04.2025)
https://ria.ru/20250416/ssha-2011662421.html
Вашингтон продлил запрет судам, связанным с Россией, заходить в порты в США
Вашингтон продлил запрет судам, связанным с Россией, заходить в порты в США - РИА Новости, 16.04.2025
Вашингтон продлил запрет судам, связанным с Россией, заходить в порты в США
Президент США Дональд Трамп продлил на год действие указа, согласно которому любым связанным с Россией судам запрещается заходить в американские порты,... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T18:58:00+03:00
2025-04-16T19:06:00+03:00
сша
россия
вашингтон (штат)
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 16 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп продлил на год действие указа, согласно которому любым связанным с Россией судам запрещается заходить в американские порты, свидетельствует соответствующий документ."Я продлеваю на один год режим чрезвычайного положения в отношении РФ, относящийся к регулированию стоянки и движения связанных с Россией судов в портах США", – говорится в документе.
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сша, россия, вашингтон (штат), дональд трамп
США, Россия, Вашингтон (штат), Дональд Трамп
Вашингтон продлил запрет судам, связанным с Россией, заходить в порты в США

Вашингтон продлил на год режим ЧС в отношении судов, связанных с Россией

© Минобороны РоссииКорабль
Корабль - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
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ВАШИНГТОН, 16 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп продлил на год действие указа, согласно которому любым связанным с Россией судам запрещается заходить в американские порты, свидетельствует соответствующий документ.
"Я продлеваю на один год режим чрезвычайного положения в отношении РФ, относящийся к регулированию стоянки и движения связанных с Россией судов в портах США", – говорится в документе.
 
СШАРоссияВашингтон (штат)Дональд Трамп
 
 
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