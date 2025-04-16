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СМИ: США начали выводить силы с крупнейшего месторождения газа в Сирии
СМИ: США начали выводить силы с крупнейшего месторождения газа в Сирии - РИА Новости, 16.04.2025
СМИ: США начали выводить силы с крупнейшего месторождения газа в Сирии
Американские войска выходят с военной базы близ крупнейшего месторождения газа "Конико" в Сирии, пишет панарабская газета Al-Araby Al-Jadeed со ссылкой на... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T16:07:00+03:00
2025-04-16T16:07:00+03:00
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БЕЙРУТ, 16 апр — РИА Новости. Американские войска выходят с военной базы близ крупнейшего месторождения газа "Конико" в Сирии, пишет панарабская газета Al-Araby Al-Jadeed со ссылкой на источник в союзном США курдском формировании "Сирийские демократические силы" (СДС). "Армия США несколько дней назад начала операцию по выводу своих сил с базы на месторождении "Конико" в провинции Дейр-эз-Зор. За последнее время базу покинули две колонны в рамках плана по полному выводу с этой базы", — говорится в статье. По информации газеты, первую колонну из 70 единиц техники вывели с базы около десяти дней назад. В составе была, среди прочего, и тяжелая техника на тягачах. Вторая колонна из 200 единиц вышла с "Конико" позавчера. "Колонны с базы направились в сторону Ирбиля в иракском Курдистане", — уточняет издание.Накануне телеканал CBS News сообщил, что США планируют сократить военное присутствие в Сирии, выведя часть состава в две тысячи человек и сосредоточив оставшиеся войска на меньшем количестве баз. Пентагон прокомментировал это сообщение, заявив РИА Новости, что регулярно перераспределяет силы в зависимости от потребностей.
https://ria.ru/20250406/iordaniya-2009691911.html
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в мире, сша, дейр-эз-зор (мухафаза), сирия, министерство обороны сша
В мире, США, Дейр-эз-Зор (мухафаза), Сирия, Министерство обороны США
СМИ: США начали выводить силы с крупнейшего месторождения газа в Сирии
Al-Araby Al-Jadeed: США начали вывод сил с месторождения газа "Конико" в Сирии