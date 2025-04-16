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Bloomberg: США неохотно обсуждают помощь Украине - РИА Новости, 16.04.2025
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10:02 16.04.2025 (обновлено: 11:05 16.04.2025)
https://ria.ru/20250416/ssha-2011512512.html
Bloomberg: США неохотно обсуждают помощь Украине
Bloomberg: США неохотно обсуждают помощь Украине - РИА Новости, 16.04.2025
Bloomberg: США неохотно обсуждают помощь Украине
Администрация президента США Дональда Трампа неохотно обсуждает собственный вклад в будущий "Инвестиционный фонд реконструкции США и Украины" и откладывает эту... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T10:02:00+03:00
2025-04-16T11:05:00+03:00
сша
украина
вашингтон (штат)
дональд трамп
в мире
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа неохотно обсуждает собственный вклад в будущий "Инвестиционный фонд реконструкции США и Украины" и откладывает эту тему, настаивая на том, что военную помощь США Киеву следует расценивать как инвестицию, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. В марте издание Wall Street Journal сообщало, что администрация Трампа хочет подписать с Украиной соглашение, предоставляющее Вашингтону контроль над проектами в области природных ресурсов и инфраструктуры. В черновом варианте соглашения содержится предложение о создании товарищества с ограниченной ответственностью "Инвестиционный фонд реконструкции США и Украины". Фонд должен получить преимущественное право на все проекты в области природных ресурсов и инфраструктуры на Украине, для которых страна будет искать инвесторов. "Администрация Трампа по-прежнему неохотно обещает будущие инвестиции в фонд, которые представляют ключевой интерес Киева в любой такой сделке, и откладывает этот вопрос для обсуждения. Вместо этого она продолжает настаивать на том, что военные расходы США на Украину следует рассматривать как вклад Вашингтона в фонд", - пишет агентство. По словам одного из источников, украинским переговорщикам с трудом удалось отговорить своих американских коллег от подхода, который лег в основу нескольких "самых драконовских требований" Вашингтона. Тем не менее, США продолжают рассматривать сделку как возможность возместить расходы на Украине за счет будущей прибыли из фонда.
https://ria.ru/20250416/bloomberg-2011499234.html
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сша, украина, вашингтон (штат), дональд трамп, в мире
США, Украина, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, В мире
Bloomberg: США неохотно обсуждают помощь Украине

Bloomberg: США откладывают тему вклада в фонд реконструкции Украины

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Белый дом в Вашингтоне
Вид на Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа неохотно обсуждает собственный вклад в будущий "Инвестиционный фонд реконструкции США и Украины" и откладывает эту тему, настаивая на том, что военную помощь США Киеву следует расценивать как инвестицию, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
В марте издание Wall Street Journal сообщало, что администрация Трампа хочет подписать с Украиной соглашение, предоставляющее Вашингтону контроль над проектами в области природных ресурсов и инфраструктуры. В черновом варианте соглашения содержится предложение о создании товарищества с ограниченной ответственностью "Инвестиционный фонд реконструкции США и Украины". Фонд должен получить преимущественное право на все проекты в области природных ресурсов и инфраструктуры на Украине, для которых страна будет искать инвесторов.
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"Администрация Трампа по-прежнему неохотно обещает будущие инвестиции в фонд, которые представляют ключевой интерес Киева в любой такой сделке, и откладывает этот вопрос для обсуждения. Вместо этого она продолжает настаивать на том, что военные расходы США на Украину следует рассматривать как вклад Вашингтона в фонд", - пишет агентство.
По словам одного из источников, украинским переговорщикам с трудом удалось отговорить своих американских коллег от подхода, который лег в основу нескольких "самых драконовских требований" Вашингтона. Тем не менее, США продолжают рассматривать сделку как возможность возместить расходы на Украине за счет будущей прибыли из фонда.
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