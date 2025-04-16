https://ria.ru/20250416/ssha-2011512512.html

Bloomberg: США неохотно обсуждают помощь Украине

Bloomberg: США неохотно обсуждают помощь Украине - РИА Новости, 16.04.2025

Bloomberg: США неохотно обсуждают помощь Украине

Администрация президента США Дональда Трампа неохотно обсуждает собственный вклад в будущий "Инвестиционный фонд реконструкции США и Украины" и откладывает эту... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T10:02:00+03:00

2025-04-16T10:02:00+03:00

2025-04-16T11:05:00+03:00

сша

украина

вашингтон (штат)

дональд трамп

в мире

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа неохотно обсуждает собственный вклад в будущий "Инвестиционный фонд реконструкции США и Украины" и откладывает эту тему, настаивая на том, что военную помощь США Киеву следует расценивать как инвестицию, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. В марте издание Wall Street Journal сообщало, что администрация Трампа хочет подписать с Украиной соглашение, предоставляющее Вашингтону контроль над проектами в области природных ресурсов и инфраструктуры. В черновом варианте соглашения содержится предложение о создании товарищества с ограниченной ответственностью "Инвестиционный фонд реконструкции США и Украины". Фонд должен получить преимущественное право на все проекты в области природных ресурсов и инфраструктуры на Украине, для которых страна будет искать инвесторов. "Администрация Трампа по-прежнему неохотно обещает будущие инвестиции в фонд, которые представляют ключевой интерес Киева в любой такой сделке, и откладывает этот вопрос для обсуждения. Вместо этого она продолжает настаивать на том, что военные расходы США на Украину следует рассматривать как вклад Вашингтона в фонд", - пишет агентство. По словам одного из источников, украинским переговорщикам с трудом удалось отговорить своих американских коллег от подхода, который лег в основу нескольких "самых драконовских требований" Вашингтона. Тем не менее, США продолжают рассматривать сделку как возможность возместить расходы на Украине за счет будущей прибыли из фонда.

https://ria.ru/20250416/bloomberg-2011499234.html

https://ria.ru/20250415/usloviya-2011366760.html

сша

украина

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сша, украина, вашингтон (штат), дональд трамп, в мире