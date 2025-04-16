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СМИ: США предложат партнерам снижение пошлин в обмен на изоляцию Китая - РИА Новости, 16.04.2025
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03:30 16.04.2025 (обновлено: 11:18 16.04.2025)
https://ria.ru/20250416/ssha-2011487652.html
СМИ: США предложат партнерам снижение пошлин в обмен на изоляцию Китая
СМИ: США предложат партнерам снижение пошлин в обмен на изоляцию Китая - РИА Новости, 16.04.2025
СМИ: США предложат партнерам снижение пошлин в обмен на изоляцию Китая
Администрация США в ходе переговоров с другими странами планирует добиться от торговых партнеров обязательств по экономической изоляции Китая в обмен на... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T03:30:00+03:00
2025-04-16T11:18:00+03:00
китай
сша
япония
дональд трамп
скотт бессент
введение трампом пошлин на импорт
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ВАШИНГТОН, 16 мар — РИА Новости. Администрация США в ходе переговоров с другими странами планирует добиться от торговых партнеров обязательств по экономической изоляции Китая в обмен на снижение пошлин, введенных Белым домом, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники."Белый дом планирует провести переговоры с более чем 70 странами, чтобы убедить их запретить Китаю перевозить товары через их территории. Также Белый дом хочет добиться запрета на размещение китайских компаний на территории этих стран для обхода американских тарифов и предотвратить доступ дешевых китайских промышленных товаров в их экономики", — говорится в материале.Утверждается, что одним из ключевых разработчиков этой стратегии стал министр финансов США Скотт Бессент. По его мнению, об этом в первую очередь можно будет договориться с Японией, Великобританией, Австралией, Южной Кореей и Индией. Второго апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других государств. Базовая минимальная ставка составит десять процентов. При этом почти каждая страна столкнется с повышенными ставками — их рассчитали исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретным государством, чтобы добиться баланса.В отношении Китая новые пошлины складывались с уже действующими и изначально достигали 54 процентов. В ответ на это Госсовет КНР ввел дополнительные тарифы — 34 процента на все американские товары. Затем обе стороны еще несколько раз повышали ставки, пока американская не достигла 145 процентов, а китайская — 125.Пекин заявил, что никогда не смирится с давлением и запугиванием США, и пообещал принять решительные меры для защиты своих законных прав и интересов.
https://ria.ru/20250416/ssha-2011486813.html
https://ria.ru/20250415/tramp-2011443132.html
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китай, сша, япония, дональд трамп, скотт бессент, введение трампом пошлин на импорт
Китай, США, Япония, Дональд Трамп, Скотт Бессент, Введение Трампом пошлин на импорт
СМИ: США предложат партнерам снижение пошлин в обмен на изоляцию Китая

WSJ: США предложат торговым партнерам снижение пошлин в обмен на изоляцию Китая

© РИА Новости / Юки Ивамура | Перейти в медиабанкФлаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне
Флаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / Юки Ивамура
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Флаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 мар — РИА Новости. Администрация США в ходе переговоров с другими странами планирует добиться от торговых партнеров обязательств по экономической изоляции Китая в обмен на снижение пошлин, введенных Белым домом, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники.
«
"Белый дом планирует провести переговоры с более чем 70 странами, чтобы убедить их запретить Китаю перевозить товары через их территории. Также Белый дом хочет добиться запрета на размещение китайских компаний на территории этих стран для обхода американских тарифов и предотвратить доступ дешевых китайских промышленных товаров в их экономики", — говорится в материале.
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
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Утверждается, что одним из ключевых разработчиков этой стратегии стал министр финансов США Скотт Бессент. По его мнению, об этом в первую очередь можно будет договориться с Японией, Великобританией, Австралией, Южной Кореей и Индией.
Второго апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других государств. Базовая минимальная ставка составит десять процентов. При этом почти каждая страна столкнется с повышенными ставками — их рассчитали исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретным государством, чтобы добиться баланса.
В отношении Китая новые пошлины складывались с уже действующими и изначально достигали 54 процентов. В ответ на это Госсовет КНР ввел дополнительные тарифы — 34 процента на все американские товары. Затем обе стороны еще несколько раз повышали ставки, пока американская не достигла 145 процентов, а китайская — 125.
Пекин заявил, что никогда не смирится с давлением и запугиванием США, и пообещал принять решительные меры для защиты своих законных прав и интересов.
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