Рейтинг@Mail.ru
Раскрыто, импортом каких товаров рискует США из-за пошлин против Китая - РИА Новости, 16.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:03 16.04.2025
https://ria.ru/20250416/ssha-2011486813.html
Раскрыто, импортом каких товаров рискует США из-за пошлин против Китая
Раскрыто, импортом каких товаров рискует США из-за пошлин против Китая - РИА Новости, 16.04.2025
Раскрыто, импортом каких товаров рискует США из-за пошлин против Китая
Пошлины США на поставки товаров из Китая могут привести к подорожанию для американцев ряда импортных товаров для детей, а также праздничной атрибутики,... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T03:03:00+03:00
2025-04-16T03:03:00+03:00
экономика
сша
китай
европа
дональд трамп
евросоюз
введение трампом пошлин на импорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102100/61/1021006118_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_bda9395f73ef3d32fa4519496ea0de32.jpg
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Пошлины США на поставки товаров из Китая могут привести к подорожанию для американцев ряда импортных товаров для детей, а также праздничной атрибутики, поскольку США сильно зависят от КНР в их импорте, выяснило РИА Новости, изучив данные американской статслужбы. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне пошлина США для китайских товаров достигла 145%, пошлина КНР для американских - 125%. По итогам 2024 года в закупках товаров для детей американцы больше всего зависели от импорта китайских детских колясок: 97% их поставок на 380,2 миллиона долларов было из Поднебесной. Также США закупили у Китая почти 93% детских книг-картинок, книг для рисования и раскрашивания - за год их было импортировано на 504,5 миллиона долларов. Из КНР в Штаты прибывает и 76% игрушек - на 13,5 миллиарда долларов и 62% пластилина и паст для лепки - на 200 миллионов долларов. Кроме того, под удар из-за пошлин могут попасть поставки товаров для праздников. Так, из Китая в США в прошлом году приехало 96% искусственных цветов (на 990,8 миллиона долларов), 89% изделий для праздников, карнавалов, например шарики и гирлянды, 80% музыкальных шкатулок, пищалок, свистулек, погремушек и других подобных товаров (стоимостью 22,5 миллиона), а также 62% открыток и конвертов для них (на 273,5 миллиона долларов). Суммарный объем покупок всех этих товаров Штатами по итогам 2024 года составил 20,6 миллиарда долларов. Таким образом, годовой объем пошлин при ставке в 145% мог бы составить 29,8 миллиарда долларов. Введение страной пошлин на ввоз иностранного товара обычно приводит к подорожанию продукции для конечного потребителя - импортеры напрямую переносят в цены свои дополнительные издержки. Один из самых известных примеров - тарифная война между США и Европой в начале 1960-х годов. Тогда Европейское экономическое сообщество (предшественник ЕС) ввело 45-процентный тариф на курятину из США, что привело к моментальному скачку цен на нее на 40%, а затем и падению импорта более чем вдвое за год.
https://ria.ru/20250416/poshliny-2011482423.html
https://ria.ru/20250415/tramp-2011443132.html
https://ria.ru/20250415/eksport-2011384279.html
сша
китай
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102100/61/1021006118_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_325eb4aec31d7e210791d63b19a931fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, сша, китай, европа, дональд трамп, евросоюз, введение трампом пошлин на импорт
Экономика, США, Китай, Европа, Дональд Трамп, Евросоюз, Введение Трампом пошлин на импорт
Раскрыто, импортом каких товаров рискует США из-за пошлин против Китая

США рискуют импортом товаров для детей из-за пошлин против Китая

© AP Photo / Ng Han Guan, PoolФлаги США и Китая
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© AP Photo / Ng Han Guan, Pool
Флаги США и Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Пошлины США на поставки товаров из Китая могут привести к подорожанию для американцев ряда импортных товаров для детей, а также праздничной атрибутики, поскольку США сильно зависят от КНР в их импорте, выяснило РИА Новости, изучив данные американской статслужбы.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
Производство чипов - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
СМИ оценили потери полупроводниковых компаний США из-за пошлин Трампа
01:07
После ряда шагов в торговой войне пошлина США для китайских товаров достигла 145%, пошлина КНР для американских - 125%.
По итогам 2024 года в закупках товаров для детей американцы больше всего зависели от импорта китайских детских колясок: 97% их поставок на 380,2 миллиона долларов было из Поднебесной.
Также США закупили у Китая почти 93% детских книг-картинок, книг для рисования и раскрашивания - за год их было импортировано на 504,5 миллиона долларов. Из КНР в Штаты прибывает и 76% игрушек - на 13,5 миллиарда долларов и 62% пластилина и паст для лепки - на 200 миллионов долларов.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
Пошлины против Китая ограничат доступ США к редкоземельным металлам
Вчера, 19:22
Кроме того, под удар из-за пошлин могут попасть поставки товаров для праздников. Так, из Китая в США в прошлом году приехало 96% искусственных цветов (на 990,8 миллиона долларов), 89% изделий для праздников, карнавалов, например шарики и гирлянды, 80% музыкальных шкатулок, пищалок, свистулек, погремушек и других подобных товаров (стоимостью 22,5 миллиона), а также 62% открыток и конвертов для них (на 273,5 миллиона долларов).
Суммарный объем покупок всех этих товаров Штатами по итогам 2024 года составил 20,6 миллиарда долларов. Таким образом, годовой объем пошлин при ставке в 145% мог бы составить 29,8 миллиарда долларов.
Введение страной пошлин на ввоз иностранного товара обычно приводит к подорожанию продукции для конечного потребителя - импортеры напрямую переносят в цены свои дополнительные издержки. Один из самых известных примеров - тарифная война между США и Европой в начале 1960-х годов. Тогда Европейское экономическое сообщество (предшественник ЕС) ввело 45-процентный тариф на курятину из США, что привело к моментальному скачку цен на нее на 40%, а затем и падению импорта более чем вдвое за год.
Премьер Государственного совета Китая Ли Цян - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
Премьер Госсовета КНР призвал экспортеров диверсифицировать рынки
Вчера, 16:22
 
ЭкономикаСШАКитайЕвропаДональд ТрампЕвросоюзВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала