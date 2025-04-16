https://ria.ru/20250416/ssha-2011486813.html
Раскрыто, импортом каких товаров рискует США из-за пошлин против Китая
Раскрыто, импортом каких товаров рискует США из-за пошлин против Китая - РИА Новости, 16.04.2025
Раскрыто, импортом каких товаров рискует США из-за пошлин против Китая
Пошлины США на поставки товаров из Китая могут привести к подорожанию для американцев ряда импортных товаров для детей, а также праздничной атрибутики,... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T03:03:00+03:00
2025-04-16T03:03:00+03:00
2025-04-16T03:03:00+03:00
экономика
сша
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евросоюз
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Пошлины США на поставки товаров из Китая могут привести к подорожанию для американцев ряда импортных товаров для детей, а также праздничной атрибутики, поскольку США сильно зависят от КНР в их импорте, выяснило РИА Новости, изучив данные американской статслужбы. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне пошлина США для китайских товаров достигла 145%, пошлина КНР для американских - 125%. По итогам 2024 года в закупках товаров для детей американцы больше всего зависели от импорта китайских детских колясок: 97% их поставок на 380,2 миллиона долларов было из Поднебесной. Также США закупили у Китая почти 93% детских книг-картинок, книг для рисования и раскрашивания - за год их было импортировано на 504,5 миллиона долларов. Из КНР в Штаты прибывает и 76% игрушек - на 13,5 миллиарда долларов и 62% пластилина и паст для лепки - на 200 миллионов долларов. Кроме того, под удар из-за пошлин могут попасть поставки товаров для праздников. Так, из Китая в США в прошлом году приехало 96% искусственных цветов (на 990,8 миллиона долларов), 89% изделий для праздников, карнавалов, например шарики и гирлянды, 80% музыкальных шкатулок, пищалок, свистулек, погремушек и других подобных товаров (стоимостью 22,5 миллиона), а также 62% открыток и конвертов для них (на 273,5 миллиона долларов). Суммарный объем покупок всех этих товаров Штатами по итогам 2024 года составил 20,6 миллиарда долларов. Таким образом, годовой объем пошлин при ставке в 145% мог бы составить 29,8 миллиарда долларов. Введение страной пошлин на ввоз иностранного товара обычно приводит к подорожанию продукции для конечного потребителя - импортеры напрямую переносят в цены свои дополнительные издержки. Один из самых известных примеров - тарифная война между США и Европой в начале 1960-х годов. Тогда Европейское экономическое сообщество (предшественник ЕС) ввело 45-процентный тариф на курятину из США, что привело к моментальному скачку цен на нее на 40%, а затем и падению импорта более чем вдвое за год.
https://ria.ru/20250416/poshliny-2011482423.html
https://ria.ru/20250415/tramp-2011443132.html
https://ria.ru/20250415/eksport-2011384279.html
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экономика, сша, китай, европа, дональд трамп, евросоюз, введение трампом пошлин на импорт
Экономика, США, Китай, Европа, Дональд Трамп, Евросоюз, Введение Трампом пошлин на импорт
Раскрыто, импортом каких товаров рискует США из-за пошлин против Китая
США рискуют импортом товаров для детей из-за пошлин против Китая
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Пошлины США на поставки товаров из Китая могут привести к подорожанию для американцев ряда импортных товаров для детей, а также праздничной атрибутики, поскольку США сильно зависят от КНР в их импорте, выяснило РИА Новости, изучив данные американской статслужбы.
Президент США Дональд Трамп
2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая
, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
После ряда шагов в торговой войне пошлина США для китайских товаров достигла 145%, пошлина КНР для американских - 125%.
По итогам 2024 года в закупках товаров для детей американцы больше всего зависели от импорта китайских детских колясок: 97% их поставок на 380,2 миллиона долларов было из Поднебесной.
Также США закупили у Китая почти 93% детских книг-картинок, книг для рисования и раскрашивания - за год их было импортировано на 504,5 миллиона долларов. Из КНР в Штаты прибывает и 76% игрушек - на 13,5 миллиарда долларов и 62% пластилина и паст для лепки - на 200 миллионов долларов.
Кроме того, под удар из-за пошлин могут попасть поставки товаров для праздников. Так, из Китая в США в прошлом году приехало 96% искусственных цветов (на 990,8 миллиона долларов), 89% изделий для праздников, карнавалов, например шарики и гирлянды, 80% музыкальных шкатулок, пищалок, свистулек, погремушек и других подобных товаров (стоимостью 22,5 миллиона), а также 62% открыток и конвертов для них (на 273,5 миллиона долларов).
Суммарный объем покупок всех этих товаров Штатами по итогам 2024 года составил 20,6 миллиарда долларов. Таким образом, годовой объем пошлин при ставке в 145% мог бы составить 29,8 миллиарда долларов.
Введение страной пошлин на ввоз иностранного товара обычно приводит к подорожанию продукции для конечного потребителя - импортеры напрямую переносят в цены свои дополнительные издержки. Один из самых известных примеров - тарифная война между США и Европой
в начале 1960-х годов. Тогда Европейское экономическое сообщество (предшественник ЕС
) ввело 45-процентный тариф на курятину из США, что привело к моментальному скачку цен на нее на 40%, а затем и падению импорта более чем вдвое за год.