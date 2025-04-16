https://ria.ru/20250416/ssha-2011401019.html

"С виду обычный старичок". США вышли на след главного преступника ХХ века

"С виду обычный старичок". США вышли на след главного преступника ХХ века - РИА Новости, 16.04.2025

"С виду обычный старичок". США вышли на след главного преступника ХХ века

В ЦРУ подтвердили, что еще десять лет после самоубийства Гитлера искали его следы в Южной Америке. Как известно, там спрятались многие бывшие эсэсовцы. Почему... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T08:00:00+03:00

2025-04-16T08:00:00+03:00

2025-04-16T11:41:00+03:00

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80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости, Михаил Катков. В ЦРУ подтвердили, что еще десять лет после самоубийства Гитлера искали его следы в Южной Америке. Как известно, там спрятались многие бывшие эсэсовцы. Почему нацистов привлекал "задний двор" США и что выяснили американские разведчики — в материале РИА Новости.Восставших из адаДнем 30 апреля 1945 года Адольф Гитлер в страхе перед приближением Красной армии застрелился в своем бункере. Подручные фюрера вынесли тело во двор, положили в воронку от взрыва бомбы и сожгли. Так закончилась жизнь одного из главных военных преступников ХХ века, которого называли, в том числе, "Зверем из бездны".Сразу после сообщений о смерти Гитлера появились конспирологические теории о том, что он пережил войну и бежал по нацистским "крысиным тропам". Хотя у Вашингтона были доказательства смерти фюрера, американские спецслужбы, как стало ясно из рассекреченных документов ЦРУ, еще десять лет искали Гитлера в Южной Америке. И даже нашли зацепки.Так, в октябре 1945-го агенты Военного министерства США сообщили ФБР о возможном секретном убежище в спа-отеле в аргентинском Ла-Фальде. По их версии, фюрер мог бы спрятаться там, если бы выжил. Также в докладе говорилось, что хозяйка гостиницы и ее семья были ярыми сторонниками нацистов: например, в 1920-х делали пожертвования НСДАП через Йозефа Геббельса."Эту добровольную поддержку нацистской партии Гитлер никогда не забыл. В годы после его прихода к власти ее (владелицы спа-отеля — Прим. ред.) дружба с Гитлером стала настолько тесной, что она и члены ее семьи во время ежегодного визита в Германию жили с ним в одной гостинице", — сказано в документе. Кроме того, когда советские войска прорывались к Берлину, отель в Аргентине подготовили к тому, чтобы фюрер мог в нем укрыться.В 1955-м агент ЦРУ с кодовым именем "CIMELODY-3" сообщил, что получил информацию от друга, который разговаривал с человеком, называвшим себя солдатом СС Филиппом Ситроеном. Тот "уверенно" говорил, что фюрер жив и находится в Колумбии, а также утверждал, что ежемесячно с ним общается.В подтверждение своих слов информатор показал фотографию, якобы сделанную в колумбийском городе Тунха. На ней изображен мужчина, явно похожий на лидера нацистов.Как потом выяснили агенты, этого человека звали Адольф Шриттельмайер. В январе 1955-го он покинул Колумбию и отправился в Аргентину. ЦРУ санкционировало дальнейшее расследование, но в том же году почему-то его остановило.За тридевять земельКак бы там ни было, ЦРУ не случайно искало Гитлера именно в Южной Америке. После падения Третьего рейха многие фашисты покинули родину и устремились в Испанию, где правил Франсиско Франко. Однако на Мадрид давило международное сообщество, поэтому на Пиренейском полуострове немецкие военные преступники не чувствовали себя в полной безопасности и переезжали в бывшие испанские колонии.Другие популярные маршруты в Южную Америку пролегали через Италию и Северную Европу. Причем прикрытие фашистам помогали обеспечивать, в том числе, представители католической церкви, а также сотрудники аргентинского Национального миграционного управления, предоставляя им поддельные документы.Часто притягательность Аргентины объясняли приходом к власти генерала Хуана Доминго Перона. Он действительно проявлял заботу о немецких военных преступниках, но пришел к власти только в 1946-м, когда многие нацисты уже обосновались в стране.На самом деле теплые отношения между Берлином и Буэнос-Айресом завязались еще до президентства Перона. Например, 10 апреля 1938-го в Аргентине прошла самая большая вне Германии акция в поддержку гитлеровского режима по случаю аннексии Австрии. Десятки тысяч аргентинцев вскидывали руки в фашистском приветствии и славили фюрера. А в 1939-м Буэнос-Айрес уже благодарил Берлин за помощь в обучении военных летчиков и поставки оборудования для производства пороха и взрывчатки.Конечно, Гитлер никогда не был в Аргентине. Самый известный скрывавшийся там деятель рейха — "архитектор Холокоста", оберштурмбаннфюрер СС Адольф Эйхман. Впрочем, в 1960-м израильские спецслужбы выкрали его и доставили в Тель-Авив. Там Эйхмана казнили по приговору суда.Заметно более "везучим" оказался "ангел Смерти из Освенцима" врач Йозеф Менгеле. В годы Второй мировой он проводил над заключенными концлагеря варварские эксперименты. Оказавшись в Аргентине, занялся нелегальными абортами. Узнав про похищение Эйхмана, бежал сначала в Парагвай, а затем в Бразилию, где и умер в 1979-м от инсульта во время отдыха на пляже Сан-Паулу.Дольше всех удалось прожить гауптштурмфюреру СС Эриху Прибке. Он был одним из организаторов массовых убийств в Ардеатинских пещерах вблизи Рима. В аргентинском Барилоче нацист стал председателем попечительского совета местной школы, возглавлял общество германо-аргентинской дружбы. Местные считали его безобидным старичком. Все изменилось в 1994-м, когда Прибке решил рассказать в интервью журналисту американского телеканала ABC о своем прошлом. В частности, заявил, что все убитые в пещерах под Римом, включая детей и стариков, якобы были террористами.В 1995-м Аргентина выдала его Италии. Там его приговорили к пожизненному лишению свободы, которое, в силу возраста осужденного, заменили на домашний арест. Прибке умер в 2013-м, ему было 100 лет.Враг моего врагаВице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин объясняет, что Южная Америка оказалась для фашистов более безопасным местом, чем Европа, в том числе, из-за позиции США. Американцы считали, что гитлеровцы могут быть полезны в формировании антикоммунистического сопротивления, поэтому закрывали глаза на их перемещения."По сути, главным для нацистов было пережить Нюрнбергский процесс. После 1946-го США начали сворачивать преследования — основными врагами стали коммунисты. Вновь о военных преступниках вспомнили только в 1970-е. К тому же, ФРГ не проявляла особого рвения в поиске беглых граждан: внутри Германии было еще больше бывших высокопоставленных членов НСДАП, которые доживали свои дни дома, а не в тюрьме. В основном борьбой с гитлеровцами занимался только Израиль, для него это дело принципа", — рассказывает Макаркин.Большинство беглых военных преступников предпочитали не привлекать к себе лишнего внимания и жить тихой жизнью. Задача не слишком сложная: среди них не было широко известных лидеров Третьего рейха. Нацистам удалось осесть не только в Южной Америке, немалую часть приютили США и Канада. В 2023-м для Оттавы это обернулось скандалом — во время визита Владимира Зеленского в парламент на мероприятие пригласили Ярослава Гунько, воевавшего в составе дивизии СС "Галичина". Собравшиеся рукоплескали гитлеровцу. В результате спикер парламента Энтони Рота ушел в отставку, а канадские власти принесли извинения. Некоторые страны, включая Россию, потребовали судить эсэсовца, как это раньше было с пособниками Гитлера.Сколько их осталось в живых — неизвестно. Со временем спецслужбам становилось сложнее их искать, отмечает Макаркин. Однако так или иначе преступников настигает возмездие.

https://ria.ru/20250306/ssha-2003203738.html

https://ria.ru/20250218/ssha-1999863737.html

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в мире, южная америка, сша, германия, алексей макаркин, адольф гитлер, йозеф геббельс, 80-летие победы в великой отечественной войне