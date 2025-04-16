https://ria.ru/20250416/spetsoperatsiya-2011493154.html

Офицер ВС России рассказал о начале штурма Елизаветовки

Офицер ВС России рассказал о начале штурма Елизаветовки - РИА Новости, 16.04.2025

Офицер ВС России рассказал о начале штурма Елизаветовки

В начале штурма Елизаветовки в ДНР танк ВС РФ уничтожил танк противника на дистанции 50 метров, второй танк ВСУ отступил, сообщил РИА Новости заместитель... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T06:03:00+03:00

2025-04-16T06:03:00+03:00

2025-04-16T12:11:00+03:00

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АВДЕЕВКА (ДНР), 16 апр – РИА Новости. В начале штурма Елизаветовки в ДНР танк ВС РФ уничтожил танк противника на дистанции 50 метров, второй танк ВСУ отступил, сообщил РИА Новости заместитель командира 5-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады имени А. В. Захарченко 51-й гвардейской армии группировки войск "Центр" ВС РФ с позывным "Узник". "Первое, когда мы заходили в сам населенный пункт Елизаветовка, это был танковый бой. Зашла колонна и встретилась с двумя танками противника. Наш танк уничтожил танк противника, второй танк противника отступил. Пехота успешно десантировалась, приступила к выполнению задач", – рассказал "Узник" агентству. По его словам, в сложившейся оперативной обстановке побеждал тот танк, чей экипаж более хладнокровен и подготовлен к боевым задачам, все зависело от точного первого выстрела. "Зашкаливали эмоции, крика, визга было очень много, потому что... мы давно с этим не сталкивались, когда танк с танком. Но наши танкисты оказались хладнокровнее, потому что расстояние между танком и танком было меньше 50 метров. То есть они приехали в лоб-в-лоб", – добавил офицер. Тринадцатого апреля текущего года оборонное ведомство России сообщило об освобождении населенного пункта Елизаветовка в Донецкой Народной Республике силами группировки войск "Центр" ВС РФ.

https://ria.ru/20250416/spetsoperatsiya-2011490698.html

https://ria.ru/20250416/gusev-2011492224.html

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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины