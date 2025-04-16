https://ria.ru/20250416/spetsoperatsiya-2011493154.html
Офицер ВС России рассказал о начале штурма Елизаветовки
Офицер ВС России рассказал о начале штурма Елизаветовки - РИА Новости, 16.04.2025
Офицер ВС России рассказал о начале штурма Елизаветовки
В начале штурма Елизаветовки в ДНР танк ВС РФ уничтожил танк противника на дистанции 50 метров, второй танк ВСУ отступил, сообщил РИА Новости заместитель... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T06:03:00+03:00
2025-04-16T06:03:00+03:00
2025-04-16T12:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/05/1997456420_0:0:3188:1793_1920x0_80_0_0_9f00c98727238f2608b52484dc545e43.jpg
АВДЕЕВКА (ДНР), 16 апр – РИА Новости. В начале штурма Елизаветовки в ДНР танк ВС РФ уничтожил танк противника на дистанции 50 метров, второй танк ВСУ отступил, сообщил РИА Новости заместитель командира 5-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады имени А. В. Захарченко 51-й гвардейской армии группировки войск "Центр" ВС РФ с позывным "Узник". "Первое, когда мы заходили в сам населенный пункт Елизаветовка, это был танковый бой. Зашла колонна и встретилась с двумя танками противника. Наш танк уничтожил танк противника, второй танк противника отступил. Пехота успешно десантировалась, приступила к выполнению задач", – рассказал "Узник" агентству. По его словам, в сложившейся оперативной обстановке побеждал тот танк, чей экипаж более хладнокровен и подготовлен к боевым задачам, все зависело от точного первого выстрела. "Зашкаливали эмоции, крика, визга было очень много, потому что... мы давно с этим не сталкивались, когда танк с танком. Но наши танкисты оказались хладнокровнее, потому что расстояние между танком и танком было меньше 50 метров. То есть они приехали в лоб-в-лоб", – добавил офицер. Тринадцатого апреля текущего года оборонное ведомство России сообщило об освобождении населенного пункта Елизаветовка в Донецкой Народной Республике силами группировки войск "Центр" ВС РФ.
https://ria.ru/20250416/spetsoperatsiya-2011490698.html
https://ria.ru/20250416/gusev-2011492224.html
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/05/1997456420_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_a9995fb5193d8953cc754714519d0ec5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Офицер ВС России рассказал о начале штурма Елизаветовки
Штурм Елизаветовки начинался с танкового боя на дистанции 50 метров
АВДЕЕВКА (ДНР), 16 апр – РИА Новости. В начале штурма Елизаветовки в ДНР танк ВС РФ уничтожил танк противника на дистанции 50 метров, второй танк ВСУ отступил, сообщил РИА Новости заместитель командира 5-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады имени А. В. Захарченко 51-й гвардейской армии группировки войск "Центр" ВС РФ с позывным "Узник".
"Первое, когда мы заходили в сам населенный пункт Елизаветовка, это был танковый бой. Зашла колонна и встретилась с двумя танками противника. Наш танк уничтожил танк противника, второй танк противника отступил. Пехота успешно десантировалась, приступила к выполнению задач", – рассказал "Узник" агентству.
По его словам, в сложившейся оперативной обстановке побеждал тот танк, чей экипаж более хладнокровен и подготовлен к боевым задачам, все зависело от точного первого выстрела.
"Зашкаливали эмоции, крика, визга было очень много, потому что... мы давно с этим не сталкивались, когда танк с танком. Но наши танкисты оказались хладнокровнее, потому что расстояние между танком и танком было меньше 50 метров. То есть они приехали в лоб-в-лоб", – добавил офицер.
Тринадцатого апреля текущего года оборонное ведомство России
сообщило об освобождении населенного пункта Елизаветовка в Донецкой Народной Республике
силами группировки войск "Центр" ВС РФ.