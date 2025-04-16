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Офицер ВС России рассказал о начале штурма Елизаветовки - РИА Новости, 16.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
06:03 16.04.2025 (обновлено: 12:11 16.04.2025)
https://ria.ru/20250416/spetsoperatsiya-2011493154.html
Офицер ВС России рассказал о начале штурма Елизаветовки
Офицер ВС России рассказал о начале штурма Елизаветовки - РИА Новости, 16.04.2025
Офицер ВС России рассказал о начале штурма Елизаветовки
В начале штурма Елизаветовки в ДНР танк ВС РФ уничтожил танк противника на дистанции 50 метров, второй танк ВСУ отступил, сообщил РИА Новости заместитель... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T06:03:00+03:00
2025-04-16T12:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
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АВДЕЕВКА (ДНР), 16 апр – РИА Новости. В начале штурма Елизаветовки в ДНР танк ВС РФ уничтожил танк противника на дистанции 50 метров, второй танк ВСУ отступил, сообщил РИА Новости заместитель командира 5-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады имени А. В. Захарченко 51-й гвардейской армии группировки войск "Центр" ВС РФ с позывным "Узник". "Первое, когда мы заходили в сам населенный пункт Елизаветовка, это был танковый бой. Зашла колонна и встретилась с двумя танками противника. Наш танк уничтожил танк противника, второй танк противника отступил. Пехота успешно десантировалась, приступила к выполнению задач", – рассказал "Узник" агентству. По его словам, в сложившейся оперативной обстановке побеждал тот танк, чей экипаж более хладнокровен и подготовлен к боевым задачам, все зависело от точного первого выстрела. "Зашкаливали эмоции, крика, визга было очень много, потому что... мы давно с этим не сталкивались, когда танк с танком. Но наши танкисты оказались хладнокровнее, потому что расстояние между танком и танком было меньше 50 метров. То есть они приехали в лоб-в-лоб", – добавил офицер. Тринадцатого апреля текущего года оборонное ведомство России сообщило об освобождении населенного пункта Елизаветовка в Донецкой Народной Республике силами группировки войск "Центр" ВС РФ.
https://ria.ru/20250416/spetsoperatsiya-2011490698.html
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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Офицер ВС России рассказал о начале штурма Елизаветовки

Штурм Елизаветовки начинался с танкового боя на дистанции 50 метров

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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АВДЕЕВКА (ДНР), 16 апр – РИА Новости. В начале штурма Елизаветовки в ДНР танк ВС РФ уничтожил танк противника на дистанции 50 метров, второй танк ВСУ отступил, сообщил РИА Новости заместитель командира 5-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады имени А. В. Захарченко 51-й гвардейской армии группировки войск "Центр" ВС РФ с позывным "Узник".
"Первое, когда мы заходили в сам населенный пункт Елизаветовка, это был танковый бой. Зашла колонна и встретилась с двумя танками противника. Наш танк уничтожил танк противника, второй танк противника отступил. Пехота успешно десантировалась, приступила к выполнению задач", – рассказал "Узник" агентству.
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По его словам, в сложившейся оперативной обстановке побеждал тот танк, чей экипаж более хладнокровен и подготовлен к боевым задачам, все зависело от точного первого выстрела.
"Зашкаливали эмоции, крика, визга было очень много, потому что... мы давно с этим не сталкивались, когда танк с танком. Но наши танкисты оказались хладнокровнее, потому что расстояние между танком и танком было меньше 50 метров. То есть они приехали в лоб-в-лоб", – добавил офицер.
Тринадцатого апреля текущего года оборонное ведомство России сообщило об освобождении населенного пункта Елизаветовка в Донецкой Народной Республике силами группировки войск "Центр" ВС РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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