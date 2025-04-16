https://ria.ru/20250416/spetsoperatsiya-2011490579.html

FPV-дроны "Центра" поразили технику и живую силу под Красноармейском

FPV-дроны "Центра" поразили технику и живую силу под Красноармейском - РИА Новости, 16.04.2025

FPV-дроны "Центра" поразили технику и живую силу под Красноармейском

Операторы FPV-Дронов Алейского мотострелкового соединения группировки войск "Центр" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ на красноармейском направлении,... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T05:02:00+03:00

2025-04-16T05:02:00+03:00

2025-04-16T12:30:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ЛУГАНСК, 16 апр - РИА Новости. Операторы FPV-Дронов Алейского мотострелкового соединения группировки войск "Центр" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ на красноармейском направлении, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. "На красноармейском направлении СВО военнослужащие расчетов FPV-дронов Алейского мотострелкового соединения группировки войск "Центр" методично выжигают укрепления ВСУ, заставляя противника в спешке покидать свои боевые позиции", – рассказали в оборонном ведомстве. Минобороны РФ уточняет, что благодаря грамотному сочетанию ударов с воздуха и решительных действий штурмовых групп военнослужащие группировки войск "Центр" выбивают противника из хорошо укрепленных рубежей обороны.

https://ria.ru/20250415/pvo-2011462082.html

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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)