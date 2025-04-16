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FPV-дроны "Центра" поразили технику и живую силу под Красноармейском - РИА Новости, 16.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:02 16.04.2025 (обновлено: 12:30 16.04.2025)
https://ria.ru/20250416/spetsoperatsiya-2011490579.html
FPV-дроны "Центра" поразили технику и живую силу под Красноармейском
FPV-дроны "Центра" поразили технику и живую силу под Красноармейском - РИА Новости, 16.04.2025
FPV-дроны "Центра" поразили технику и живую силу под Красноармейском
Операторы FPV-Дронов Алейского мотострелкового соединения группировки войск "Центр" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ на красноармейском направлении,... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T05:02:00+03:00
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специальная военная операция на украине
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ЛУГАНСК, 16 апр - РИА Новости. Операторы FPV-Дронов Алейского мотострелкового соединения группировки войск "Центр" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ на красноармейском направлении, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. "На красноармейском направлении СВО военнослужащие расчетов FPV-дронов Алейского мотострелкового соединения группировки войск "Центр" методично выжигают укрепления ВСУ, заставляя противника в спешке покидать свои боевые позиции", – рассказали в оборонном ведомстве. Минобороны РФ уточняет, что благодаря грамотному сочетанию ударов с воздуха и решительных действий штурмовых групп военнослужащие группировки войск "Центр" выбивают противника из хорошо укрепленных рубежей обороны.
https://ria.ru/20250415/pvo-2011462082.html
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
FPV-дроны "Центра" поразили технику и живую силу под Красноармейском

Минобороны: расчеты БПЛА поразили технику и боевиков ВСУ под Красноармейском

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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ЛУГАНСК, 16 апр - РИА Новости. Операторы FPV-Дронов Алейского мотострелкового соединения группировки войск "Центр" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ на красноармейском направлении, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ.
"На красноармейском направлении СВО военнослужащие расчетов FPV-дронов Алейского мотострелкового соединения группировки войск "Центр" методично выжигают укрепления ВСУ, заставляя противника в спешке покидать свои боевые позиции", – рассказали в оборонном ведомстве.
Минобороны РФ уточняет, что благодаря грамотному сочетанию ударов с воздуха и решительных действий штурмовых групп военнослужащие группировки войск "Центр" выбивают противника из хорошо укрепленных рубежей обороны.
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