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В СПЧ призвали ФАДН усилить работу в сфере миграционной политики - РИА Новости, 16.04.2025
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16:49 16.04.2025
https://ria.ru/20250416/spch-2011619329.html
В СПЧ призвали ФАДН усилить работу в сфере миграционной политики
В СПЧ призвали ФАДН усилить работу в сфере миграционной политики - РИА Новости, 16.04.2025
В СПЧ призвали ФАДН усилить работу в сфере миграционной политики
Федеральному агентству по делам национальностей (ФАДН) стоит усилить работу в сфере миграционной политики, заявил РИА Новости член Совета при президенте РФ по... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T16:49:00+03:00
2025-04-16T16:49:00+03:00
россия
александр брод
владимир путин
федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)
общество
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Федеральному агентству по делам национальностей (ФАДН) стоит усилить работу в сфере миграционной политики, заявил РИА Новости член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод. В среду прошло заседание коллегии ФАДН России, в котором в том числе принял участие Брод. Он рассказал, что на заседании обсудили имеющиеся риски и угрозы, попытки извне с помощью информационных провокаций раскачать межнациональное единство, спровоцировать конфликты. "Президент России Владимир Путин постоянно уделяет большое внимание сохранению межнационального единства, выступает с идеями профилактики радикализма, экстремизма на национальной, религиозной почве, ведется работа над новой редакцией Стратегии государственной национальной политики, разрабатывается новая концепция миграционной политики", - сказал член СПЧ. По его словам, в ходе коллегии миграционной политике уделялось значительное внимание в выступлениях и политиков, чиновников, представителей регионов. "На мой взгляд, ФАДН стоило бы усилить работу в сфере миграционной политики, адаптации мигрантов. Надеюсь, что новая служба в рамках МВД, которая призвана совершенствовать миграционную политику, совместно с ФАДН и другими министерствами и ведомствами решит ряд назревших проблем. Это нелегальная миграция, криминализация мигрантов. Нужно готовить мигрантов под потребности рынка труда", - сказал Брод в разговоре с агентством.
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россия, александр брод, владимир путин, федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии), общество
Россия, Александр Брод, Владимир Путин, Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН России), Общество
В СПЧ призвали ФАДН усилить работу в сфере миграционной политики

Член СПЧ Брод: ФАДН стоит усилить работу в сфере миграционной политики

© РИА Новости / Александр КряжевРейд по выявлению нелегальных мигрантов
Рейд по выявлению нелегальных мигрантов - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Рейд по выявлению нелегальных мигрантов. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Федеральному агентству по делам национальностей (ФАДН) стоит усилить работу в сфере миграционной политики, заявил РИА Новости член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод.
В среду прошло заседание коллегии ФАДН России, в котором в том числе принял участие Брод. Он рассказал, что на заседании обсудили имеющиеся риски и угрозы, попытки извне с помощью информационных провокаций раскачать межнациональное единство, спровоцировать конфликты.
"Президент России Владимир Путин постоянно уделяет большое внимание сохранению межнационального единства, выступает с идеями профилактики радикализма, экстремизма на национальной, религиозной почве, ведется работа над новой редакцией Стратегии государственной национальной политики, разрабатывается новая концепция миграционной политики", - сказал член СПЧ.
По его словам, в ходе коллегии миграционной политике уделялось значительное внимание в выступлениях и политиков, чиновников, представителей регионов.
"На мой взгляд, ФАДН стоило бы усилить работу в сфере миграционной политики, адаптации мигрантов. Надеюсь, что новая служба в рамках МВД, которая призвана совершенствовать миграционную политику, совместно с ФАДН и другими министерствами и ведомствами решит ряд назревших проблем. Это нелегальная миграция, криминализация мигрантов. Нужно готовить мигрантов под потребности рынка труда", - сказал Брод в разговоре с агентством.
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РоссияАлександр БродВладимир ПутинФедеральное агентство по делам национальностей (ФАДН России)Общество
 
 
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