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Российские спасатели вернулись из Мьянмы

Российские спасатели вернулись из Мьянмы - РИА Новости, 16.04.2025

Российские спасатели вернулись из Мьянмы

Борт МЧС РФ с последней группой российских спасателей из Мьянмы приземлился в подмосковном аэропорту "Жуковский", сообщает ведомство в Telegram-канале. РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T15:14:00+03:00

2025-04-16T15:14:00+03:00

2025-04-16T15:25:00+03:00

в мире

россия

мьянма

жуковский

тедрос адханом гебрейесус

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ил-76

землетрясение в мьянме и таиланде

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Борт МЧС РФ с последней группой российских спасателей из Мьянмы приземлился в подмосковном аэропорту "Жуковский", сообщает ведомство в Telegram-канале. "Борт МЧС России с последней группой российских спасателей из Мьянмы приземлился в Жуковском. На борту самолета Ил-76 МЧС России 50 спасателей и врачей аэромобильного госпиталя. Аэромобильная группировка ведомства завершила международную спасательную операцию в Республике Союз Мьянмы", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что в аэропорту участников спасательной операции в торжественной обстановке приветствовали оркестр МЧС России, коллеги и родственники. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы в конце марта, толчки ощущались в пяти соседних странах. Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что погибли свыше 3,6 тысячи человек, около 5 тысяч ранены.

россия

мьянма

жуковский

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, мьянма, жуковский, тедрос адханом гебрейесус, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ил-76, землетрясение в мьянме и таиланде