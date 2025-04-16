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Правительство Багамских островов приостановило посадки ракет SpaceX
Правительство Багамских островов приостановило посадки ракет SpaceX - РИА Новости, 16.04.2025
Правительство Багамских островов приостановило посадки ракет SpaceX
Власти Багамских островов объявили о временном запрете посадок ракет Falcon 9 компании SpaceX на своей территории до завершения экологической экспертизы, заявил РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T04:41:00+03:00
2025-04-16T04:41:00+03:00
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МЕХИКО, 16 апр - РИА Новости. Власти Багамских островов объявили о временном запрете посадок ракет Falcon 9 компании SpaceX на своей территории до завершения экологической экспертизы, заявил директор по коммуникациям правительства Латре Раминг. "Правительство Багам через департамент экологического планирования и защиты объявило о приостановке всех посадок ракет SpaceX Falcon 9 в стране до завершения полного расследования последствий запусков. Новые разрешения выдаваться не будут до завершения полной оценки воздействия на окружающую среду", - написал Рамнинг в своем блоге в Х. До настоящего момента посадки ракет Falcon 9 в водах Багам проходили без инцидентов. Однако в марте 2025 года произошло крушение другой ракеты SpaceX Starship. После запуска с базы в Техасе она потеряла управление, ее обломки упали на территории южных Багам. Этот случай вызвал обеспокоенность у местных властей и общественности и, вероятно, привел к приостановке посадок на морские платформы в их акватории.
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Правительство Багамских островов приостановило посадки ракет SpaceX
Правительство Багамских островов временно приостановило посадки ракет SpaceX