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Правительство Багамских островов приостановило посадки ракет SpaceX - РИА Новости, 16.04.2025
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Наука
 
04:41 16.04.2025
https://ria.ru/20250416/spacex-2011489644.html
Правительство Багамских островов приостановило посадки ракет SpaceX
Правительство Багамских островов приостановило посадки ракет SpaceX - РИА Новости, 16.04.2025
Правительство Багамских островов приостановило посадки ракет SpaceX
Власти Багамских островов объявили о временном запрете посадок ракет Falcon 9 компании SpaceX на своей территории до завершения экологической экспертизы, заявил РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T04:41:00+03:00
2025-04-16T04:41:00+03:00
наука
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МЕХИКО, 16 апр - РИА Новости. Власти Багамских островов объявили о временном запрете посадок ракет Falcon 9 компании SpaceX на своей территории до завершения экологической экспертизы, заявил директор по коммуникациям правительства Латре Раминг. "Правительство Багам через департамент экологического планирования и защиты объявило о приостановке всех посадок ракет SpaceX Falcon 9 в стране до завершения полного расследования последствий запусков. Новые разрешения выдаваться не будут до завершения полной оценки воздействия на окружающую среду", - написал Рамнинг в своем блоге в Х. До настоящего момента посадки ракет Falcon 9 в водах Багам проходили без инцидентов. Однако в марте 2025 года произошло крушение другой ракеты SpaceX Starship. После запуска с базы в Техасе она потеряла управление, ее обломки упали на территории южных Багам. Этот случай вызвал обеспокоенность у местных властей и общественности и, вероятно, привел к приостановке посадок на морские платформы в их акватории.
https://ria.ru/20250404/korabl-2009431238.html
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в мире, багамские острова, бага, техас, spacex, космос - риа наука
Наука, В мире, Багамские Острова, Бага, Техас, SpaceX, Космос - РИА Наука
Правительство Багамских островов приостановило посадки ракет SpaceX

Правительство Багамских островов временно приостановило посадки ракет SpaceX

© NASAКорабль Crew Dragon
Корабль Crew Dragon - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© NASA
Корабль Crew Dragon. Архивное фото
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МЕХИКО, 16 апр - РИА Новости. Власти Багамских островов объявили о временном запрете посадок ракет Falcon 9 компании SpaceX на своей территории до завершения экологической экспертизы, заявил директор по коммуникациям правительства Латре Раминг.
"Правительство Багам через департамент экологического планирования и защиты объявило о приостановке всех посадок ракет SpaceX Falcon 9 в стране до завершения полного расследования последствий запусков. Новые разрешения выдаваться не будут до завершения полной оценки воздействия на окружающую среду", - написал Рамнинг в своем блоге в Х.
До настоящего момента посадки ракет Falcon 9 в водах Багам проходили без инцидентов. Однако в марте 2025 года произошло крушение другой ракеты SpaceX Starship. После запуска с базы в Техасе она потеряла управление, ее обломки упали на территории южных Багам. Этот случай вызвал обеспокоенность у местных властей и общественности и, вероятно, привел к приостановке посадок на морские платформы в их акватории.
Корабль Crew Dragon - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
Космический корабль Crew Dragon успешно приводнился у побережья Калифорнии
4 апреля, 19:55
 
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