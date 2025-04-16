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СМИ: Сорос препятствует Трампу в депортации нелегальных мигрантов - РИА Новости, 16.04.2025
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13:26 16.04.2025
https://ria.ru/20250416/soros-2011560506.html
СМИ: Сорос препятствует Трампу в депортации нелегальных мигрантов
СМИ: Сорос препятствует Трампу в депортации нелегальных мигрантов - РИА Новости, 16.04.2025
СМИ: Сорос препятствует Трампу в депортации нелегальных мигрантов
Спонсируемые американским миллиардером Джорджем Соросом организации препятствуют президенту США Дональда Трампу в депортации нелегальных мигрантов, сообщает... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T13:26:00+03:00
2025-04-16T13:26:00+03:00
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сша
латинская америка
дональд трамп
александр сорос
джордж сорос
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Спонсируемые американским миллиардером Джорджем Соросом организации препятствуют президенту США Дональда Трампу в депортации нелегальных мигрантов, сообщает издание Breitbart. Ранее телеканал CBS сообщал, что судья окружного суда США Индира Талвани заблокировала решение администрации Трампа о лишении временного правового статуса свыше 530 тысяч мигрантов из стран Латинской Америки. "Две организации, частично финансируемые сетью некоммерческих и неправительственных организаций левого толка Джорджа и Александра Соросов (сын Джорджа Сороса – ред.), стоят за судебным иском, который успешно блокировал депортацию президентом Дональдом Трампом мигрантов, выпущенных на свободу в США через систему условно-досрочного освобождения бывшего президента Джо Байдена", - пишет издание. Отмечается, что организации Justice Action Center и Human Rights First получили 450 тысяч и 6,2 миллиона долларов соответственно от структур Сороса. При этом, подчеркивает Breitbart, это уже не первый судебный иск от финансируемых Соросом компаний, которые пытаются остановить усилия Трампа по борьбе с нелегальной миграцией.
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в мире, сша, латинская америка, дональд трамп, александр сорос, джордж сорос
В мире, США, Латинская Америка, Дональд Трамп, Александр Сорос, Джордж Сорос
СМИ: Сорос препятствует Трампу в депортации нелегальных мигрантов

Спонсируемые Соросом организации препятствуют Трампу в депортации мигрантов

© AP Photo / Manuel Balce CenetaДжордж Сорос
Джордж Сорос - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Джордж Сорос. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Спонсируемые американским миллиардером Джорджем Соросом организации препятствуют президенту США Дональда Трампу в депортации нелегальных мигрантов, сообщает издание Breitbart.
Ранее телеканал CBS сообщал, что судья окружного суда США Индира Талвани заблокировала решение администрации Трампа о лишении временного правового статуса свыше 530 тысяч мигрантов из стран Латинской Америки.
"Две организации, частично финансируемые сетью некоммерческих и неправительственных организаций левого толка Джорджа и Александра Соросов (сын Джорджа Сороса – ред.), стоят за судебным иском, который успешно блокировал депортацию президентом Дональдом Трампом мигрантов, выпущенных на свободу в США через систему условно-досрочного освобождения бывшего президента Джо Байдена", - пишет издание.
Отмечается, что организации Justice Action Center и Human Rights First получили 450 тысяч и 6,2 миллиона долларов соответственно от структур Сороса.
При этом, подчеркивает Breitbart, это уже не первый судебный иск от финансируемых Соросом компаний, которые пытаются остановить усилия Трампа по борьбе с нелегальной миграцией.
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В миреСШАЛатинская АмерикаДональд ТрампАлександр СоросДжордж Сорос
 
 
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