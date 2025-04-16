https://ria.ru/20250416/soros-2011560506.html

СМИ: Сорос препятствует Трампу в депортации нелегальных мигрантов

СМИ: Сорос препятствует Трампу в депортации нелегальных мигрантов - РИА Новости, 16.04.2025

СМИ: Сорос препятствует Трампу в депортации нелегальных мигрантов

Спонсируемые американским миллиардером Джорджем Соросом организации препятствуют президенту США Дональда Трампу в депортации нелегальных мигрантов, сообщает... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T13:26:00+03:00

2025-04-16T13:26:00+03:00

2025-04-16T13:26:00+03:00

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Спонсируемые американским миллиардером Джорджем Соросом организации препятствуют президенту США Дональда Трампу в депортации нелегальных мигрантов, сообщает издание Breitbart. Ранее телеканал CBS сообщал, что судья окружного суда США Индира Талвани заблокировала решение администрации Трампа о лишении временного правового статуса свыше 530 тысяч мигрантов из стран Латинской Америки. "Две организации, частично финансируемые сетью некоммерческих и неправительственных организаций левого толка Джорджа и Александра Соросов (сын Джорджа Сороса – ред.), стоят за судебным иском, который успешно блокировал депортацию президентом Дональдом Трампом мигрантов, выпущенных на свободу в США через систему условно-досрочного освобождения бывшего президента Джо Байдена", - пишет издание. Отмечается, что организации Justice Action Center и Human Rights First получили 450 тысяч и 6,2 миллиона долларов соответственно от структур Сороса. При этом, подчеркивает Breitbart, это уже не первый судебный иск от финансируемых Соросом компаний, которые пытаются остановить усилия Трампа по борьбе с нелегальной миграцией.

https://ria.ru/20250223/tramp-2001139962.html

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