https://ria.ru/20250416/solntsev-2011688622.html

Врио главы Оренбургской области Солнцев посетил с рабочим визитом город Гай

Врио главы Оренбургской области Солнцев посетил с рабочим визитом город Гай - РИА Новости, 16.04.2025

Врио главы Оренбургской области Солнцев посетил с рабочим визитом город Гай

Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев провел рабочую поездку в город Гай, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T21:15:00+03:00

2025-04-16T21:15:00+03:00

2025-04-16T21:15:00+03:00

оренбургская область

оренбургская область

евгений солнцев

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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев провел рабочую поездку в город Гай, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. В рамках визита он посетил городскую больницу. Там Солнцев познакомился с работой медучреждения и его коллективом. В пресс-службе отметили, что для стационарного обслуживания населения в больнице развернуто 140 коек круглосуточного стационара и 73 койки дневного пребывания по различным профилям. Также Гайская больница планово получает новое оборудование, в 2024 году его закуплено более чем на 1,5 миллиона рублей. Возведен модульный ФАП в поселке Халилово, капитально отремонтированы еще шесть ФАПов, поликлиника и стационар в Гае. Врио главы региона посетил местную школу №6. Он проверил ход работ по реновации образовательного учреждения. Работы начались в 2024 году. На капитальный ремонт из консолидированного бюджета было выделено около 257 миллионов рублей. Солнцев поручил ускорить работы. "В школе продолжается капитальный ремонт. Работы еще предстоит много, поручил ускорить процесс, чтобы к 1 сентября школа была готова", – написал в своем телеграм-канале Солнцев. Помимо этого, врио губернатора региона встретился с коллективом градообразующего предприятия – Гайского горно-обогатительного комбината (ГОК). В последние годы предприятие реализует большие инвестиционные проекты по реконструкции подземного рудника, дальнейшему вскрытию и разработке Гайского месторождения. Производится поэтапная углубка шахтных стволов. "Знаю, что Гайский ГОК всегда работает в партнерстве с регионом, реализует важные социальные проекты, инвестирует в развитие производства", – подчеркнул Солнцев. Также он с коллегами высадил саженцы на местной "Аллее труда" в парке культуры и отдыха в честь 80-летия Победы. Врио главы региона принял участие в региональной общепромышленной конференции Оренбургского областного союза промышленников и предпринимателей. В ее работе участвовали представители правительства Оренбургской области, руководители промышленных предприятий, главы территорий, представители федеральных структур. На мероприятии обсудили ключевые вопросы взаимодействия и определили вектор дальнейшего сотрудничества. Глава региона подчеркнул, что институт взаимодействия работает в Оренбуржье эффективно. "Со своей стороны продолжим поддерживать предприятия с помощью региональных инструментов, привлекать федеральные ресурсы и, конечно, готовить кадры, востребованные в промышленной отрасли", – отметил Солнцев.

https://ria.ru/20250411/solntsev-2010687422.html

https://ria.ru/20250404/shkola-2009376246.html

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оренбургская область, евгений солнцев