https://ria.ru/20250416/smirnov-2011677052.html

"Единая Россия" приостановила членство экс-главы Курской области Смирнова

"Единая Россия" приостановила членство экс-главы Курской области Смирнова - РИА Новости, 16.04.2025

"Единая Россия" приостановила членство экс-главы Курской области Смирнова

Членство экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова приостановлено до вынесения приговора, если суд признает его виновным, он будет исключен, сообщили РИА РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T20:09:00+03:00

2025-04-16T20:09:00+03:00

2025-04-16T20:26:00+03:00

курская область

единая россия

задержание экс-губернатора курской области смирнова

происшествия

алексей смирнов (политик)

ирина волк

алексей дедов

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/10/2011674013_0:0:989:557_1920x0_80_0_0_84941b7a5503decc846311e6d51ef6b4.jpg

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Членство экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова приостановлено до вынесения приговора, если суд признает его виновным, он будет исключен, сообщили РИА Новости в пресс-службе партии."Членство задержанного экс-губернатора Курской области Смирнова в партии приостановлено до вынесения приговора. Если суд признает его виновным, он будет исключен", - говорится в сообщении.Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что Смирнов и его заместитель Алексей Дедов, по версии следствия, руководили организованной группой и с руководством "КРКО" организовали хищение бюджетных средств.

https://ria.ru/20250416/smirnov-2011662672.html

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, единая россия, задержание экс-губернатора курской области смирнова, происшествия, алексей смирнов (политик) , ирина волк, алексей дедов, министерство внутренних дел рф (мвд россии)