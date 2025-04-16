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"Единая Россия" приостановила членство экс-главы Курской области Смирнова - РИА Новости, 16.04.2025
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20:09 16.04.2025 (обновлено: 20:26 16.04.2025)
https://ria.ru/20250416/smirnov-2011677052.html
"Единая Россия" приостановила членство экс-главы Курской области Смирнова
"Единая Россия" приостановила членство экс-главы Курской области Смирнова - РИА Новости, 16.04.2025
"Единая Россия" приостановила членство экс-главы Курской области Смирнова
Членство экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова приостановлено до вынесения приговора, если суд признает его виновным, он будет исключен, сообщили РИА РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T20:09:00+03:00
2025-04-16T20:26:00+03:00
курская область
единая россия
задержание экс-губернатора курской области смирнова
происшествия
алексей смирнов (политик)
ирина волк
алексей дедов
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Членство экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова приостановлено до вынесения приговора, если суд признает его виновным, он будет исключен, сообщили РИА Новости в пресс-службе партии."Членство задержанного экс-губернатора Курской области Смирнова в партии приостановлено до вынесения приговора. Если суд признает его виновным, он будет исключен", - говорится в сообщении.Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что Смирнов и его заместитель Алексей Дедов, по версии следствия, руководили организованной группой и с руководством "КРКО" организовали хищение бюджетных средств.
https://ria.ru/20250416/smirnov-2011662672.html
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курская область, единая россия, задержание экс-губернатора курской области смирнова, происшествия, алексей смирнов (политик) , ирина волк, алексей дедов, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Курская область, Единая Россия, Задержание экс-губернатора Курской области Смирнова, Происшествия, Алексей Смирнов (политик) , Ирина Волк, Алексей Дедов, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
"Единая Россия" приостановила членство экс-главы Курской области Смирнова

Членство экс-главы Курской области Смирнова в Единой России приостановлено

© Фото : пресс-служба судов общей юрисдикции города МосквыАлексей Смирнов в Мещанском районном суде Москвы
Алексей Смирнов в Мещанском районном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© Фото : пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы
Алексей Смирнов в Мещанском районном суде Москвы
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Членство экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова приостановлено до вынесения приговора, если суд признает его виновным, он будет исключен, сообщили РИА Новости в пресс-службе партии.
"Членство задержанного экс-губернатора Курской области Смирнова в партии приостановлено до вынесения приговора. Если суд признает его виновным, он будет исключен", - говорится в сообщении.
Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что Смирнов и его заместитель Алексей Дедов, по версии следствия, руководили организованной группой и с руководством "КРКО" организовали хищение бюджетных средств.
Экс-глава Курской области Смирнов в зале суда - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
Смирнова задержали за хищение средств, выделенных на фортификации
Вчера, 19:00
 
Курская областьЕдиная РоссияЗадержание экс-губернатора Курской области СмирноваПроисшествияАлексей Смирнов (политик)Ирина ВолкАлексей ДедовМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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