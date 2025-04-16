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Экс-глава Курской области и его зам организовали хищение бюджетных средств - РИА Новости, 16.04.2025
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19:40 16.04.2025
https://ria.ru/20250416/smirnov-2011671237.html
Экс-глава Курской области и его зам организовали хищение бюджетных средств
Экс-глава Курской области и его зам организовали хищение бюджетных средств - РИА Новости, 16.04.2025
Экс-глава Курской области и его зам организовали хищение бюджетных средств
Экс-глава Курской области Алексей Смирнов и его заместитель Алексей Дедов, по версии следствия, руководили организованной группой и с руководством "КРКО"... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T19:40:00+03:00
2025-04-16T19:40:00+03:00
происшествия
курская область
ирина волк
алексей смирнов (политик)
алексей дедов
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
задержание экс-губернатора курской области смирнова
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Экс-глава Курской области Алексей Смирнов и его заместитель Алексей Дедов, по версии следствия, руководили организованной группой и с руководством "КРКО" организовали хищение бюджетных средств, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк. "В ходе расследования предварительно установлено, что двое бывших заместителей губернатора руководили участниками организованной группы и совместно с руководством АО "Корпорация развития Курской области" организовали хищение бюджетных средств", - сказала Волк. Ее слова приводятся в Telegram-канале МВД РФ.
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происшествия, курская область, ирина волк, алексей смирнов (политик) , алексей дедов, министерство внутренних дел рф (мвд россии), задержание экс-губернатора курской области смирнова
Происшествия, Курская область, Ирина Волк, Алексей Смирнов (политик) , Алексей Дедов, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Задержание экс-губернатора Курской области Смирнова
Экс-глава Курской области и его зам организовали хищение бюджетных средств

Экс-глава Курской области Смирнов и его зам Дедов руководили хищениями средств

© РИА Новости / пресс-служба судов общей юрисдикции города МосквыАлексей Смирнов в Мещанском районном суде Москвы
Алексей Смирнов в Мещанском районном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы
Алексей Смирнов в Мещанском районном суде Москвы
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Экс-глава Курской области Алексей Смирнов и его заместитель Алексей Дедов, по версии следствия, руководили организованной группой и с руководством "КРКО" организовали хищение бюджетных средств, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"В ходе расследования предварительно установлено, что двое бывших заместителей губернатора руководили участниками организованной группы и совместно с руководством АО "Корпорация развития Курской области" организовали хищение бюджетных средств", - сказала Волк. Ее слова приводятся в Telegram-канале МВД РФ.
Алексей Смирнов в Мещанском районном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
Экс-главе Курской области Смирнову и его заму Дедову предъявили обвинения
Вчера, 19:11
 
ПроисшествияКурская областьИрина ВолкАлексей Смирнов (политик)Алексей ДедовМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Задержание экс-губернатора Курской области Смирнова
 
 
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