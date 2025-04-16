https://ria.ru/20250416/smirnov-2011671237.html

Экс-глава Курской области и его зам организовали хищение бюджетных средств

Экс-глава Курской области и его зам организовали хищение бюджетных средств - РИА Новости, 16.04.2025

Экс-глава Курской области и его зам организовали хищение бюджетных средств

Экс-глава Курской области Алексей Смирнов и его заместитель Алексей Дедов, по версии следствия, руководили организованной группой и с руководством "КРКО"... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T19:40:00+03:00

2025-04-16T19:40:00+03:00

2025-04-16T19:40:00+03:00

происшествия

курская область

ирина волк

алексей смирнов (политик)

алексей дедов

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

задержание экс-губернатора курской области смирнова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/10/2011655420_0:170:1280:890_1920x0_80_0_0_63156036bcf0aee2764c14c048dc7b8c.jpg

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Экс-глава Курской области Алексей Смирнов и его заместитель Алексей Дедов, по версии следствия, руководили организованной группой и с руководством "КРКО" организовали хищение бюджетных средств, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк. "В ходе расследования предварительно установлено, что двое бывших заместителей губернатора руководили участниками организованной группы и совместно с руководством АО "Корпорация развития Курской области" организовали хищение бюджетных средств", - сказала Волк. Ее слова приводятся в Telegram-канале МВД РФ.

https://ria.ru/20250416/smirnov-2011666747.html

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, курская область, ирина волк, алексей смирнов (политик) , алексей дедов, министерство внутренних дел рф (мвд россии), задержание экс-губернатора курской области смирнова