https://ria.ru/20250416/smirnov-2011668917.html

Следствие будет просить об аресте экс-главы Курской области

Следствие будет просить об аресте экс-главы Курской области - РИА Новости, 16.04.2025

Следствие будет просить об аресте экс-главы Курской области

Экс-глава Курской области Алексей Смирнов и его заместитель Алексей Дедов доставлены в Москву, следствие будет просить об их аресте, сообщила представитель МВД... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T19:26:00+03:00

2025-04-16T19:26:00+03:00

2025-04-16T19:26:00+03:00

происшествия

россия

курская область

ирина волк

алексей смирнов (политик)

алексей дедов

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Экс-глава Курской области Алексей Смирнов и его заместитель Алексей Дедов доставлены в Москву, следствие будет просить об их аресте, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "Подозреваемые доставлены в Москву, им предъявлено обвинение в преступлении, предусмотренном частью 4 статьи 159 УК РФ. Следователи планируют обратиться в Мещанский районный суд города Москвы с ходатайством об избрании обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу", - написала Волк в Telegram-канале. Она отметила, что "15 и 16 апреля фигуранты задержаны следователями Следственного департамента МВД России при оперативном сопровождении сотрудников ГУЭБиПК МВД России и ФСБ России".

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происшествия, россия, курская область, ирина волк, алексей смирнов (политик) , алексей дедов, министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф), задержание экс-губернатора курской области смирнова