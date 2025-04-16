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Следствие будет просить об аресте экс-главы Курской области
Следствие будет просить об аресте экс-главы Курской области - РИА Новости, 16.04.2025
Следствие будет просить об аресте экс-главы Курской области
Экс-глава Курской области Алексей Смирнов и его заместитель Алексей Дедов доставлены в Москву, следствие будет просить об их аресте, сообщила представитель МВД... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T19:26:00+03:00
2025-04-16T19:26:00+03:00
2025-04-16T19:26:00+03:00
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алексей смирнов (политик)
алексей дедов
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следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Экс-глава Курской области Алексей Смирнов и его заместитель Алексей Дедов доставлены в Москву, следствие будет просить об их аресте, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "Подозреваемые доставлены в Москву, им предъявлено обвинение в преступлении, предусмотренном частью 4 статьи 159 УК РФ. Следователи планируют обратиться в Мещанский районный суд города Москвы с ходатайством об избрании обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу", - написала Волк в Telegram-канале. Она отметила, что "15 и 16 апреля фигуранты задержаны следователями Следственного департамента МВД России при оперативном сопровождении сотрудников ГУЭБиПК МВД России и ФСБ России".
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происшествия, россия, курская область, ирина волк, алексей смирнов (политик) , алексей дедов, министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф), задержание экс-губернатора курской области смирнова
Происшествия, Россия, Курская область, Ирина Волк, Алексей Смирнов (политик) , Алексей Дедов, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Следственный комитет России (СК РФ), Задержание экс-губернатора Курской области Смирнова
Следствие будет просить об аресте экс-главы Курской области
Волк: следствие попросит суд об аресте экс-главы Курской области Смирнова