https://ria.ru/20250416/smirnov-2011666747.html

Экс-главе Курской области Смирнову и его заму Дедову предъявили обвинения

Экс-главе Курской области Смирнову и его заму Дедову предъявили обвинения - РИА Новости, 16.04.2025

Экс-главе Курской области Смирнову и его заму Дедову предъявили обвинения

Экс-главе Курской области Алексею Смирнову и бывшему замглавы региона Алексею Дедову вменяют мошенничество орггруппой с использованием служебного положения,... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T19:11:00+03:00

2025-04-16T19:11:00+03:00

2025-04-16T19:11:00+03:00

происшествия

курская область

алексей смирнов (политик)

алексей дедов

ирина волк

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Экс-главе Курской области Алексею Смирнову и бывшему замглавы региона Алексею Дедову вменяют мошенничество орггруппой с использованием служебного положения, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "Следователями следственного департамента МВД России предъявлены обвинения бывшим заместителям губернатора Курской области Алексею Смирнову и Алексею Дедову. Алексей Смирнов некоторое время был губернатором региона. Они являются фигурантами уголовного дела о мошенничестве, совершенном в составе организованной группы с использованием служебного положения", - написала Волк в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250416/smirnov-2011657815.html

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происшествия, курская область, алексей смирнов (политик) , алексей дедов, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)