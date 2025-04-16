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Экс-главе Курской области Смирнову и его заму Дедову предъявили обвинения - РИА Новости, 16.04.2025
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19:11 16.04.2025
https://ria.ru/20250416/smirnov-2011666747.html
Экс-главе Курской области Смирнову и его заму Дедову предъявили обвинения
Экс-главе Курской области Смирнову и его заму Дедову предъявили обвинения - РИА Новости, 16.04.2025
Экс-главе Курской области Смирнову и его заму Дедову предъявили обвинения
Экс-главе Курской области Алексею Смирнову и бывшему замглавы региона Алексею Дедову вменяют мошенничество орггруппой с использованием служебного положения,... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T19:11:00+03:00
2025-04-16T19:11:00+03:00
происшествия
курская область
алексей смирнов (политик)
алексей дедов
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Экс-главе Курской области Алексею Смирнову и бывшему замглавы региона Алексею Дедову вменяют мошенничество орггруппой с использованием служебного положения, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "Следователями следственного департамента МВД России предъявлены обвинения бывшим заместителям губернатора Курской области Алексею Смирнову и Алексею Дедову. Алексей Смирнов некоторое время был губернатором региона. Они являются фигурантами уголовного дела о мошенничестве, совершенном в составе организованной группы с использованием служебного положения", - написала Волк в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250416/smirnov-2011657815.html
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происшествия, курская область, алексей смирнов (политик) , алексей дедов, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Алексей Дедов, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Экс-главе Курской области Смирнову и его заму Дедову предъявили обвинения

Экс-главе Курской области Смирнову и Дедову вменяют мошенничество орггруппой

© РИА Новости / пресс-служба судов общей юрисдикции города МосквыАлексей Смирнов в Мещанском районном суде Москвы
Алексей Смирнов в Мещанском районном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы
Алексей Смирнов в Мещанском районном суде Москвы
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Экс-главе Курской области Алексею Смирнову и бывшему замглавы региона Алексею Дедову вменяют мошенничество орггруппой с использованием служебного положения, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Следователями следственного департамента МВД России предъявлены обвинения бывшим заместителям губернатора Курской области Алексею Смирнову и Алексею Дедову. Алексей Смирнов некоторое время был губернатором региона. Они являются фигурантами уголовного дела о мошенничестве, совершенном в составе организованной группы с использованием служебного положения", - написала Волк в Telegram-канале.
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ПроисшествияКурская областьАлексей Смирнов (политик)Алексей ДедовИрина ВолкМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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