https://ria.ru/20250416/smirnov-2011662672.html

Смирнова задержали за хищение средств, выделенных на фортификации

Смирнова задержали за хищение средств, выделенных на фортификации - РИА Новости, 16.04.2025

Смирнова задержали за хищение средств, выделенных на фортификации

Бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова и его заместителя Алексея Дедова задержали по делу о хищении средств, выделенных на строительство... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T19:00:00+03:00

2025-04-16T19:00:00+03:00

2025-04-16T20:29:00+03:00

курская область

происшествия

алексей смирнов (политик)

ирина волк

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

алексей дедов

украина

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова и его заместителя Алексея Дедова задержали по делу о хищении средств, выделенных на строительство приграничных фортификаций, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале."Бывшие чиновники задержаны в рамках расследования уголовного дела по факту хищения бюджетных средств в сумме более одного миллиарда рублей. Они были выделены АО "Корпорация развития Курской области" для строительства фортификационных сооружений на границе региона с Украиной", — говорится в заявлении. Уточняется, что фигурантов задержали 15 и 16 апреля, их доставили в Москву и предъявили обвинение в мошенничестве, совершенном в составе организованной группы с использованием служебного положения.Следователи намерены обратиться в Мещанский районный суд Москвы с ходатайством о заключении Смирнова и Дедова под стражу.Хищения на строительстве фортификацийПо данным Генпрокуратуры, с 2022-го по 2023 год правительству Курской области выделили из федерального бюджета 19,4 миллиарда рублей на строительство защитных сооружений, блиндажей, огневых точек, опорных пунктов и тому подобных сооружений для защиты от агрессии со стороны Украины. Основным распорядителем стало областное управление капстроительства, а генподрядчиком — Корпорация развития Курской области во главе с ее уже бывшим гендиректором Владимиром Лукиным.Чиновники воспользовались этим и через соучастников и аффилированные с ними фирмы заключили 23 контракта на строительство укреплений. Но компании только создавали видимость выполнения работ и реализовали ложную схему расходов, заключив фиктивные договоры с фирмами-однодневками на поставку строительных материалов.Всего курская Корпорация развития выступает ответчиком как минимум по 13 гражданским делам.Кроме того, против нее возбудили уголовное дело о мошенничестве на контрактах по изготовлению "зубов дракона" — бетонных пирамид, которые применяются при сооружении фортификаций.

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https://ria.ru/20240909/smirnov-1971039610.html

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курская область

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Экс-глава Курской области Смирнов в зале суда Мещанский суд Москвы в ближайшее время рассмотрит ходатайство по избранию меры пресечения экс-главе Курской области Смирнову, сообщили РИА Новости в пресс-службе судов. 2025-04-16T19:00 true PT0M12S

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курская область, происшествия, алексей смирнов (политик) , ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии), алексей дедов, украина, генеральная прокуратура рф