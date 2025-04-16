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Смирнова задержали за хищение средств, выделенных на фортификации - РИА Новости, 16.04.2025
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19:00 16.04.2025 (обновлено: 20:29 16.04.2025)
https://ria.ru/20250416/smirnov-2011662672.html
Смирнова задержали за хищение средств, выделенных на фортификации
Смирнова задержали за хищение средств, выделенных на фортификации - РИА Новости, 16.04.2025
Смирнова задержали за хищение средств, выделенных на фортификации
Бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова и его заместителя Алексея Дедова задержали по делу о хищении средств, выделенных на строительство... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T19:00:00+03:00
2025-04-16T20:29:00+03:00
курская область
происшествия
алексей смирнов (политик)
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
алексей дедов
украина
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова и его заместителя Алексея Дедова задержали по делу о хищении средств, выделенных на строительство приграничных фортификаций, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале."Бывшие чиновники задержаны в рамках расследования уголовного дела по факту хищения бюджетных средств в сумме более одного миллиарда рублей. Они были выделены АО "Корпорация развития Курской области" для строительства фортификационных сооружений на границе региона с Украиной", — говорится в заявлении. Уточняется, что фигурантов задержали 15 и 16 апреля, их доставили в Москву и предъявили обвинение в мошенничестве, совершенном в составе организованной группы с использованием служебного положения.Следователи намерены обратиться в Мещанский районный суд Москвы с ходатайством о заключении Смирнова и Дедова под стражу.Хищения на строительстве фортификацийПо данным Генпрокуратуры, с 2022-го по 2023 год правительству Курской области выделили из федерального бюджета 19,4 миллиарда рублей на строительство защитных сооружений, блиндажей, огневых точек, опорных пунктов и тому подобных сооружений для защиты от агрессии со стороны Украины. Основным распорядителем стало областное управление капстроительства, а генподрядчиком — Корпорация развития Курской области во главе с ее уже бывшим гендиректором Владимиром Лукиным.Чиновники воспользовались этим и через соучастников и аффилированные с ними фирмы заключили 23 контракта на строительство укреплений. Но компании только создавали видимость выполнения работ и реализовали ложную схему расходов, заключив фиктивные договоры с фирмами-однодневками на поставку строительных материалов.Всего курская Корпорация развития выступает ответчиком как минимум по 13 гражданским делам.Кроме того, против нее возбудили уголовное дело о мошенничестве на контрактах по изготовлению "зубов дракона" — бетонных пирамид, которые применяются при сооружении фортификаций.
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Экс-глава Курской области Смирнов в зале суда
Мещанский суд Москвы в ближайшее время рассмотрит ходатайство по избранию меры пресечения экс-главе Курской области Смирнову, сообщили РИА Новости в пресс-службе судов.
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курская область, происшествия, алексей смирнов (политик) , ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии), алексей дедов, украина, генеральная прокуратура рф
Курская область, Происшествия, Алексей Смирнов (политик) , Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Алексей Дедов, Украина, Генеральная прокуратура РФ
Смирнова задержали за хищение средств, выделенных на фортификации

Экс-главу Курской области Смирнова и его зама обвинили в хищении 1 млрд рублей

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова и его заместителя Алексея Дедова задержали по делу о хищении средств, выделенных на строительство приграничных фортификаций, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.
"Бывшие чиновники задержаны в рамках расследования уголовного дела по факту хищения бюджетных средств в сумме более одного миллиарда рублей. Они были выделены АО "Корпорация развития Курской области" для строительства фортификационных сооружений на границе региона с Украиной", — говорится в заявлении.
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В ведомстве напомнили, что ранее по этому делу арестовали троих руководителей КРКО, а также глав коммерческих организаций.

Уточняется, что фигурантов задержали 15 и 16 апреля, их доставили в Москву и предъявили обвинение в мошенничестве, совершенном в составе организованной группы с использованием служебного положения.
Следователи намерены обратиться в Мещанский районный суд Москвы с ходатайством о заключении Смирнова и Дедова под стражу.
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Хищения на строительстве фортификаций

По данным Генпрокуратуры, с 2022-го по 2023 год правительству Курской области выделили из федерального бюджета 19,4 миллиарда рублей на строительство защитных сооружений, блиндажей, огневых точек, опорных пунктов и тому подобных сооружений для защиты от агрессии со стороны Украины. Основным распорядителем стало областное управление капстроительства, а генподрядчиком — Корпорация развития Курской области во главе с ее уже бывшим гендиректором Владимиром Лукиным.
Чиновники воспользовались этим и через соучастников и аффилированные с ними фирмы заключили 23 контракта на строительство укреплений. Но компании только создавали видимость выполнения работ и реализовали ложную схему расходов, заключив фиктивные договоры с фирмами-однодневками на поставку строительных материалов.
Всего курская Корпорация развития выступает ответчиком как минимум по 13 гражданским делам.
Кроме того, против нее возбудили уголовное дело о мошенничестве на контрактах по изготовлению "зубов дракона" — бетонных пирамид, которые применяются при сооружении фортификаций.
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Курская областьПроисшествияАлексей Смирнов (политик)Ирина ВолкМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Алексей ДедовУкраинаГенеральная прокуратура РФ
 
 
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