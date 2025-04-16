Смирнова задержали за хищение средств, выделенных на фортификации
Экс-главу Курской области Смирнова и его зама обвинили в хищении 1 млрд рублей
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова и его заместителя Алексея Дедова задержали по делу о хищении средств, выделенных на строительство приграничных фортификаций, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.
"Бывшие чиновники задержаны в рамках расследования уголовного дела по факту хищения бюджетных средств в сумме более одного миллиарда рублей. Они были выделены АО "Корпорация развития Курской области" для строительства фортификационных сооружений на границе региона с Украиной", — говорится в заявлении.
В ведомстве напомнили, что ранее по этому делу арестовали троих руководителей КРКО, а также глав коммерческих организаций.
Уточняется, что фигурантов задержали 15 и 16 апреля, их доставили в Москву и предъявили обвинение в мошенничестве, совершенном в составе организованной группы с использованием служебного положения.
Следователи намерены обратиться в Мещанский районный суд Москвы с ходатайством о заключении Смирнова и Дедова под стражу.
Биография Алексея Смирнова
9 сентября 2024, 03:58
Хищения на строительстве фортификаций
По данным Генпрокуратуры, с 2022-го по 2023 год правительству Курской области выделили из федерального бюджета 19,4 миллиарда рублей на строительство защитных сооружений, блиндажей, огневых точек, опорных пунктов и тому подобных сооружений для защиты от агрессии со стороны Украины. Основным распорядителем стало областное управление капстроительства, а генподрядчиком — Корпорация развития Курской области во главе с ее уже бывшим гендиректором Владимиром Лукиным.
Чиновники воспользовались этим и через соучастников и аффилированные с ними фирмы заключили 23 контракта на строительство укреплений. Но компании только создавали видимость выполнения работ и реализовали ложную схему расходов, заключив фиктивные договоры с фирмами-однодневками на поставку строительных материалов.
Всего курская Корпорация развития выступает ответчиком как минимум по 13 гражданским делам.
Кроме того, против нее возбудили уголовное дело о мошенничестве на контрактах по изготовлению "зубов дракона" — бетонных пирамид, которые применяются при сооружении фортификаций.