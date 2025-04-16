https://ria.ru/20250416/smirnov-2011632652.html

Экс-губернатора Курской области задержали

Экс-губернатора Курской области задержали - РИА Новости, 16.04.2025

Экс-губернатора Курской области задержали

Бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова и его бывшего первого заместителя Алексея Дедова задержали, сообщили РИА Новости в правоохранительных... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T17:16:00+03:00

2025-04-16T17:16:00+03:00

2025-04-16T18:51:00+03:00

происшествия

курская область

россия

алексей смирнов (политик)

задержание экс-губернатора курской области смирнова

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова и его бывшего первого заместителя Алексея Дедова задержали, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."Алексей Смирнов и Алексей Дедов задержаны", — рассказал собеседник агентства.Смирнов возглавлял Курскую область с мая 2024 года — сначала он был исполняющим обязанности главы региона, в сентябре победил на выборах. В декабре он подал в отставку, заявив, что переходит на другую работу. Временно исполняющим обязанности губернатора стал Александр Хинштейн.Алексей Дедов занимал пост вице-губернатора Курской области с 2021 года. В мае 2024-го, после назначения Смирнова врио губернатора, стал временно исполняющим обязанности его первого заместителя, а 8 октября его утвердили в должности. В обязанности Дедова входило курирование вопросов жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса, а также контроль за тарифами и ценами. Подал в отставку в конце января, причиной также назвал переход на новое место работы.

https://ria.ru/20240909/smirnov-1971039610.html

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