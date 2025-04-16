https://ria.ru/20250416/smirnov-2011620475.html
Полиция не подтвердила информацию о задержании экс-главы Курской области
Полиция не подтвердила информацию о задержании экс-главы Курской области - РИА Новости, 16.04.2025
Полиция не подтвердила информацию о задержании экс-главы Курской области
Полиция Курской области не располагает данными относительно сообщений СМИ о якобы задержании экс-губернатора региона Алексея Смирнова, сообщило ведомство РИА... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T16:50:00+03:00
2025-04-16T16:50:00+03:00
2025-04-16T17:26:00+03:00
происшествия
курская область
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министерство внутренних дел рф (мвд россии)
алексей смирнов (политик)
задержание экс-губернатора курской области смирнова
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КУРСК, 16 апр - РИА Новости. Полиция Курской области не располагает данными относительно сообщений СМИ о якобы задержании экс-губернатора региона Алексея Смирнова, сообщило ведомство РИА Новости.
https://ria.ru/20250301/hinshtejn-2002513324.html
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происшествия, курская область, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), алексей смирнов (политик) , задержание экс-губернатора курской области смирнова
Происшествия, Курская область, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Алексей Смирнов (политик) , Задержание экс-губернатора Курской области Смирнова
Полиция не подтвердила информацию о задержании экс-главы Курской области
Курская полиция не располагает данными о задержании экс-губернатора Смирнова