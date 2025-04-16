https://ria.ru/20250416/smi-2011592241.html

СМИ ограничили доступ к мероприятиям с участием Трампа, пишет Bloomberg

СМИ ограничили доступ к мероприятиям с участием Трампа, пишет Bloomberg - РИА Новости, 16.04.2025

СМИ ограничили доступ к мероприятиям с участием Трампа, пишет Bloomberg

Белый дом ограничил доступ информагентств к освещению мероприятий с участием президента США, передает агентство Блумберг. РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T15:23:00+03:00

2025-04-16T15:23:00+03:00

2025-04-16T19:16:00+03:00

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости/Прайм. Белый дом ограничил доступ информагентств к освещению мероприятий с участием президента США, передает агентство Блумберг. Федеральный окружной суд округа Колумбия в США ранее постановил, что американское правительство должно восстановить журналистам агентства Ассошиэйтед Пресс доступ к Белому дому. Однако накануне Ассошиэйтед Пресс заявило, что, несмотря на судебное решение, их журналиста не допустили в Овальный кабинет на мероприятие с президентом США Дональдом Трампом. "Этот шаг значительно сократит традиционный уровень доступа журналистов из Ассошиэйтед Пресс, Рейтер и Блумберг к пресс-пулу", - пишет Блумберг. Согласно служебной записке, которую распространила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт, отныне журналисты информагентств будут отбираться для освещения мероприятий на основе ротации. При этом, как отмечается, Левитт будет сохранять за собой право "определять состав пула". "Это необходимо для того, чтобы гарантировать, что заявления президента дойдут до целевой аудитории, а также для того, чтобы на мероприятиях присутствовали СМИ с отраслевой специализацией", - заявила Левитт. Главный редактор Блумберг Джон Миклтуэйт отметила, что в агентстве сожалеют о принятом решении. "На протяжении десятилетий ежедневное присутствие представителей информационных агентств в пресс-пуле гарантировало, что инвесторы и избиратели в США и во всем мире могут рассчитывать на точные сообщения, поступающие в режиме реального времени, о том, что говорит и делает президент", - подчеркнула Миклтуэйт. В феврале администрация Трампа исключила Ассошиэйтед Пресс из президентского пула, запретив агентству сопровождать американского лидера в поездках и присутствовать в Овальном кабинете. Недовольство Белого дома вызывает нежелание СМИ называть Мексиканский залив "Заливом Америки" во исполнение указа Трампа о переименовании топонима.

https://ria.ru/20250225/ssha-2001390176.html

https://ria.ru/20250415/finansy-2011370844.html

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в мире, сша, колумбия, дональд трамп