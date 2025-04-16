https://ria.ru/20250416/smi-2011494230.html

СМИ: из России может уйти часть китайских автобрендов

СМИ: из России может уйти часть китайских автобрендов - РИА Новости, 16.04.2025

СМИ: из России может уйти часть китайских автобрендов

До десяти китайских автобрендов могут уйти из России до конца года из-за низкой потребительской активности, избытка предложения и острой конкуренции, пишет... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T06:34:00+03:00

2025-04-16T06:34:00+03:00

2025-04-16T10:44:00+03:00

экономика

россия

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. До десяти китайских автобрендов могут уйти из России до конца года из-за низкой потребительской активности, избытка предложения и острой конкуренции, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на опрошенных дилеров и аналитиков."По оценкам участников рынка, в этом году свернуть бизнес могут до десяти марок, которые не обеспечивают дилерам достаточной рентабельности", — говорится в материале.Издание называет причинами ухода низкую потребительскую активность, наличие избытка предложения и острую конкуренцию на рынке.В качестве основных претендентов на уход из России издание называет такие бренды, как Oting, Kaiyi, SWM, Livan, VGV, JMC и MG.Как отмечается, россияне все чаще выбирают более известные бренды, чтобы избежать проблем с будущим обслуживанием машины.По данным "Автостата", в первом квартале 2025 года в России было продано 247 тысяч новых легковых автомобилей, что на 25,3% меньше, чем годом ранее.

https://ria.ru/20241204/avto-1987373603.html

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экономика, россия, газпромбанк автолизинг