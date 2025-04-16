https://ria.ru/20250416/slovakija-2011606288.html
Словакия не будет предоставлять Украине военную помощь, заявил Фицо
Словакия не будет предоставлять Украине военную помощь, заявил Фицо - РИА Новости, 16.04.2025
Словакия не будет предоставлять Украине военную помощь, заявил Фицо
Словакия не будет участвовать в финансовых проектах, целью которых является закупка вооружения для Украины, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо. РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T16:11:00+03:00
2025-04-16T16:11:00+03:00
2025-04-16T16:11:00+03:00
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БРАТИСЛАВА, 16 апр - РИА Новости. Словакия не будет участвовать в финансовых проектах, целью которых является закупка вооружения для Украины, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо. "Правительство Словакии не будет предоставлять Украине никаких даров в виде военной помощи, также мы не будем участвовать в финансовых механизмах, которые должны вести к покупке оружия для Украины", - сказал Фицо на совместной пресс-конференции с премьер-министром Хорватии в Загребе, где словацкий премьер в среду находится с визитом. При этом, по словам Фицо, словацкое правительство готово к реализации гуманитарных проектов совместно с Украиной. Ранее Фицо говорил, что Словакия не поддержит предложение Еврокомиссии выделить из бюджета страны средства для поддержки Украины. Он заявлял, что решения о финансовой помощи Украине страны должны принимать самостоятельно и на основе двусторонних договоренностей с Киевом.
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в мире, украина, словакия, хорватия, роберт фицо, еврокомиссия
В мире, Украина, Словакия, Хорватия, Роберт Фицо, Еврокомиссия
Словакия не будет предоставлять Украине военную помощь, заявил Фицо
Фицо: Словакия не будет участвовать в закупках оружия для Украины