https://ria.ru/20250416/sk-2011614120.html

СК заинтересовался историей с нападением бойцовских собак на пермяка

СК заинтересовался историей с нападением бойцовских собак на пермяка - РИА Новости, 16.04.2025

СК заинтересовался историей с нападением бойцовских собак на пермяка

Следователи начали проверку истории с нападением бойцовских собак на мужчину в Перми, сообщило СУСК РФ по региону. РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T16:30:00+03:00

2025-04-16T16:30:00+03:00

2025-04-16T16:30:00+03:00

происшествия

россия

пермь

следственный комитет россии (ск рф)

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ПЕРМЬ, 16 апр - РИА Новости. Следователи начали проверку истории с нападением бойцовских собак на мужчину в Перми, сообщило СУСК РФ по региону. Ранее в местных пабликах в соцсетях жители написали, что во вторник перед зданием одного из пермских предприятий бойцовские собаки, которых оставил пришедший на собеседование человек, напали на мужчину, повалив его на землю. Животных отогнали прохожие с помощью огнетушителя. Уточнялось, что у увидевшего произошедшее охранника случился инфаркт, он скончался. Краевой минздрав сообщал, что пострадавший находится в больнице в удовлетворительном состоянии. "В Перми следователи СК России начали процессуальную проверку информации о нападении собак на человека. Будут установлены все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении. Ранее проверку начала полиция.

https://ria.ru/20250405/gosduma-2009470380.html

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происшествия, россия, пермь, следственный комитет россии (ск рф)