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СК заинтересовался историей с нападением бойцовских собак на пермяка - РИА Новости, 16.04.2025
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16:30 16.04.2025
https://ria.ru/20250416/sk-2011614120.html
СК заинтересовался историей с нападением бойцовских собак на пермяка
СК заинтересовался историей с нападением бойцовских собак на пермяка - РИА Новости, 16.04.2025
СК заинтересовался историей с нападением бойцовских собак на пермяка
Следователи начали проверку истории с нападением бойцовских собак на мужчину в Перми, сообщило СУСК РФ по региону. РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T16:30:00+03:00
2025-04-16T16:30:00+03:00
происшествия
россия
пермь
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЕРМЬ, 16 апр - РИА Новости. Следователи начали проверку истории с нападением бойцовских собак на мужчину в Перми, сообщило СУСК РФ по региону. Ранее в местных пабликах в соцсетях жители написали, что во вторник перед зданием одного из пермских предприятий бойцовские собаки, которых оставил пришедший на собеседование человек, напали на мужчину, повалив его на землю. Животных отогнали прохожие с помощью огнетушителя. Уточнялось, что у увидевшего произошедшее охранника случился инфаркт, он скончался. Краевой минздрав сообщал, что пострадавший находится в больнице в удовлетворительном состоянии. "В Перми следователи СК России начали процессуальную проверку информации о нападении собак на человека. Будут установлены все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении. Ранее проверку начала полиция.
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происшествия, россия, пермь, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Пермь, Следственный комитет России (СК РФ)
СК заинтересовался историей с нападением бойцовских собак на пермяка

СК начал проверку после нападения бойцовских собак на мужчину в Перми

© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 16 апр - РИА Новости. Следователи начали проверку истории с нападением бойцовских собак на мужчину в Перми, сообщило СУСК РФ по региону.
Ранее в местных пабликах в соцсетях жители написали, что во вторник перед зданием одного из пермских предприятий бойцовские собаки, которых оставил пришедший на собеседование человек, напали на мужчину, повалив его на землю. Животных отогнали прохожие с помощью огнетушителя. Уточнялось, что у увидевшего произошедшее охранника случился инфаркт, он скончался. Краевой минздрав сообщал, что пострадавший находится в больнице в удовлетворительном состоянии.
"В Перми следователи СК России начали процессуальную проверку информации о нападении собак на человека. Будут установлены все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.
Ранее проверку начала полиция.
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ПроисшествияРоссияПермьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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