https://ria.ru/20250416/sk-2011614120.html
СК заинтересовался историей с нападением бойцовских собак на пермяка
СК заинтересовался историей с нападением бойцовских собак на пермяка - РИА Новости, 16.04.2025
СК заинтересовался историей с нападением бойцовских собак на пермяка
Следователи начали проверку истории с нападением бойцовских собак на мужчину в Перми, сообщило СУСК РФ по региону. РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T16:30:00+03:00
2025-04-16T16:30:00+03:00
2025-04-16T16:30:00+03:00
происшествия
россия
пермь
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147560/77/1475607764_0:0:1220:687_1920x0_80_0_0_d05950b143a7d43b7af41d5c477ded1e.jpg
ПЕРМЬ, 16 апр - РИА Новости. Следователи начали проверку истории с нападением бойцовских собак на мужчину в Перми, сообщило СУСК РФ по региону. Ранее в местных пабликах в соцсетях жители написали, что во вторник перед зданием одного из пермских предприятий бойцовские собаки, которых оставил пришедший на собеседование человек, напали на мужчину, повалив его на землю. Животных отогнали прохожие с помощью огнетушителя. Уточнялось, что у увидевшего произошедшее охранника случился инфаркт, он скончался. Краевой минздрав сообщал, что пострадавший находится в больнице в удовлетворительном состоянии. "В Перми следователи СК России начали процессуальную проверку информации о нападении собак на человека. Будут установлены все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении. Ранее проверку начала полиция.
https://ria.ru/20250405/gosduma-2009470380.html
россия
пермь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147560/77/1475607764_5:0:1072:800_1920x0_80_0_0_fbf3ff80731710498b37c3e60d7814d0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, пермь, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Пермь, Следственный комитет России (СК РФ)
СК заинтересовался историей с нападением бойцовских собак на пермяка
СК начал проверку после нападения бойцовских собак на мужчину в Перми