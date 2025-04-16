https://ria.ru/20250416/situatsija-2011575458.html

Магомедов оценил ситуацию с межнациональными отношениями в России

Магомедов оценил ситуацию с межнациональными отношениями в России - РИА Новости, 16.04.2025

Магомедов оценил ситуацию с межнациональными отношениями в России

Ситуация в сфере межнациональных отношений в России остается стабильной и контролируемой, заявил заместитель руководителя администрации президента Магомедсалам... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T14:31:00+03:00

2025-04-16T14:31:00+03:00

2025-04-16T14:31:00+03:00

россия

москва

омская область

магомедсалам магомедов

федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)

общество

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Ситуация в сфере межнациональных отношений в России остается стабильной и контролируемой, заявил заместитель руководителя администрации президента Магомедсалам Магомедов. По его словам, в условиях проведения СВО внешнее давление на сферу межнациональных отношений "не только не ослабевает, оно усиливается". Он подчеркнул, что продолжаются попытки внедрения деструктивно-экстремистской, в том числе сепаратистской, идеологии и вербовки людей для совершения противоправных действий на национальной и религиозной почве. "Тем не менее государство и общественные институты, и та система (реализации государственной национальной политики - ред.), о которой я говорил, выстроенная решением президента, справляются с этими атаками и успешно их отражают. В целом ситуация в стране в сфере межнациональных отношений остается стабильной и контролируемой", - сказал он на заседании итоговой коллегии Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) России. Кроме того, Магомедов отметил, что на протяжении последних 10 лет доля россиян, положительно оценивающих отношения между людьми различных национальностей, фиксируется на уровне около 75-80%. Регионами-лидерами по данному показателю стали: Чечня, Омская область, Бурятия. По его словам, есть ряд регионов, где этот показатель едва превышает 50%, например, Забайкальский край, Москва. "Еще один очень важный для нас показатель - это доля граждан, отмечающих возможность возникновения серьезного конфликта на национальной почве в регионе проживания. К сожалению, этот показатель растет, и он превысил 30-30,7%. Это много, это самый высокий показатель за весь период наблюдения", - сказал Магомедов и подчеркнул, что это наиболее распространено в Туве, Москве, Московской, Челябинской областях, Севастополе, Камчатском крае, Приморском крае, Якутии и Дагестане. Он добавил, что доля граждан, которым не приходилось сталкиваться с неприязнью к себе и нарушением своих прав или ограничением своих возможностей из-за национальности, религии или языка, составляет 85%.

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россия, москва, омская область, магомедсалам магомедов, федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии), общество