https://ria.ru/20250416/siriya-2011587362.html
В Сирии предотвратили подготовку переворота
В Сирии предотвратили подготовку переворота - РИА Новости, 16.04.2025
В Сирии предотвратили подготовку переворота
Службы безопасности Сирии совместно с министерством обороны смогли разоблачить планы группы офицеров бывшей сирийской армии, направленные на совершение... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T15:07:00+03:00
2025-04-16T15:07:00+03:00
2025-04-16T15:23:00+03:00
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БЕЙРУТ, 16 апр - РИА Новости. Службы безопасности Сирии совместно с министерством обороны смогли разоблачить планы группы офицеров бывшей сирийской армии, направленные на совершение переворота в стране, заявил в среду министр внутренних дел Сирии Анас Хаттаб."Мы свели на нет планы совершить переворот, которые готовились офицерами свергнутого режима, который остался в прошлом. Это стало возможным благодаря усилиям наших вооружённых сил и народа", - говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой МВД Сирии.
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в мире, сирия
В Сирии предотвратили подготовку переворота
МВД Сирии: спецслужбы предотвратили подготовку военного переворота в стране