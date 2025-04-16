https://ria.ru/20250416/siriya-2011587362.html

В Сирии предотвратили подготовку переворота

В Сирии предотвратили подготовку переворота - РИА Новости, 16.04.2025

В Сирии предотвратили подготовку переворота

Службы безопасности Сирии совместно с министерством обороны смогли разоблачить планы группы офицеров бывшей сирийской армии, направленные на совершение... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T15:07:00+03:00

2025-04-16T15:07:00+03:00

2025-04-16T15:23:00+03:00

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сирия

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БЕЙРУТ, 16 апр - РИА Новости. Службы безопасности Сирии совместно с министерством обороны смогли разоблачить планы группы офицеров бывшей сирийской армии, направленные на совершение переворота в стране, заявил в среду министр внутренних дел Сирии Анас Хаттаб."Мы свели на нет планы совершить переворот, которые готовились офицерами свергнутого режима, который остался в прошлом. Это стало возможным благодаря усилиям наших вооружённых сил и народа", - говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой МВД Сирии.

https://ria.ru/20250313/respublika-2004774019.html

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в мире, сирия