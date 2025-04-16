https://ria.ru/20250416/shpak-2011554571.html

Мосгорсуд утвердил приговор треш-блогеру Шпаку

Мосгорсуд утвердил приговор треш-блогеру Шпаку - РИА Новости, 16.04.2025

Мосгорсуд утвердил приговор треш-блогеру Шпаку

Мосгорсуд утвердил приговор треш-блогеру Александру Шпаку, осужденному заочно на восемь лет за распространение фейков о российской армии, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T13:01:00+03:00

2025-04-16T13:01:00+03:00

2025-04-16T13:01:00+03:00

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Мосгорсуд утвердил приговор треш-блогеру Александру Шпаку, осужденному заочно на восемь лет за распространение фейков о российской армии, сообщили РИА Новости в суде. "Судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда оставила приговор Басманного районного суда города Москвы в отношении Шпака Александра Константиновича без изменения, апелляционную жалобу заявителя - без удовлетворения", - сказал собеседник агентства. Басманный суд столицы в сентябре 2024 года заочно приговорил Шпака к 8 годам колонии общего режима, ему также запретили администрировать интернет-ресурсы на 4 года. Он был признан виновным по части 2 статьи 207.3 УК РФ (Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам политической ненависти). Согласно материалам дела, Шпак на своей странице в Instagram* (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) разместил видеоролик, в котором обвинял российских военных в подрыве Каховской ГЭС и использовал слова, "унижающие россиян". В августе прошлого года Шпак снял видео в своих соцсетях, на котором он сжигает паспорт гражданина РФ. Весь процесс он сопровождал антироссийскими лозунгами. После этого было возбуждено дело по факту надругательства над государственным гербом России. Блогер заочно арестован и находится в розыске.* принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20250411/volkov-2010599769.html

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