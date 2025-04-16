https://ria.ru/20250416/shebekino-2011639670.html
Главу Общественной палаты Шебекино арестовали за создание ОПГ
Главу Общественной палаты Шебекино арестовали за создание ОПГ - РИА Новости, 16.04.2025
Главу Общественной палаты Шебекино арестовали за создание ОПГ
Председатель шебекинской общественной палаты Владимир Тебекин арестован за создание организованного преступного сообщества и занятие высшего положения в... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T17:37:00+03:00
2025-04-16T17:37:00+03:00
2025-04-16T17:48:00+03:00
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Председатель шебекинской общественной палаты Владимир Тебекин арестован за создание организованного преступного сообщества и занятие высшего положения в преступной иерархии, сообщили РИА Новости в Мещанском суде Москвы."Суд продлил в отношении Тебекина Владимира Михайловича срок содержания под стражей на 3 месяца 0 суток", - сказали в суде.По данным суда, ему вменяется ряд статей УК РФ - 210.1 (занятие высшего положения в преступной иерархии), 210 (создание организованного преступного сообщества), 172 (незаконная банковская деятельность) и 159 (мошенничество).В суде уточнили, что он занимает пост председателя Общественной палаты Шебекинского городского округа Белгородской области.
https://ria.ru/20250416/smirnov-2011632652.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, шебекино, белгородская область, владимир тебекин, россия, москва
Происшествия, Шебекино, Белгородская область, Владимир Тебекин, Россия, Москва
Главу Общественной палаты Шебекино арестовали за создание ОПГ
Председателя ОП белгородского Шебекино Тебекина арестовали за создание ОПГ