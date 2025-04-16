Рейтинг@Mail.ru
Главу Общественной палаты Шебекино арестовали за создание ОПГ - РИА Новости, 16.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:37 16.04.2025 (обновлено: 17:48 16.04.2025)
https://ria.ru/20250416/shebekino-2011639670.html
Главу Общественной палаты Шебекино арестовали за создание ОПГ
Главу Общественной палаты Шебекино арестовали за создание ОПГ - РИА Новости, 16.04.2025
Главу Общественной палаты Шебекино арестовали за создание ОПГ
Председатель шебекинской общественной палаты Владимир Тебекин арестован за создание организованного преступного сообщества и занятие высшего положения в... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T17:37:00+03:00
2025-04-16T17:48:00+03:00
происшествия
шебекино
белгородская область
владимир тебекин
россия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/10/2011644315_0:14:1137:654_1920x0_80_0_0_b31ccfc4f9580bf94a3a819224736e5c.jpg
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Председатель шебекинской общественной палаты Владимир Тебекин арестован за создание организованного преступного сообщества и занятие высшего положения в преступной иерархии, сообщили РИА Новости в Мещанском суде Москвы."Суд продлил в отношении Тебекина Владимира Михайловича срок содержания под стражей на 3 месяца 0 суток", - сказали в суде.По данным суда, ему вменяется ряд статей УК РФ - 210.1 (занятие высшего положения в преступной иерархии), 210 (создание организованного преступного сообщества), 172 (незаконная банковская деятельность) и 159 (мошенничество).В суде уточнили, что он занимает пост председателя Общественной палаты Шебекинского городского округа Белгородской области.
https://ria.ru/20250416/smirnov-2011632652.html
шебекино
белгородская область
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/10/2011644315_124:0:1015:668_1920x0_80_0_0_f2111aadaeb476af67da082080c7d36b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, шебекино, белгородская область, владимир тебекин, россия, москва
Происшествия, Шебекино, Белгородская область, Владимир Тебекин, Россия, Москва
Главу Общественной палаты Шебекино арестовали за создание ОПГ

Председателя ОП белгородского Шебекино Тебекина арестовали за создание ОПГ

© Фото : Партия "Единая Россия"Владимир Тебекин
Владимир Тебекин - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© Фото : Партия "Единая Россия"
Владимир Тебекин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Председатель шебекинской общественной палаты Владимир Тебекин арестован за создание организованного преступного сообщества и занятие высшего положения в преступной иерархии, сообщили РИА Новости в Мещанском суде Москвы.
"Суд продлил в отношении Тебекина Владимира Михайловича срок содержания под стражей на 3 месяца 0 суток", - сказали в суде.
По данным суда, ему вменяется ряд статей УК РФ - 210.1 (занятие высшего положения в преступной иерархии), 210 (создание организованного преступного сообщества), 172 (незаконная банковская деятельность) и 159 (мошенничество).
В суде уточнили, что он занимает пост председателя Общественной палаты Шебекинского городского округа Белгородской области.
Алексей Смирнов в Мещанском районном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
Экс-губернатора Курской области задержали
Вчера, 17:16
 
ПроисшествияШебекиноБелгородская областьВладимир ТебекинРоссияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала