https://ria.ru/20250416/shebekino-2011639670.html

Главу Общественной палаты Шебекино арестовали за создание ОПГ

Главу Общественной палаты Шебекино арестовали за создание ОПГ - РИА Новости, 16.04.2025

Главу Общественной палаты Шебекино арестовали за создание ОПГ

Председатель шебекинской общественной палаты Владимир Тебекин арестован за создание организованного преступного сообщества и занятие высшего положения в... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T17:37:00+03:00

2025-04-16T17:37:00+03:00

2025-04-16T17:48:00+03:00

происшествия

шебекино

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Председатель шебекинской общественной палаты Владимир Тебекин арестован за создание организованного преступного сообщества и занятие высшего положения в преступной иерархии, сообщили РИА Новости в Мещанском суде Москвы."Суд продлил в отношении Тебекина Владимира Михайловича срок содержания под стражей на 3 месяца 0 суток", - сказали в суде.По данным суда, ему вменяется ряд статей УК РФ - 210.1 (занятие высшего положения в преступной иерархии), 210 (создание организованного преступного сообщества), 172 (незаконная банковская деятельность) и 159 (мошенничество).В суде уточнили, что он занимает пост председателя Общественной палаты Шебекинского городского округа Белгородской области.

https://ria.ru/20250416/smirnov-2011632652.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, шебекино, белгородская область, владимир тебекин, россия, москва