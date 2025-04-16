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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Север" - РИА Новости, 16.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:31 16.04.2025 (обновлено: 14:45 16.04.2025)
https://ria.ru/20250416/sever-2011561157.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Север"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Север" - РИА Новости, 16.04.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Север"
ВСУ за сутки потеряли до 65 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на белгородском направлении, сообщило в среду министерство обороны РФ. РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T13:31:00+03:00
2025-04-16T14:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
сумская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 65 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на белгородском направлении, сообщило в среду министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на белгородском направлении нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад, бригады береговой обороны, штурмового полка ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Миропольское, Проходы, Окоп, Таратутино, Степок и Угроеды Сумской области. Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены склад боеприпасов, радиолокационная станция и станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, россия, сумская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Сумская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Север"

МО: потери ВСУ в зоне действия группировки Север составили до 65 боевиков

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие во зоне СВО
Российские военнослужащие во зоне СВО - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие во зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 65 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на белгородском направлении, сообщило в среду министерство обороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Север" на белгородском направлении нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад, бригады береговой обороны, штурмового полка ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Миропольское, Проходы, Окоп, Таратутино, Степок и Угроеды Сумской области. Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены склад боеприпасов, радиолокационная станция и станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияСумская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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