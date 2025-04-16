https://ria.ru/20250416/sever-2011561157.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Север"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Север" - РИА Новости, 16.04.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Север"

ВСУ за сутки потеряли до 65 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на белгородском направлении, сообщило в среду министерство обороны РФ. РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T13:31:00+03:00

2025-04-16T13:31:00+03:00

2025-04-16T14:45:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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сумская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 65 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на белгородском направлении, сообщило в среду министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на белгородском направлении нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад, бригады береговой обороны, штурмового полка ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Миропольское, Проходы, Окоп, Таратутино, Степок и Угроеды Сумской области. Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены склад боеприпасов, радиолокационная станция и станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, россия, сумская область, министерство обороны рф (минобороны рф)