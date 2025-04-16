Все пляжи Севастополя готовят к открытию сезона
Губернатор Развожаев: все 26 пляжей Севастополя готовят к открытию сезона
Отдыхающие на Яшмовом пляже в Севастополе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости. Все 26 официальных пляжей Севастополя готовят к открытию сезона, операторы ежедневно проверяют их на наличие возможных загрязнений, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"По моему поручению за апрель-май все 26 официальных городских пляжей должны подготовить к лету", - написал Развожаев в Telegram-канале.
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Водолазы проводят обследование дна, идет обучение матросов-спасателей, проводятся ремонтно-восстановительные работы пляжной инфраструктуры, а также различные лабораторные исследования воды. Операторы пляжей также разравнивают, где необходимо, прибрежные полосы, подсыпают гальку и песок, сообщил он.
Губернатор особо отметил, что все операторы пляжей ежедневно проверяют свои территории на наличие загрязнений, в том числе выбросов мазута.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани и в Крыму введен режим ЧС. Спасатели и волонтеры, сотрудники администраций в Севастопольском регионе собрали и вывезли с пляжей на полигоны для утилизации более 680 тонн загрязненного песка и грунта. Для очистки скал и камней от пятен мазута в Севастополе опробовали методику с применением парогенератора и абсорбента, сообщал Развожаев.
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