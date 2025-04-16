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В Сербии полицейский повредил ногу при вытеснении протестующих

В Сербии полицейский повредил ногу при вытеснении протестующих - РИА Новости, 16.04.2025

В Сербии полицейский повредил ногу при вытеснении протестующих

Сотрудник полиции Сербии повредил голеностопный сустав при вытеснении протестующих с парковки Радио и телевидения Сербии в центре Белграда, заявила пресс-служба РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T12:46:00+03:00

2025-04-16T12:46:00+03:00

2025-04-16T12:46:00+03:00

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БЕЛГРАД, 16 апр – РИА Новости. Сотрудник полиции Сербии повредил голеностопный сустав при вытеснении протестующих с парковки Радио и телевидения Сербии в центре Белграда, заявила пресс-служба МВД. Протестующие студенты и сторонники оппозиции ранее заблокировали входы в офис РТС в центре Белграда, студии в пригородном районе столичном Кошутняк и Радио и телевидения Воеводины в Нови-Саде. Они требуют, чтобы Скупщина начала отбор новых членов совета REM, потому что полномочия прошлого состава истекли в ноябре 2024 года и от регулятора зависит работа сербских СМИ. Около 5.00 (6.00 мск) полиция под охраной доставила сотрудников телеканала на работу, но толпа окружила машины полиции и не выпускала. "Полиция не применяла силу, но пыталась достигнуть договоренности с собравшимися… Когда несмотря на это они не освободили проезд, полиция без применения средств принуждения и предупредив, применила так называемое вытеснение собравшихся в разные стороны для освобождения проезда. Участники протеста оказали активное сопротивление, оскорбляя полицейских. При этом один сотрудник полиции получил травму голеностопного сустава и был доставлен машиной скорой помощи в медучреждение", - сообщили в правоохранительном ведомстве. После этого инцидента участники акции освободили проезд, и полиция на автомобилях покинула место. В МВД добавили, что выясняют обстоятельства произошедшего и степень ответственности участников протеста. МВД Сербии во вторник сообщало, что вход в здание Радио и телевидения Воеводины в Нови-Саде было разблокировано без применения силы. Протестующие из-за гибели 16 человек при обрушении навеса 1 ноября на железнодорожном вокзале в Нови-Саде студенты и сторонники оппозиции ранее блокировали работу большинства высших учебных заведений в Сербии, почти ежедневно перекрывают дороги и транспортные развязки, хотя и не устраивают крупные беспорядки. В числе требований были публикация полной документации по реконструкции железнодорожного вокзала в Нови-Саде, расследование и уголовная ответственность для причастных должностных лиц, а также освобождение от преследования законом всех ранее задержанных на протестах. Высшая прокуратура в Нови-Саде 30 декабря выдвинула обвинения против экс-министра строительства, транспорта и инфраструктуры Горана Весича и 12 человек в связи с обрушением козырька железнодорожного вокзала. Вучич в январе подписал решение о помиловании 13 участников массовых протестов, против которых прокуратура завела дела по уголовным статьям за беспорядки. В открытый доступ правительство выложило тысячи документов, имеющие отношение к реконструкции вокзала. При этом руководство страны призывает оппозиционные силы к диалогу, но этот призыв остается без ответа. Власти Сербии считают, что цель протестующих заключается в свержении правительства и президента, а за их действиями стоят финансируемые Западом СМИ и организации. Как отмечал Вучич, в свержение нынешней власти Сербии за 10 лет из-за границы было вложено 3 миллиарда евро. При этом он и правящая Сербская прогрессивная партия "по ряду причин" отказались поддержать законопроект об иноагентах, предложенный их коалиционным партнером - партией "Движение социалистов".

https://ria.ru/20250315/belgrad-2005231499.html

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