Рейтинг@Mail.ru
В Сербии полицейский повредил ногу при вытеснении протестующих - РИА Новости, 16.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:46 16.04.2025
https://ria.ru/20250416/serbija-2011552470.html
В Сербии полицейский повредил ногу при вытеснении протестующих
В Сербии полицейский повредил ногу при вытеснении протестующих - РИА Новости, 16.04.2025
В Сербии полицейский повредил ногу при вытеснении протестующих
Сотрудник полиции Сербии повредил голеностопный сустав при вытеснении протестующих с парковки Радио и телевидения Сербии в центре Белграда, заявила пресс-служба РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T12:46:00+03:00
2025-04-16T12:46:00+03:00
в мире
сербия
белград (город)
воеводина
московская биржа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568692535_0:348:3021:2047_1920x0_80_0_0_70388ff85f757b126671dadc4768fdbf.jpg
БЕЛГРАД, 16 апр – РИА Новости. Сотрудник полиции Сербии повредил голеностопный сустав при вытеснении протестующих с парковки Радио и телевидения Сербии в центре Белграда, заявила пресс-служба МВД. Протестующие студенты и сторонники оппозиции ранее заблокировали входы в офис РТС в центре Белграда, студии в пригородном районе столичном Кошутняк и Радио и телевидения Воеводины в Нови-Саде. Они требуют, чтобы Скупщина начала отбор новых членов совета REM, потому что полномочия прошлого состава истекли в ноябре 2024 года и от регулятора зависит работа сербских СМИ. Около 5.00 (6.00 мск) полиция под охраной доставила сотрудников телеканала на работу, но толпа окружила машины полиции и не выпускала. "Полиция не применяла силу, но пыталась достигнуть договоренности с собравшимися… Когда несмотря на это они не освободили проезд, полиция без применения средств принуждения и предупредив, применила так называемое вытеснение собравшихся в разные стороны для освобождения проезда. Участники протеста оказали активное сопротивление, оскорбляя полицейских. При этом один сотрудник полиции получил травму голеностопного сустава и был доставлен машиной скорой помощи в медучреждение", - сообщили в правоохранительном ведомстве. После этого инцидента участники акции освободили проезд, и полиция на автомобилях покинула место. В МВД добавили, что выясняют обстоятельства произошедшего и степень ответственности участников протеста. МВД Сербии во вторник сообщало, что вход в здание Радио и телевидения Воеводины в Нови-Саде было разблокировано без применения силы. Протестующие из-за гибели 16 человек при обрушении навеса 1 ноября на железнодорожном вокзале в Нови-Саде студенты и сторонники оппозиции ранее блокировали работу большинства высших учебных заведений в Сербии, почти ежедневно перекрывают дороги и транспортные развязки, хотя и не устраивают крупные беспорядки. В числе требований были публикация полной документации по реконструкции железнодорожного вокзала в Нови-Саде, расследование и уголовная ответственность для причастных должностных лиц, а также освобождение от преследования законом всех ранее задержанных на протестах. Высшая прокуратура в Нови-Саде 30 декабря выдвинула обвинения против экс-министра строительства, транспорта и инфраструктуры Горана Весича и 12 человек в связи с обрушением козырька железнодорожного вокзала. Вучич в январе подписал решение о помиловании 13 участников массовых протестов, против которых прокуратура завела дела по уголовным статьям за беспорядки. В открытый доступ правительство выложило тысячи документов, имеющие отношение к реконструкции вокзала. При этом руководство страны призывает оппозиционные силы к диалогу, но этот призыв остается без ответа. Власти Сербии считают, что цель протестующих заключается в свержении правительства и президента, а за их действиями стоят финансируемые Западом СМИ и организации. Как отмечал Вучич, в свержение нынешней власти Сербии за 10 лет из-за границы было вложено 3 миллиарда евро. При этом он и правящая Сербская прогрессивная партия "по ряду причин" отказались поддержать законопроект об иноагентах, предложенный их коалиционным партнером - партией "Движение социалистов".
https://ria.ru/20250315/belgrad-2005231499.html
https://ria.ru/20250315/belgrad-2005141076.html
https://ria.ru/20250315/belgrad-2005180839.html
сербия
белград (город)
воеводина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568692535_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_772933f7a7ddee90bd1b84491e4dac95.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сербия, белград (город), воеводина, московская биржа
В мире, Сербия, Белград (город), Воеводина, Московская биржа
В Сербии полицейский повредил ногу при вытеснении протестующих

МВД: в Сербии полицейский повредил голеностоп при вытеснении протестующих

© AP Photo / Darko VojinovicСотрудники полиции Сербии
Сотрудники полиции Сербии - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© AP Photo / Darko Vojinovic
Сотрудники полиции Сербии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГРАД, 16 апр – РИА Новости. Сотрудник полиции Сербии повредил голеностопный сустав при вытеснении протестующих с парковки Радио и телевидения Сербии в центре Белграда, заявила пресс-служба МВД.
Протестующие студенты и сторонники оппозиции ранее заблокировали входы в офис РТС в центре Белграда, студии в пригородном районе столичном Кошутняк и Радио и телевидения Воеводины в Нови-Саде. Они требуют, чтобы Скупщина начала отбор новых членов совета REM, потому что полномочия прошлого состава истекли в ноябре 2024 года и от регулятора зависит работа сербских СМИ. Около 5.00 (6.00 мск) полиция под охраной доставила сотрудников телеканала на работу, но толпа окружила машины полиции и не выпускала.
Кордон полиции и тысячи митингующих: акция протеста в Белграде - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
В Белграде протестующие заполнили весь центр города
15 марта, 19:42
"Полиция не применяла силу, но пыталась достигнуть договоренности с собравшимися… Когда несмотря на это они не освободили проезд, полиция без применения средств принуждения и предупредив, применила так называемое вытеснение собравшихся в разные стороны для освобождения проезда. Участники протеста оказали активное сопротивление, оскорбляя полицейских. При этом один сотрудник полиции получил травму голеностопного сустава и был доставлен машиной скорой помощи в медучреждение", - сообщили в правоохранительном ведомстве.
После этого инцидента участники акции освободили проезд, и полиция на автомобилях покинула место. В МВД добавили, что выясняют обстоятельства произошедшего и степень ответственности участников протеста.
МВД Сербии во вторник сообщало, что вход в здание Радио и телевидения Воеводины в Нови-Саде было разблокировано без применения силы.
Протестующие из-за гибели 16 человек при обрушении навеса 1 ноября на железнодорожном вокзале в Нови-Саде студенты и сторонники оппозиции ранее блокировали работу большинства высших учебных заведений в Сербии, почти ежедневно перекрывают дороги и транспортные развязки, хотя и не устраивают крупные беспорядки. В числе требований были публикация полной документации по реконструкции железнодорожного вокзала в Нови-Саде, расследование и уголовная ответственность для причастных должностных лиц, а также освобождение от преследования законом всех ранее задержанных на протестах.
Участники акции протеста в центре Белграда, Сербия. 14 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
В Белграде студенты устроили беспорядки перед массовым протестом
15 марта, 03:36
Высшая прокуратура в Нови-Саде 30 декабря выдвинула обвинения против экс-министра строительства, транспорта и инфраструктуры Горана Весича и 12 человек в связи с обрушением козырька железнодорожного вокзала. Вучич в январе подписал решение о помиловании 13 участников массовых протестов, против которых прокуратура завела дела по уголовным статьям за беспорядки. В открытый доступ правительство выложило тысячи документов, имеющие отношение к реконструкции вокзала. При этом руководство страны призывает оппозиционные силы к диалогу, но этот призыв остается без ответа.
Власти Сербии считают, что цель протестующих заключается в свержении правительства и президента, а за их действиями стоят финансируемые Западом СМИ и организации. Как отмечал Вучич, в свержение нынешней власти Сербии за 10 лет из-за границы было вложено 3 миллиарда евро. При этом он и правящая Сербская прогрессивная партия "по ряду причин" отказались поддержать законопроект об иноагентах, предложенный их коалиционным партнером - партией "Движение социалистов".
Протестующие перекрыли улицы около администрации президента Сербии - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
В Белграде протестующие перекрыли улицы возле администрации Вучича
15 марта, 13:19
 
В миреСербияБелград (город)ВоеводинаМосковская биржа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала