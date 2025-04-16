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В Сенате обеспокоены влиянием торговых войн Трампа на оборону США - РИА Новости, 16.04.2025
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22:02 16.04.2025
https://ria.ru/20250416/senator-2011694359.html
В Сенате обеспокоены влиянием торговых войн Трампа на оборону США
В Сенате обеспокоены влиянием торговых войн Трампа на оборону США - РИА Новости, 16.04.2025
В Сенате обеспокоены влиянием торговых войн Трампа на оборону США
Сенатор-демократ Джинн Шехин в среду выразила обеспокоенность влиянием торговых споров президента США Дональда Трампа на обороноспособность страны, написав... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T22:02:00+03:00
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в мире
сша
дональд трамп
пит хегсет
министерство обороны сша
введение трампом пошлин на импорт
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ВАШИНГТОН, 16 апр - РИА Новости. Сенатор-демократ Джинн Шехин в среду выразила обеспокоенность влиянием торговых споров президента США Дональда Трампа на обороноспособность страны, написав обращение в адрес главы Пентагона Пита Хегсета. "Торговая война администрации Трампа окажет серьезное, пагубное влияние на нашу военную готовность и оборонную цепочку поставок. Я пишу министру Хегсету, чтобы получить ответы о том, как министерство обороны решает эту проблему", - заявила Шехин в соцсети X. Она отметила, что пошлины представляют не единственную ее обеспокоенность, так как о бюджетных рисках в сфере обороны в прошлом году предупредило управление конгресса США по бюджету. В докладе от ноября управление отметило, что рост издержек Пентагона может привести к необходимости либо сокращения расходов, либо повышения бюджета для того, чтобы позволить себе осуществить намеченные планы по закупке оружия и техники.
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в мире, сша, дональд трамп, пит хегсет, министерство обороны сша, введение трампом пошлин на импорт
В мире, США, Дональд Трамп, Пит Хегсет, Министерство обороны США, Введение Трампом пошлин на импорт
В Сенате обеспокоены влиянием торговых войн Трампа на оборону США

Сенатор Шехин опасается влияния торговых споров Трампа на обороноспособность США

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий в в Вашингтоне
Вид на Капитолий в в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ВАШИНГТОН, 16 апр - РИА Новости. Сенатор-демократ Джинн Шехин в среду выразила обеспокоенность влиянием торговых споров президента США Дональда Трампа на обороноспособность страны, написав обращение в адрес главы Пентагона Пита Хегсета.
"Торговая война администрации Трампа окажет серьезное, пагубное влияние на нашу военную готовность и оборонную цепочку поставок. Я пишу министру Хегсету, чтобы получить ответы о том, как министерство обороны решает эту проблему", - заявила Шехин в соцсети X.
Она отметила, что пошлины представляют не единственную ее обеспокоенность, так как о бюджетных рисках в сфере обороны в прошлом году предупредило управление конгресса США по бюджету.
В докладе от ноября управление отметило, что рост издержек Пентагона может привести к необходимости либо сокращения расходов, либо повышения бюджета для того, чтобы позволить себе осуществить намеченные планы по закупке оружия и техники.
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В миреСШАДональд ТрампПит ХегсетМинистерство обороны СШАВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
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