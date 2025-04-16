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Пушков призвал Трампа отменить санкции против России в авиационной сфере - РИА Новости, 16.04.2025
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19:46 16.04.2025
https://ria.ru/20250416/sanktsii-2011671997.html
Пушков призвал Трампа отменить санкции против России в авиационной сфере
Пушков призвал Трампа отменить санкции против России в авиационной сфере - РИА Новости, 16.04.2025
Пушков призвал Трампа отменить санкции против России в авиационной сфере
С потерей китайского рынка президенту США Дональду Трампу пора начинать отменять санкции против России, прежде всего, в авиационной сфере, считает сенатор РФ... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T19:46:00+03:00
2025-04-16T19:46:00+03:00
китай
сша
россия
дональд трамп
алексей пушков
введение трампом пошлин на импорт
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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. С потерей китайского рынка президенту США Дональду Трампу пора начинать отменять санкции против России, прежде всего, в авиационной сфере, считает сенатор РФ Алексей Пушков. "Такова новая реальность, не самая лучшая для "Боинга", пребывающего в последние годы в кризисе. В свете потери китайского рынка Трампу надо делать выводы. Видимо, пора отменять экономические санкции против России, прежде всего, в авиационной сфере", - написал Пушков в своем Telegram-канале. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, рассчитанные исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля повышенные ставки были заморожены на 90 дней для всех, кроме Китая. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Кроме того, у Соединенных Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками. После этого СМИ со ссылкой на источники сообщили, что власти Китая потребовали от своих авиакомпаний прекратить ввоз самолетов американской Boeing, а также любые закупки оборудования и деталей для самолетов у американских компаний в связи с торговой войной.
https://ria.ru/20250415/sanktsii-2011387443.html
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китай, сша, россия, дональд трамп, алексей пушков, введение трампом пошлин на импорт
Китай, США, Россия, Дональд Трамп, Алексей Пушков, Введение Трампом пошлин на импорт
Пушков призвал Трампа отменить санкции против России в авиационной сфере

Сенатор Пушков: Трампу пора отменять санкции против России в авиационной сфере

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
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Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. С потерей китайского рынка президенту США Дональду Трампу пора начинать отменять санкции против России, прежде всего, в авиационной сфере, считает сенатор РФ Алексей Пушков.
"Такова новая реальность, не самая лучшая для "Боинга", пребывающего в последние годы в кризисе. В свете потери китайского рынка Трампу надо делать выводы. Видимо, пора отменять экономические санкции против России, прежде всего, в авиационной сфере", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
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15 апреля, 16:15
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, рассчитанные исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля повышенные ставки были заморожены на 90 дней для всех, кроме Китая.
После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Кроме того, у Соединенных Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
После этого СМИ со ссылкой на источники сообщили, что власти Китая потребовали от своих авиакомпаний прекратить ввоз самолетов американской Boeing, а также любые закупки оборудования и деталей для самолетов у американских компаний в связи с торговой войной.
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КитайСШАРоссияДональд ТрампАлексей ПушковВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
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