https://ria.ru/20250416/sanktsii-2011671997.html

Пушков призвал Трампа отменить санкции против России в авиационной сфере

Пушков призвал Трампа отменить санкции против России в авиационной сфере - РИА Новости, 16.04.2025

Пушков призвал Трампа отменить санкции против России в авиационной сфере

С потерей китайского рынка президенту США Дональду Трампу пора начинать отменять санкции против России, прежде всего, в авиационной сфере, считает сенатор РФ... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T19:46:00+03:00

2025-04-16T19:46:00+03:00

2025-04-16T19:46:00+03:00

китай

сша

россия

дональд трамп

алексей пушков

введение трампом пошлин на импорт

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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. С потерей китайского рынка президенту США Дональду Трампу пора начинать отменять санкции против России, прежде всего, в авиационной сфере, считает сенатор РФ Алексей Пушков. "Такова новая реальность, не самая лучшая для "Боинга", пребывающего в последние годы в кризисе. В свете потери китайского рынка Трампу надо делать выводы. Видимо, пора отменять экономические санкции против России, прежде всего, в авиационной сфере", - написал Пушков в своем Telegram-канале. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, рассчитанные исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля повышенные ставки были заморожены на 90 дней для всех, кроме Китая. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Кроме того, у Соединенных Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками. После этого СМИ со ссылкой на источники сообщили, что власти Китая потребовали от своих авиакомпаний прекратить ввоз самолетов американской Boeing, а также любые закупки оборудования и деталей для самолетов у американских компаний в связи с торговой войной.

https://ria.ru/20250415/sanktsii-2011387443.html

https://ria.ru/20250414/sanktsii-2011153119.html

китай

сша

россия

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китай, сша, россия, дональд трамп, алексей пушков, введение трампом пошлин на импорт