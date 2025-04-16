США нечего облагать антироссийскими санкциями, заявил экс-замглавы Минфина
Банкир Сторчак: США уже нечего облагать новыми антироссийскими санкциями
Флаги России и США. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Представить содержание гипотетического нового пакета американских санкций против РФ сложно, поскольку под ограничения и так попали уже все самые чувствительные сферы экономики страны, высказал мнение в разговоре с РИА Новости бывший замминистра финансов РФ, старший банкир ВЭБ Сергей Сторчак.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники и копию соответствующего законопроекта передавало, что демократы в палате представителей конгресса США представили законопроект об ужесточении санкций против России.
"По-моему, самые чувствительные сектора экономики Российской Федерации затронуты. Нефть, газ, логистика, естественно, денежные переводы в счёт оплаты товаров, услуг или погашения, обслуживания собственных долговых обязательств или обязательств перед нами. Все это уже под санкциями. Трудно сказать, что они хотят и насколько просчитывается вариант "стрельбы в собственную ногу", - сказал Сторчак агентству на полях церемонии открытия московской международной модели ООН.
Собеседник агентства иронично отметил, что у людей, намеревающихся ввести новый пакет санкций против РФ, должно быть очень богатое воображение.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.