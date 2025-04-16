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США нечего облагать антироссийскими санкциями, заявил экс-замглавы Минфина - РИА Новости, 16.04.2025
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07:53 16.04.2025 (обновлено: 11:35 16.04.2025)
https://ria.ru/20250416/sanktsii-2011497038.html
США нечего облагать антироссийскими санкциями, заявил экс-замглавы Минфина
США нечего облагать антироссийскими санкциями, заявил экс-замглавы Минфина - РИА Новости, 16.04.2025
США нечего облагать антироссийскими санкциями, заявил экс-замглавы Минфина
Представить содержание гипотетического нового пакета американских санкций против РФ сложно, поскольку под ограничения и так попали уже все самые чувствительные... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T07:53:00+03:00
2025-04-16T11:35:00+03:00
экономика
россия
москва
сергей сторчак
владимир путин
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Представить содержание гипотетического нового пакета американских санкций против РФ сложно, поскольку под ограничения и так попали уже все самые чувствительные сферы экономики страны, высказал мнение в разговоре с РИА Новости бывший замминистра финансов РФ, старший банкир ВЭБ Сергей Сторчак. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники и копию соответствующего законопроекта передавало, что демократы в палате представителей конгресса США представили законопроект об ужесточении санкций против России. "По-моему, самые чувствительные сектора экономики Российской Федерации затронуты. Нефть, газ, логистика, естественно, денежные переводы в счёт оплаты товаров, услуг или погашения, обслуживания собственных долговых обязательств или обязательств перед нами. Все это уже под санкциями. Трудно сказать, что они хотят и насколько просчитывается вариант "стрельбы в собственную ногу", - сказал Сторчак агентству на полях церемонии открытия московской международной модели ООН. Собеседник агентства иронично отметил, что у людей, намеревающихся ввести новый пакет санкций против РФ, должно быть очень богатое воображение. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20250415/sanktsii-2011387443.html
https://ria.ru/20250415/ssha-2011271757.html
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экономика, россия, москва, сергей сторчак, владимир путин, конгресс сша, оон
Экономика, Россия, Москва, Сергей Сторчак, Владимир Путин, Конгресс США, ООН
США нечего облагать антироссийскими санкциями, заявил экс-замглавы Минфина

Банкир Сторчак: США уже нечего облагать новыми антироссийскими санкциями

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги России и США
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Представить содержание гипотетического нового пакета американских санкций против РФ сложно, поскольку под ограничения и так попали уже все самые чувствительные сферы экономики страны, высказал мнение в разговоре с РИА Новости бывший замминистра финансов РФ, старший банкир ВЭБ Сергей Сторчак.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники и копию соответствующего законопроекта передавало, что демократы в палате представителей конгресса США представили законопроект об ужесточении санкций против России.
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"По-моему, самые чувствительные сектора экономики Российской Федерации затронуты. Нефть, газ, логистика, естественно, денежные переводы в счёт оплаты товаров, услуг или погашения, обслуживания собственных долговых обязательств или обязательств перед нами. Все это уже под санкциями. Трудно сказать, что они хотят и насколько просчитывается вариант "стрельбы в собственную ногу", - сказал Сторчак агентству на полях церемонии открытия московской международной модели ООН.
Собеседник агентства иронично отметил, что у людей, намеревающихся ввести новый пакет санкций против РФ, должно быть очень богатое воображение.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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ЭкономикаРоссияМоскваСергей СторчакВладимир ПутинКонгресс СШАООН
 
 
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