https://ria.ru/20250416/sanktsii-2011497038.html

США нечего облагать антироссийскими санкциями, заявил экс-замглавы Минфина

США нечего облагать антироссийскими санкциями, заявил экс-замглавы Минфина - РИА Новости, 16.04.2025

США нечего облагать антироссийскими санкциями, заявил экс-замглавы Минфина

Представить содержание гипотетического нового пакета американских санкций против РФ сложно, поскольку под ограничения и так попали уже все самые чувствительные... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T07:53:00+03:00

2025-04-16T07:53:00+03:00

2025-04-16T11:35:00+03:00

экономика

россия

москва

сергей сторчак

владимир путин

конгресс сша

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/18/1785193523_0:265:2699:1783_1920x0_80_0_0_651218574ce469920f4f6c69e924d485.jpg

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Представить содержание гипотетического нового пакета американских санкций против РФ сложно, поскольку под ограничения и так попали уже все самые чувствительные сферы экономики страны, высказал мнение в разговоре с РИА Новости бывший замминистра финансов РФ, старший банкир ВЭБ Сергей Сторчак. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники и копию соответствующего законопроекта передавало, что демократы в палате представителей конгресса США представили законопроект об ужесточении санкций против России. "По-моему, самые чувствительные сектора экономики Российской Федерации затронуты. Нефть, газ, логистика, естественно, денежные переводы в счёт оплаты товаров, услуг или погашения, обслуживания собственных долговых обязательств или обязательств перед нами. Все это уже под санкциями. Трудно сказать, что они хотят и насколько просчитывается вариант "стрельбы в собственную ногу", - сказал Сторчак агентству на полях церемонии открытия московской международной модели ООН. Собеседник агентства иронично отметил, что у людей, намеревающихся ввести новый пакет санкций против РФ, должно быть очень богатое воображение. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20250415/sanktsii-2011387443.html

https://ria.ru/20250415/ssha-2011271757.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, москва, сергей сторчак, владимир путин, конгресс сша, оон