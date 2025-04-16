Рейтинг@Mail.ru
Летевший в Якутск самолет сел с одним работавшим двигателем - РИА Новости, 16.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:42 16.04.2025 (обновлено: 05:51 16.04.2025)
https://ria.ru/20250416/samolet-2011492054.html
Летевший в Якутск самолет сел с одним работавшим двигателем
Летевший в Якутск самолет сел с одним работавшим двигателем - РИА Новости, 16.04.2025
Летевший в Якутск самолет сел с одним работавшим двигателем
Самолет Ан-24 "Полярных авиалиний", летевший из Зырянки в Якутск, благополучно сел с одним работавшим двигателем, пострадавших нет, ведется проверка, сообщает... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T05:42:00+03:00
2025-04-16T05:51:00+03:00
якутск
полярные авиалинии
ан-24
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49919/83/499198380_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_a6571a8237943a3ce16ace20cb253d2c.jpg
ЯКУТСК, 16 апр - РИА Новости. Самолет Ан-24 "Полярных авиалиний", летевший из Зырянки в Якутск, благополучно сел с одним работавшим двигателем, пострадавших нет, ведется проверка, сообщает пресс-служба авиакомпании.По информации авиаперевозчика, авиаинцидент произошел на рейсе Зырянка-Якутск."Пятнадцатого апреля 2025 года при выполнении рейса № ЯП 286 по маршруту Зырянка-Якутск на воздушном судне Ан-24 было замечено снижение уровня масла в правом двигателе. Командиром воздушного судна было принято решение отключить его", - рассказали в пресс-службе.Отмечается, что благодаря грамотным и профессиональным действиям экипажа в 14.29 (8.29 мск) самолет успешно приземлился в аэропорту Якутска."Пострадавших нет. По данному факту проверку проводит Саха (Якутское) межрегиональное территориальное управление Росавиации", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250412/moskva-2010877952.html
якутск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49919/83/499198380_45:0:756:533_1920x0_80_0_0_b2dc28096a16261b88f436c2c74c3ebf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
якутск, полярные авиалинии, ан-24, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия
Якутск, Полярные авиалинии, Ан-24, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Происшествия
Летевший в Якутск самолет сел с одним работавшим двигателем

Ан-24, летевший в Якутск, благополучно сел с одним работавшим двигателем

© РИА Новости / Яков АндреевСамолет АН-24
Самолет АН-24 - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / Яков Андреев
Самолет АН-24. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЯКУТСК, 16 апр - РИА Новости. Самолет Ан-24 "Полярных авиалиний", летевший из Зырянки в Якутск, благополучно сел с одним работавшим двигателем, пострадавших нет, ведется проверка, сообщает пресс-служба авиакомпании.
По информации авиаперевозчика, авиаинцидент произошел на рейсе Зырянка-Якутск.
"Пятнадцатого апреля 2025 года при выполнении рейса № ЯП 286 по маршруту Зырянка-Якутск на воздушном судне Ан-24 было замечено снижение уровня масла в правом двигателе. Командиром воздушного судна было принято решение отключить его", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что благодаря грамотным и профессиональным действиям экипажа в 14.29 (8.29 мск) самолет успешно приземлился в аэропорту Якутска.
"Пострадавших нет. По данному факту проверку проводит Саха (Якутское) межрегиональное территориальное управление Росавиации", - говорится в сообщении.
Самолет - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
В Новосибирске вынужденно сел самолет, летевший в Гуанчжоу
12 апреля, 13:56
 
ЯкутскПолярные авиалинииАн-24Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала