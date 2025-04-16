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Летевший в Якутск самолет сел с одним работавшим двигателем
Летевший в Якутск самолет сел с одним работавшим двигателем - РИА Новости, 16.04.2025
Летевший в Якутск самолет сел с одним работавшим двигателем
Самолет Ан-24 "Полярных авиалиний", летевший из Зырянки в Якутск, благополучно сел с одним работавшим двигателем, пострадавших нет, ведется проверка, сообщает... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T05:42:00+03:00
2025-04-16T05:42:00+03:00
2025-04-16T05:51:00+03:00
якутск
полярные авиалинии
ан-24
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
происшествия
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ЯКУТСК, 16 апр - РИА Новости. Самолет Ан-24 "Полярных авиалиний", летевший из Зырянки в Якутск, благополучно сел с одним работавшим двигателем, пострадавших нет, ведется проверка, сообщает пресс-служба авиакомпании.По информации авиаперевозчика, авиаинцидент произошел на рейсе Зырянка-Якутск."Пятнадцатого апреля 2025 года при выполнении рейса № ЯП 286 по маршруту Зырянка-Якутск на воздушном судне Ан-24 было замечено снижение уровня масла в правом двигателе. Командиром воздушного судна было принято решение отключить его", - рассказали в пресс-службе.Отмечается, что благодаря грамотным и профессиональным действиям экипажа в 14.29 (8.29 мск) самолет успешно приземлился в аэропорту Якутска."Пострадавших нет. По данному факту проверку проводит Саха (Якутское) межрегиональное территориальное управление Росавиации", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250412/moskva-2010877952.html
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якутск, полярные авиалинии, ан-24, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия
Якутск, Полярные авиалинии, Ан-24, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Происшествия
Летевший в Якутск самолет сел с одним работавшим двигателем
Ан-24, летевший в Якутск, благополучно сел с одним работавшим двигателем