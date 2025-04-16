https://ria.ru/20250416/samolet-2011492054.html

Летевший в Якутск самолет сел с одним работавшим двигателем

Летевший в Якутск самолет сел с одним работавшим двигателем - РИА Новости, 16.04.2025

Летевший в Якутск самолет сел с одним работавшим двигателем

Самолет Ан-24 "Полярных авиалиний", летевший из Зырянки в Якутск, благополучно сел с одним работавшим двигателем, пострадавших нет, ведется проверка, сообщает... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T05:42:00+03:00

2025-04-16T05:42:00+03:00

2025-04-16T05:51:00+03:00

якутск

полярные авиалинии

ан-24

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

происшествия

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ЯКУТСК, 16 апр - РИА Новости. Самолет Ан-24 "Полярных авиалиний", летевший из Зырянки в Якутск, благополучно сел с одним работавшим двигателем, пострадавших нет, ведется проверка, сообщает пресс-служба авиакомпании.По информации авиаперевозчика, авиаинцидент произошел на рейсе Зырянка-Якутск."Пятнадцатого апреля 2025 года при выполнении рейса № ЯП 286 по маршруту Зырянка-Якутск на воздушном судне Ан-24 было замечено снижение уровня масла в правом двигателе. Командиром воздушного судна было принято решение отключить его", - рассказали в пресс-службе.Отмечается, что благодаря грамотным и профессиональным действиям экипажа в 14.29 (8.29 мск) самолет успешно приземлился в аэропорту Якутска."Пострадавших нет. По данному факту проверку проводит Саха (Якутское) межрегиональное территориальное управление Росавиации", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250412/moskva-2010877952.html

якутск

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якутск, полярные авиалинии, ан-24, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия