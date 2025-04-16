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В Аптекарском огороде расцвела первая сакура - РИА Новости, 16.04.2025
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14:41 16.04.2025
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В Аптекарском огороде расцвела первая сакура
В Аптекарском огороде расцвела первая сакура - РИА Новости, 16.04.2025
В Аптекарском огороде расцвела первая сакура
Первая сакура в Москве расцвела в среду в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород", сообщили журналистам в пресс-службе столичного ботсада. РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T14:41:00+03:00
2025-04-16T14:41:00+03:00
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Первая сакура в Москве расцвела в среду в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород", сообщили журналистам в пресс-службе столичного ботсада. "Первая сакура в Москве в 2025 году расцвела 16 апреля - на весеннем фестивале цветов в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород". Речь о настоящей сакуре из Японии в Саду плодовых деревьев - вишне мелкопильчатой сорта тисима, привезённой со склонов горы Фудзияма. Такой щедрый подарок саду сделала столица Японии Токио в 2010", - рассказали в пресс-службе. Там отметили, что ещё одна сакура - вишня Саржента у Субтропической оранжереи - расцветёт в среду через несколько часов. Родина вишни Саржента - Япония, Корея, Сахалин. Это стойкое растение способно быстро вырасти до 12 метров. "Сакуру выращивают исключительно в декоративных целях. Ее изумительно красивое цветение полностью компенсирует отсутствие съедобных плодов. В зависимости от сортовых характеристик цветки на деревьях начинают распускаться в апреле-мае. Палитра цветения - от белоснежного до ярко-розового", - добавили в пресс-службе.
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япония, москва, фудзияма
Хорошие новости, Япония, Москва, Фудзияма
В Аптекарском огороде расцвела первая сакура

Первая сакура в Москве расцвела в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород"

© Фото : Аптекарский огород МГУПервая сакура в Москве расцвела в среду в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород"
Первая сакура в Москве расцвела в среду в Ботаническом саду МГУ Аптекарский огород - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© Фото : Аптекарский огород МГУ
Первая сакура в Москве расцвела в среду в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород"
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Первая сакура в Москве расцвела в среду в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород", сообщили журналистам в пресс-службе столичного ботсада.
"Первая сакура в Москве в 2025 году расцвела 16 апреля - на весеннем фестивале цветов в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород". Речь о настоящей сакуре из Японии в Саду плодовых деревьев - вишне мелкопильчатой сорта тисима, привезённой со склонов горы Фудзияма. Такой щедрый подарок саду сделала столица Японии Токио в 2010", - рассказали в пресс-службе.
Там отметили, что ещё одна сакура - вишня Саржента у Субтропической оранжереи - расцветёт в среду через несколько часов. Родина вишни Саржента - Япония, Корея, Сахалин. Это стойкое растение способно быстро вырасти до 12 метров.
"Сакуру выращивают исключительно в декоративных целях. Ее изумительно красивое цветение полностью компенсирует отсутствие съедобных плодов. В зависимости от сортовых характеристик цветки на деревьях начинают распускаться в апреле-мае. Палитра цветения - от белоснежного до ярко-розового", - добавили в пресс-службе.
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