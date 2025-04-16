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Рубио и Уиткофф посетят Париж для обсуждения Украины, пишет Politico - РИА Новости, 16.04.2025
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07:50 16.04.2025 (обновлено: 11:32 16.04.2025)
https://ria.ru/20250416/rubio-2011496926.html
Рубио и Уиткофф посетят Париж для обсуждения Украины, пишет Politico
Рубио и Уиткофф посетят Париж для обсуждения Украины, пишет Politico - РИА Новости, 16.04.2025
Рубио и Уиткофф посетят Париж для обсуждения Украины, пишет Politico
Госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, как ожидается, посетят на этой неделе Париж для обсуждения... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T07:50:00+03:00
2025-04-16T11:32:00+03:00
в мире
париж
украина
иран
стив уиткофф
дональд трамп
марко рубио
сша
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, как ожидается, посетят на этой неделе Париж для обсуждения Украины, Ирана и торговых отношений, сообщает издание Politico со ссылкой на осведомленные источники."Госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник президента Дональда Трампа Стив Уиткофф..., как ожидается, отправятся в Париж на этой неделе... Стороны обсудят Украину, Иран и торговые отношения на фоне угроз Трампа пошлинами", - говорится в публикации издания со ссылкой на источники, знакомые с подготовкой к поездке.Согласно Politico, в рамках поездки Уиткофф, предположительно, встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном, а Рубио - с французским министром иностранных дел Жаном-Ноэлем Барро. По словам неназванного американского чиновника, Рубио посетит Париж перед поездкой в Африку.На прошлой неделе спецпосланник Трампа Уиткофф посетил Россию и встретился с президентом РФ Владимиром Путиным, на встрече обсуждались аспекты украинского урегулирования, сообщил Кремль. При этом Белый дом назвал визит Уиткоффа в РФ еще одним шагом на пути к прекращению огня на Украине и, в конечном итоге, соглашению о мире.В субботу в оманской столице Маскате состоялись непрямые переговоры спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи. По словам спецпосланника президента США, они прошли позитивно и конструктивно. Аракчи также назвал атмосферу этих переговоров конструктивной и спокойной, поблагодарил главу МИД Омана за его усилия в обмене мнениями между иранской и американской делегациями и объявил, что второй раунд переговоров между Ираном и США состоится в следующую субботу, 19 апреля.Президент США Дональд Трамп в начале марта направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором сообщил, что предпочел бы заключить с властями в Тегеране сделку по вопросу иранской ядерной программы, пригрозив в противном случае военным ответом. По словам президента исламской республики Масуда Пезешкиана, руководство в Тегеране в ответном письме отказало США в прямых переговорах по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД) которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
https://ria.ru/20250416/ssha-2011386087.html
https://ria.ru/20250403/tramp-2008975779.html
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в мире, париж, украина, иран, стив уиткофф, дональд трамп, марко рубио, сша, введение трампом пошлин на импорт
В мире, Париж, Украина, Иран, Стив Уиткофф, Дональд Трамп, Марко Рубио, США, Введение Трампом пошлин на импорт
Рубио и Уиткофф посетят Париж для обсуждения Украины, пишет Politico

Politico: Рубио и Уиткофф посетят Париж для обсуждения Украины и Ирана

© AP Photo / Saul LoebГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© AP Photo / Saul Loeb
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, как ожидается, посетят на этой неделе Париж для обсуждения Украины, Ирана и торговых отношений, сообщает издание Politico со ссылкой на осведомленные источники.
"Госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник президента Дональда Трампа Стив Уиткофф..., как ожидается, отправятся в Париж на этой неделе... Стороны обсудят Украину, Иран и торговые отношения на фоне угроз Трампа пошлинами", - говорится в публикации издания со ссылкой на источники, знакомые с подготовкой к поездке.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
США начали полупроводниковую полувойну
08:00
Согласно Politico, в рамках поездки Уиткофф, предположительно, встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном, а Рубио - с французским министром иностранных дел Жаном-Ноэлем Барро. По словам неназванного американского чиновника, Рубио посетит Париж перед поездкой в Африку.
На прошлой неделе спецпосланник Трампа Уиткофф посетил Россию и встретился с президентом РФ Владимиром Путиным, на встрече обсуждались аспекты украинского урегулирования, сообщил Кремль. При этом Белый дом назвал визит Уиткоффа в РФ еще одним шагом на пути к прекращению огня на Украине и, в конечном итоге, соглашению о мире.
В субботу в оманской столице Маскате состоялись непрямые переговоры спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи. По словам спецпосланника президента США, они прошли позитивно и конструктивно. Аракчи также назвал атмосферу этих переговоров конструктивной и спокойной, поблагодарил главу МИД Омана за его усилия в обмене мнениями между иранской и американской делегациями и объявил, что второй раунд переговоров между Ираном и США состоится в следующую субботу, 19 апреля.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Трамп на развилке: закончить войну или развязать новую
3 апреля, 08:00
Президент США Дональд Трамп в начале марта направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором сообщил, что предпочел бы заключить с властями в Тегеране сделку по вопросу иранской ядерной программы, пригрозив в противном случае военным ответом. По словам президента исламской республики Масуда Пезешкиана, руководство в Тегеране в ответном письме отказало США в прямых переговорах по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД) которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
У экономической ядерной войны США против всего мира есть три сценария
8 апреля, 08:00
 
В миреПарижУкраинаИранСтив УиткоффДональд ТрампМарко РубиоСШАВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
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