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В РПЦ объяснили, почему не стоит оставлять на могилах еду - РИА Новости, 16.04.2025
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Религия
 
14:48 16.04.2025 (обновлено: 16:27 16.04.2025)
https://ria.ru/20250416/rpts-2011580009.html
В РПЦ объяснили, почему не стоит оставлять на могилах еду
В РПЦ объяснили, почему не стоит оставлять на могилах еду - РИА Новости, 16.04.2025
В РПЦ объяснили, почему не стоит оставлять на могилах еду
Врио руководителя Синодального отдела Русской православной церкви (РПЦ) по благотворительности, протоиерей Михаил Потокин призвал не оставлять на могилах родных РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T14:48:00+03:00
2025-04-16T16:27:00+03:00
религия
михаил потокин (протоиерей)
вахтанг кипшидзе
русская православная церковь
московский патриархат
общество
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Врио руководителя Синодального отдела Русской православной церкви (РПЦ) по благотворительности, протоиерей Михаил Потокин призвал не оставлять на могилах родных еду, так как она привлекает диких животных. "Всякая еда, которая на кладбище остается, становится добычей для животных, которые всегда крутятся вокруг таких территорий. Там и собаки дикие, и все это, конечно, совсем не подходит, если мы хотим почтить могилы близких, поэтому ни в какой день еды там оставлять не нужно. Усопшие не нуждаются в еде физической, они нуждаются в пище духовной, а это - молитва", - сказал Потокин на пасхальной пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". Протоиерей отметил, что сам служил на кладбище и знает особенности происходящего с оставленной на могилах едой. Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе добавил, что с точки зрения Церкви оставлять еду на могилах - языческий обычай, места которому в церковной жизни нет. "Конечно, языческие обычаи в духе рюмок водки или еды, которую оставляют на кладбище - это что-то уже совсем странное. Наверное, этому нельзя найти никаких оправданий. Это некое языческое наследие, которому, мне кажется, не должно быть места в нашей жизни", - заключил Кипшидзе.
https://ria.ru/20250414/subbota-1833322217.html
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михаил потокин (протоиерей), вахтанг кипшидзе, русская православная церковь, московский патриархат, общество
Религия, Михаил Потокин (протоиерей), Вахтанг Кипшидзе, Русская православная церковь, Московский Патриархат, Общество
В РПЦ объяснили, почему не стоит оставлять на могилах еду

Протоиерей Потокин призвал не оставлять на могилах еду, привлекая животных

© РИА Новости / Александр Полегенько | Перейти в медиабанкОсвящение куличей
Освящение куличей - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / Александр Полегенько
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Врио руководителя Синодального отдела Русской православной церкви (РПЦ) по благотворительности, протоиерей Михаил Потокин призвал не оставлять на могилах родных еду, так как она привлекает диких животных.
"Всякая еда, которая на кладбище остается, становится добычей для животных, которые всегда крутятся вокруг таких территорий. Там и собаки дикие, и все это, конечно, совсем не подходит, если мы хотим почтить могилы близких, поэтому ни в какой день еды там оставлять не нужно. Усопшие не нуждаются в еде физической, они нуждаются в пище духовной, а это - молитва", - сказал Потокин на пасхальной пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
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Протоиерей отметил, что сам служил на кладбище и знает особенности происходящего с оставленной на могилах едой.
Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе добавил, что с точки зрения Церкви оставлять еду на могилах - языческий обычай, места которому в церковной жизни нет.
"Конечно, языческие обычаи в духе рюмок водки или еды, которую оставляют на кладбище - это что-то уже совсем странное. Наверное, этому нельзя найти никаких оправданий. Это некое языческое наследие, которому, мне кажется, не должно быть места в нашей жизни", - заключил Кипшидзе.
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