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В РПЦ призвали рассмотреть идею выходного после Пасхи - РИА Новости, 16.04.2025
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Религия
 
14:30 16.04.2025 (обновлено: 17:37 16.04.2025)
https://ria.ru/20250416/rpts-2011575267.html
В РПЦ призвали рассмотреть идею выходного после Пасхи
В РПЦ призвали рассмотреть идею выходного после Пасхи - РИА Новости, 16.04.2025
В РПЦ призвали рассмотреть идею выходного после Пасхи
Предложение ввести выходной день – понедельник - после Пасхи, которая всегда приходится на воскресенье, имеет все исторические, культурные, религиозные... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T14:30:00+03:00
2025-04-16T17:37:00+03:00
религия
вахтанг кипшидзе
русская православная церковь
россия
пасха
общество
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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Предложение ввести выходной день – понедельник - после Пасхи, которая всегда приходится на воскресенье, имеет все исторические, культурные, религиозные предпосылки и заслуживает рассмотрения, заявил зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. "Сейчас один из депутатов Государственной Думы обратился в региональные органы власти, к губернаторам с предложением тоже сделать хотя бы первый день пасхальной недели выходным. Я думаю, что это предложение как минимум заслуживает рассмотрения, оно имеет все исторические, культурные и религиозные предпосылки", - сказал Кипшидзе на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня". Он напомнил, что традиция установления одного или двух выходных дней на пасхальной неделе "сохранилась где-то в других европейских странах", а в России "есть региональные праздники, правом установить которые пользуются другие традиционные религии нашей страны". "Нам не хотелось бы, чтобы этот выходной превратился не в праздник, когда люди вспоминают Воскресение Христово, а когда исключительно съедают еще одну порцию шашлыков. Конечно, любой праздник можно редуцировать до этого. А, так, конечно, по мере того, как наше общество будет осознавать для себя значение праздника Воскресения Христова и понимать, что он не менее значим, чем полюбившийся нам Новый год, или какой-нибудь другой государственный праздник, то, конечно, это движение можно только приветствовать", - заключил представитель РПЦ. В свою очередь, и.о председателя синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Московского патриархата протоиерей Михаил Потокин отметил, что многие люди приходят в храмы на Светлой седмице (особой праздничной первой неделе после Пасхи). "Если мы будем детей наших воспитывать в том, что они должны радоваться зарплатам, каким-то материальным благам и так далее, они рожать детей не будут. Очень важно духовно поставить приоритеты, пускай даже таким способом - мы делаем праздник Пасхи двудневным выходным – ред.), мы как бы показываем его значимость. Пускай кто-то и не услышит, а, может быть, для кого-то это будет важным моментом, поворотным в жизни", - заключил отец Михаил. Ранее депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За правду") заявил РИА Новости, что в ГД разработают законопроект, согласно которому понедельник после праздников Пасхи и Святой Троицы (эти православные праздники всегда выпадают на воскресные дни) становится выходным днем. По мнению Гусева, это решение позволит каждому провести больше времени с близкими, насладиться теплом и уютом семейного круга, а также сосредоточиться на по-настоящему важных вещах, на вере, что даст возможность укрепить традиции, преумножив их смысл для детей и будущих поколений. Как позже заявил РИА Новости председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства (РПЦ) иерей Федор Лукьянов, идея сделать праздничными нерабочими днями понедельники после Пасхи и Троицы имеет историческое основание. Он напомнил, что в Российской империи двунадесятые праздники (12 главных церковных праздников) были нерабочими днями, в том числе отдыхали на следующий день после Троицы и Пасхи, более того, праздничной была вся Светлая седмица - первая неделя после Воскресения Христова. Великий пост в 2025 году начался 3 марта и продлится до 19 апреля - если считать вместе со Страстной неделей. Пост – время покаяния, исправления, духовной подготовки к празднику Воскресения Христова, который в этом году встретят 20 апреля.
https://ria.ru/20250416/paskha-1784063287.html
https://ria.ru/20250416/post-1850387242.html
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вахтанг кипшидзе, русская православная церковь, россия, пасха, общество
Религия, Вахтанг Кипшидзе, Русская православная церковь, Россия, Пасха, Общество
В РПЦ призвали рассмотреть идею выходного после Пасхи

Синодальный отдел РПЦ призвал подумать о выходном в первый день после Пасхи

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПасхальные яйца
Пасхальные яйца - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Пасхальные яйца. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Предложение ввести выходной день – понедельник - после Пасхи, которая всегда приходится на воскресенье, имеет все исторические, культурные, религиозные предпосылки и заслуживает рассмотрения, заявил зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
"Сейчас один из депутатов Государственной Думы обратился в региональные органы власти, к губернаторам с предложением тоже сделать хотя бы первый день пасхальной недели выходным. Я думаю, что это предложение как минимум заслуживает рассмотрения, оно имеет все исторические, культурные и религиозные предпосылки", - сказал Кипшидзе на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня".
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Он напомнил, что традиция установления одного или двух выходных дней на пасхальной неделе "сохранилась где-то в других европейских странах", а в России "есть региональные праздники, правом установить которые пользуются другие традиционные религии нашей страны".
"Нам не хотелось бы, чтобы этот выходной превратился не в праздник, когда люди вспоминают Воскресение Христово, а когда исключительно съедают еще одну порцию шашлыков. Конечно, любой праздник можно редуцировать до этого. А, так, конечно, по мере того, как наше общество будет осознавать для себя значение праздника Воскресения Христова и понимать, что он не менее значим, чем полюбившийся нам Новый год, или какой-нибудь другой государственный праздник, то, конечно, это движение можно только приветствовать", - заключил представитель РПЦ.
В свою очередь, и.о председателя синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Московского патриархата протоиерей Михаил Потокин отметил, что многие люди приходят в храмы на Светлой седмице (особой праздничной первой неделе после Пасхи).
"Если мы будем детей наших воспитывать в том, что они должны радоваться зарплатам, каким-то материальным благам и так далее, они рожать детей не будут. Очень важно духовно поставить приоритеты, пускай даже таким способом - мы делаем праздник Пасхи двудневным выходным – ред.), мы как бы показываем его значимость. Пускай кто-то и не услышит, а, может быть, для кого-то это будет важным моментом, поворотным в жизни", - заключил отец Михаил.
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Ранее депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За правду") заявил РИА Новости, что в ГД разработают законопроект, согласно которому понедельник после праздников Пасхи и Святой Троицы (эти православные праздники всегда выпадают на воскресные дни) становится выходным днем. По мнению Гусева, это решение позволит каждому провести больше времени с близкими, насладиться теплом и уютом семейного круга, а также сосредоточиться на по-настоящему важных вещах, на вере, что даст возможность укрепить традиции, преумножив их смысл для детей и будущих поколений.
Как позже заявил РИА Новости председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства (РПЦ) иерей Федор Лукьянов, идея сделать праздничными нерабочими днями понедельники после Пасхи и Троицы имеет историческое основание. Он напомнил, что в Российской империи двунадесятые праздники (12 главных церковных праздников) были нерабочими днями, в том числе отдыхали на следующий день после Троицы и Пасхи, более того, праздничной была вся Светлая седмица - первая неделя после Воскресения Христова.
Великий пост в 2025 году начался 3 марта и продлится до 19 апреля - если считать вместе со Страстной неделей. Пост – время покаяния, исправления, духовной подготовки к празднику Воскресения Христова, который в этом году встретят 20 апреля.
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