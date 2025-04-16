Роулинг поддержала суд в Британии за определение понятия "женщина"
Джоан Роулинг: решение Верховного суда Британии защищает права женщин и девочек
© AP Photo / Invision/ Joel RyanАнглийская писательница Джоан Роулинг
© AP Photo / Invision/ Joel Ryan
Английская писательница Джоан Роулинг. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Британская писательница, автор серии книг о волшебнике Гарри Поттере Джоан Роулинг поприветствовала решение Верховного суда Британии об определении понятия "женщина" и заявила, что оно защищает права женщин и девочек в Великобритании.
Ранее Верховный суд Великобритании постановил, что только "биологические женщины", а не женщины-трансгендеры подпадают под определение "женщина" в Законе о равенстве 2010 года.
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"Чтобы добиться рассмотрения этого дела в Верховном суде понадобились три необыкновенные, упорные шотландские женщины, за которыми стоит целая армия, и, одержав победу, они защитили права женщин и девочек по всей Великобритании", - написала писательница в соцсети X.
В решении суд постановил, что понятие "женщина" включает только "биологических женщин", поэтому Закон о равенстве не должен защищать от дискриминации сменивших пол мужчин.
Постановление суда разрешило идущий с 2020 года спор между правозащитной организацией "За женщин Шотландии" ("For Women Scotland") и правительством Шотландии, которое настаивало на применении регионального законодательства о недискриминации и в отношении женщин-трансгендеров, имеющих сертификат о признании смены пола. До этого обе инстанции сессионного суда Шотландии отклонили апелляцию правозащитной организации, после чего она обратилась в Верховный суд.
Джоан Роулинг неоднократно подвергалась обвинениям в трансфобии на фоне ее заявлений в соцсетях. Она выражала опасения по поводу роста трансактивизма и опасности, которой в связи с этим подвергаются женщины и девочки.
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