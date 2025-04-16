https://ria.ru/20250416/rouling-2011628367.html

Роулинг поддержала суд в Британии за определение понятия "женщина"

Роулинг поддержала суд в Британии за определение понятия "женщина" - РИА Новости, 16.04.2025

Роулинг поддержала суд в Британии за определение понятия "женщина"

Британская писательница, автор серии книг о волшебнике Гарри Поттере Джоан Роулинг поприветствовала решение Верховного суда Британии об определении понятия... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T17:10:00+03:00

2025-04-16T17:10:00+03:00

2025-04-16T17:10:00+03:00

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Британская писательница, автор серии книг о волшебнике Гарри Поттере Джоан Роулинг поприветствовала решение Верховного суда Британии об определении понятия "женщина" и заявила, что оно защищает права женщин и девочек в Великобритании. Ранее Верховный суд Великобритании постановил, что только "биологические женщины", а не женщины-трансгендеры подпадают под определение "женщина" в Законе о равенстве 2010 года. "Чтобы добиться рассмотрения этого дела в Верховном суде понадобились три необыкновенные, упорные шотландские женщины, за которыми стоит целая армия, и, одержав победу, они защитили права женщин и девочек по всей Великобритании", - написала писательница в соцсети X. В решении суд постановил, что понятие "женщина" включает только "биологических женщин", поэтому Закон о равенстве не должен защищать от дискриминации сменивших пол мужчин. Постановление суда разрешило идущий с 2020 года спор между правозащитной организацией "За женщин Шотландии" ("For Women Scotland") и правительством Шотландии, которое настаивало на применении регионального законодательства о недискриминации и в отношении женщин-трансгендеров, имеющих сертификат о признании смены пола. До этого обе инстанции сессионного суда Шотландии отклонили апелляцию правозащитной организации, после чего она обратилась в Верховный суд. Джоан Роулинг неоднократно подвергалась обвинениям в трансфобии на фоне ее заявлений в соцсетях. Она выражала опасения по поводу роста трансактивизма и опасности, которой в связи с этим подвергаются женщины и девочки.

https://ria.ru/20250308/afganistan-2003813644.html

https://ria.ru/20250125/argentina-1995429141.html

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в мире, великобритания, шотландия, джоан роулинг (джоан мюррэй), гарри поттер