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Россия сделала все возможное для освобождения Труфанова, заявил Путин - РИА Новости, 16.04.2025
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23:07 16.04.2025 (обновлено: 23:20 16.04.2025)
https://ria.ru/20250416/rossiya-2011700329.html
Россия сделала все возможное для освобождения Труфанова, заявил Путин
Россия сделала все возможное для освобождения Труфанова, заявил Путин - РИА Новости, 16.04.2025
Россия сделала все возможное для освобождения Труфанова, заявил Путин
Россия делала все возможное для освобождения из плена в Газе Александра Труфанова - и это удалось, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T23:07:00+03:00
2025-04-16T23:20:00+03:00
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Россия делала все возможное для освобождения из плена в Газе Александра Труфанова - и это удалось, сообщил президент России Владимир Путин.Путин в среду вечером встретился в Кремле с освобожденным из плена в Газе гражданином Израиля и России Александром Труфановым, его матерью и невестой."Мы действительно делали все возможное (для освобождения Труфанова - ред.), старались. Слава богу, удалось это сделать в вашем случае", - сказал Путин.Во встрече также принимало участие руководство Федерации еврейских общин России (ФЕОР) - главный раввин России Берл Лазар и президент ФЕОР Александр Борода.Труфанов, его мать Елена Труфанова, бабушка Ирина Татти и невеста Сапир Коэн были похищены палестинскими радикалами утром 7 октября 2023 года из кибуца Нир-Оз на юге Израиля. Во время атаки ХАМАС глава семьи Труфановых, отец Александра, был убит. Всего в тот день с юга Израиля в Газу были угнаны более 250 заложников. Елена, Ирина и Сапир были освобождены во время первого перемирия в секторе Газа в конце ноября-декабре 2023 года.Труфанов был освобожден из плена в секторе Газа 15 февраля в рамках сделки о прекращении огня в секторе Газа. В плену он провел почти 500 дней.
https://ria.ru/20250416/trufanov-2011701159.html
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россия, в мире, израиль, владимир путин, берл лазар, александр бородай, хамас
Россия, В мире, Израиль, Владимир Путин, Берл Лазар, Александр Бородай, ХАМАС
Россия сделала все возможное для освобождения Труфанова, заявил Путин

Путин: Россия сделала все возможное для освобождения Труфанова из плена в Газе

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Россия делала все возможное для освобождения из плена в Газе Александра Труфанова - и это удалось, сообщил президент России Владимир Путин.
Путин в среду вечером встретился в Кремле с освобожденным из плена в Газе гражданином Израиля и России Александром Труфановым, его матерью и невестой.
"Мы действительно делали все возможное (для освобождения Труфанова - ред.), старались. Слава богу, удалось это сделать в вашем случае", - сказал Путин.
Во встрече также принимало участие руководство Федерации еврейских общин России (ФЕОР) - главный раввин России Берл Лазар и президент ФЕОР Александр Борода.
Труфанов, его мать Елена Труфанова, бабушка Ирина Татти и невеста Сапир Коэн были похищены палестинскими радикалами утром 7 октября 2023 года из кибуца Нир-Оз на юге Израиля. Во время атаки ХАМАС глава семьи Труфановых, отец Александра, был убит. Всего в тот день с юга Израиля в Газу были угнаны более 250 заложников. Елена, Ирина и Сапир были освобождены во время первого перемирия в секторе Газа в конце ноября-декабре 2023 года.
Труфанов был освобожден из плена в секторе Газа 15 февраля в рамках сделки о прекращении огня в секторе Газа. В плену он провел почти 500 дней.
Гражданин России и Израиля Александр Труфанов, 15 февраля 2025 года освобожденный из плена ХАМАС - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
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