https://ria.ru/20250416/rossiya-2011700329.html

Россия сделала все возможное для освобождения Труфанова, заявил Путин

Россия сделала все возможное для освобождения Труфанова, заявил Путин - РИА Новости, 16.04.2025

Россия сделала все возможное для освобождения Труфанова, заявил Путин

Россия делала все возможное для освобождения из плена в Газе Александра Труфанова - и это удалось, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T23:07:00+03:00

2025-04-16T23:07:00+03:00

2025-04-16T23:20:00+03:00

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Россия делала все возможное для освобождения из плена в Газе Александра Труфанова - и это удалось, сообщил президент России Владимир Путин.Путин в среду вечером встретился в Кремле с освобожденным из плена в Газе гражданином Израиля и России Александром Труфановым, его матерью и невестой."Мы действительно делали все возможное (для освобождения Труфанова - ред.), старались. Слава богу, удалось это сделать в вашем случае", - сказал Путин.Во встрече также принимало участие руководство Федерации еврейских общин России (ФЕОР) - главный раввин России Берл Лазар и президент ФЕОР Александр Борода.Труфанов, его мать Елена Труфанова, бабушка Ирина Татти и невеста Сапир Коэн были похищены палестинскими радикалами утром 7 октября 2023 года из кибуца Нир-Оз на юге Израиля. Во время атаки ХАМАС глава семьи Труфановых, отец Александра, был убит. Всего в тот день с юга Израиля в Газу были угнаны более 250 заложников. Елена, Ирина и Сапир были освобождены во время первого перемирия в секторе Газа в конце ноября-декабре 2023 года.Труфанов был освобожден из плена в секторе Газа 15 февраля в рамках сделки о прекращении огня в секторе Газа. В плену он провел почти 500 дней.

https://ria.ru/20250416/trufanov-2011701159.html

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россия, в мире, израиль, владимир путин, берл лазар, александр бородай, хамас