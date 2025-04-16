https://ria.ru/20250416/rossiya-2011489006.html
В системе "Честный знак" зарегистрировали 2,3 тысячи импортеров косметики
В системе "Честный знак" зарегистрировали 2,3 тысячи импортеров косметики - РИА Новости, 16.04.2025
В системе "Честный знак" зарегистрировали 2,3 тысячи импортеров косметики
Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) зарегистрировал в системе "Честный знак" 2,3 тысячи импортеров косметики и бытовой химии, это вдвое больше, чем... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T04:22:00+03:00
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) зарегистрировал в системе "Честный знак" 2,3 тысячи импортеров косметики и бытовой химии, это вдвое больше, чем ожидалось на старте маркировки этой продукции, рассказали РИА Новости в ЦРПТ. "С 1 марта 2025 года в России стартовала обязательная регистрация производителей и импортеров косметики и бытовой химии в системе маркировки "Честный знак". За первый месяц работы рынок продемонстрировал рост на 68% от ожидаемого количества участников... Что касается импортеров, то их число выросло на 109%: сегодня в системе числится более 2,3 тыс. иностранных поставщиков", - сказали в ЦРПТ. Как отметила руководитель управления товаров народного потребления ЦРПТ Варвара Михайлова, в системе маркировки уже зарегистрировалось более 3,5 тысячи производителей косметики и бытовой химии. Это на 49% выше прогнозов, основанных на данных государственной статистики. "Уже в первый месяц работы системы участники ввели в оборот практически 13 млн кодов маркировки, что означает скорое появление на полках магазинов первых партий продукции с Data-Matrix кодом", - отметила Михайлова.
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экономика, технологии, россия
Экономика, Технологии, Россия
В системе "Честный знак" зарегистрировали 2,3 тысячи импортеров косметики
ЦРПТ: в системе "Честный знак" зарегистрировали 2,3 тысячи импортеров косметики
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) зарегистрировал в системе "Честный знак" 2,3 тысячи импортеров косметики и бытовой химии, это вдвое больше, чем ожидалось на старте маркировки этой продукции, рассказали РИА Новости в ЦРПТ.
"С 1 марта 2025 года в России стартовала обязательная регистрация производителей и импортеров косметики и бытовой химии в системе маркировки "Честный знак". За первый месяц работы рынок продемонстрировал рост на 68% от ожидаемого количества участников... Что касается импортеров, то их число выросло на 109%: сегодня в системе числится более 2,3 тыс. иностранных поставщиков", - сказали в ЦРПТ.
Как отметила руководитель управления товаров народного потребления ЦРПТ Варвара Михайлова, в системе маркировки уже зарегистрировалось более 3,5 тысячи производителей косметики и бытовой химии. Это на 49% выше прогнозов, основанных на данных государственной статистики.
"Уже в первый месяц работы системы участники ввели в оборот практически 13 млн кодов маркировки, что означает скорое появление на полках магазинов первых партий продукции с Data-Matrix кодом", - отметила Михайлова.