Рейтинг@Mail.ru
В системе "Честный знак" зарегистрировали 2,3 тысячи импортеров косметики - РИА Новости, 16.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:22 16.04.2025
https://ria.ru/20250416/rossiya-2011489006.html
В системе "Честный знак" зарегистрировали 2,3 тысячи импортеров косметики
В системе "Честный знак" зарегистрировали 2,3 тысячи импортеров косметики - РИА Новости, 16.04.2025
В системе "Честный знак" зарегистрировали 2,3 тысячи импортеров косметики
Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) зарегистрировал в системе "Честный знак" 2,3 тысячи импортеров косметики и бытовой химии, это вдвое больше, чем... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T04:22:00+03:00
2025-04-16T04:22:00+03:00
экономика
технологии
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833563150_0:164:3059:1885_1920x0_80_0_0_d5dc57c34acce2782eb47581fba72af3.jpg
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) зарегистрировал в системе "Честный знак" 2,3 тысячи импортеров косметики и бытовой химии, это вдвое больше, чем ожидалось на старте маркировки этой продукции, рассказали РИА Новости в ЦРПТ. "С 1 марта 2025 года в России стартовала обязательная регистрация производителей и импортеров косметики и бытовой химии в системе маркировки "Честный знак". За первый месяц работы рынок продемонстрировал рост на 68% от ожидаемого количества участников... Что касается импортеров, то их число выросло на 109%: сегодня в системе числится более 2,3 тыс. иностранных поставщиков", - сказали в ЦРПТ. Как отметила руководитель управления товаров народного потребления ЦРПТ Варвара Михайлова, в системе маркировки уже зарегистрировалось более 3,5 тысячи производителей косметики и бытовой химии. Это на 49% выше прогнозов, основанных на данных государственной статистики. "Уже в первый месяц работы системы участники ввели в оборот практически 13 млн кодов маркировки, что означает скорое появление на полках магазинов первых партий продукции с Data-Matrix кодом", - отметила Михайлова.
https://ria.ru/20250327/kraski-2007640581.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833563150_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_7e000026a0f5dc9a017bf11ddf7dd1d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, технологии, россия
Экономика, Технологии, Россия
В системе "Честный знак" зарегистрировали 2,3 тысячи импортеров косметики

ЦРПТ: в системе "Честный знак" зарегистрировали 2,3 тысячи импортеров косметики

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМагазин косметики
Магазин косметики - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Магазин косметики. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) зарегистрировал в системе "Честный знак" 2,3 тысячи импортеров косметики и бытовой химии, это вдвое больше, чем ожидалось на старте маркировки этой продукции, рассказали РИА Новости в ЦРПТ.
"С 1 марта 2025 года в России стартовала обязательная регистрация производителей и импортеров косметики и бытовой химии в системе маркировки "Честный знак". За первый месяц работы рынок продемонстрировал рост на 68% от ожидаемого количества участников... Что касается импортеров, то их число выросло на 109%: сегодня в системе числится более 2,3 тыс. иностранных поставщиков", - сказали в ЦРПТ.
Как отметила руководитель управления товаров народного потребления ЦРПТ Варвара Михайлова, в системе маркировки уже зарегистрировалось более 3,5 тысячи производителей косметики и бытовой химии. Это на 49% выше прогнозов, основанных на данных государственной статистики.
"Уже в первый месяц работы системы участники ввели в оборот практически 13 млн кодов маркировки, что означает скорое появление на полках магазинов первых партий продукции с Data-Matrix кодом", - отметила Михайлова.
Девушка красит волосы - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Производитель российских красок Сьесс и Палетт заявил об их безопасности
27 марта, 11:46
 
ЭкономикаТехнологииРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала